Общие боевые потери РФ с начала войны - около 31 250 человек, 211 самолетов, 176 вертолетов, 1386 танков и 3400 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Войска РФ, которые вторглись на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 6 июня потери личного состава противника составляют около 31 250 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 06.06 ориентировочно составляют:
личного состава – около 31250 (+100) человек ликвидировано,
танков – 1386 (+5) ед,
боевых бронированных машин - 3400 (+8) ед,
артиллерийских систем - 690 (+4) ед,
РСЗО - 207 (+0) ед,
средств ПВО - 96 (+1) ед,
самолетов - 211 (+1) ед,
вертолетов - 176 (+1) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 551 (+3),
крылатых ракет - 125 (+3),
кораблей /катеров - 13 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн - 2395 (+35) ед,
специальной техники - 53 (+0).
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"Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Молодці 👍🏼💪✊🙏🏼
л/с - не менее 2 000/сутки
Танков - не менее 30/сутки
ББМ - не менее 40/сутки
Самолеты и вертолеты - не менее 3/сутки
Артсистем- не менее 5/сутки
РСЗО - не менее 10/сутки
БПЛА - не менее 5/сутки
войну не выиграть, т.к.сейчас у орков происходит опережающие наращивание группировки.
А если мы хотим выиграть войну до конца года, то вышеуказанные цифры надо умножить на 2.
Подчеркиваю: Я говорю именно о победе, а не об "остановке военных действий", "завершении", "мире" и т.п.
Об этом в понедельник, 6 июня, сообщил Telegram-канал Baza.
Предварительно, Уцмигов попал под огонь украинской артиллерии днем в четверг, 2 июня."моджахед" с сотрудниками спецполка сидел в засаде в одном из домов Камышевахи. Там они устроили так называемую огневую точку. Начался артобстрел, в здание попал снаряд. Высокопоставленный "кадыровец" с подчиненныи начали выщемляться из дома, но был ранен в ногу (выше колена сзади)))) и получил еще и контузию (по имиджу))))))
Слава Украïни! 🇺🇲🇮🇱❤️🇺🇦