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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15392) война (46904) Генштаб ВС (4301) уничтожение (3854) техника (1544) потери (3864)

Общие боевые потери РФ с начала войны - около 31 250 человек, 211 самолетов, 176 вертолетов, 1386 танков и 3400 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Войска РФ, которые вторглись на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 6 июня потери личного состава противника составляют около 31 250 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 06.06 ориентировочно составляют:

личного состава – около 31250 (+100) человек ликвидировано,

танков – 1386 (+5) ед,

боевых бронированных машин - 3400 (+8) ед,

артиллерийских систем - 690 (+4) ед,

РСЗО - 207 (+0) ед,

средств ПВО - 96 (+1) ед,

самолетов - 211 (+1) ед,

вертолетов - 176 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 551 (+3),

крылатых ракет - 125 (+3),

кораблей /катеров - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2395 (+35) ед,

специальной техники - 53 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 31 250 человек, 211 самолетов, 176 вертолетов, 1386 танков и 3400 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противник понес на Славянском направлении. Данные уточняются", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+10
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06.06.2022 09:54
+8
орки (англ. оrcs) - злобный, варварский народ, подчинявшийся *****...
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06.06.2022 09:24
+5
Дохликів орків навіть уже не рахуючи. А ось по коштам,то руські дійсно вляпались,довго їм прийдеться золото в Африці мить...
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06.06.2022 09:14
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Дохликів орків навіть уже не рахуючи. А ось по коштам,то руські дійсно вляпались,довго їм прийдеться золото в Африці мить...
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06.06.2022 09:14 Ответить
орки (англ. оrcs) - злобный, варварский народ, подчинявшийся *****...
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06.06.2022 09:24 Ответить
Откуда на них снег и почему он не тает на орках? уже не раз замечал такую особенность
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06.06.2022 09:26 Ответить
Не виключено що то - піна після вступу в реакцію з кров"ю обеззаражуючих ліків (перекису водню) Саме розчин перекису водню коли з кров"ю стикається дає схожу піну Хоча може буть щось подібне - я не знаю точно чи санітари російські подібним користуються
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06.06.2022 11:37 Ответить
Если пол туловища росхерачило, то не вижу смысла лить туда перекись. Перекись то не большую рану кровь остановить, а не оторванную бочину
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06.06.2022 13:15 Ответить
Помню в 90х сосед на балконе менял стекло в оконной раме. Оно какимто образом выпало и порвало ему артерии. ох там херачил фонтан. наложили жгут и спасли. какая там к черту перекись? подорожник уж лучше спавился б
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06.06.2022 13:26 Ответить
на початку війни давало надію.А тепер ясно - капля в морі
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06.06.2022 09:33 Ответить
Каплі камінь точуть.
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06.06.2022 09:42 Ответить
Трохи намолотили наші воіни заліза разом з орками 😕
Молодці 👍🏼💪✊🙏🏼
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06.06.2022 09:45 Ответить
Пока не будет уничтожаться:
л/с - не менее 2 000/сутки
Танков - не менее 30/сутки
ББМ - не менее 40/сутки
Самолеты и вертолеты - не менее 3/сутки
Артсистем- не менее 5/сутки
РСЗО - не менее 10/сутки
БПЛА - не менее 5/сутки
войну не выиграть, т.к.сейчас у орков происходит опережающие наращивание группировки.
А если мы хотим выиграть войну до конца года, то вышеуказанные цифры надо умножить на 2.
Подчеркиваю: Я говорю именно о победе, а не об "остановке военных действий", "завершении", "мире" и т.п.
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06.06.2022 09:47 Ответить
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06.06.2022 09:54 Ответить
Ну 35 автомобилей и цистерн явно не все пустые были
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06.06.2022 10:20 Ответить
затрёхсотился (к сожалению не 200) замкомандира спецполка им. ахмата кадырова подполковник межед уцмигов (позывной "моджахед").... он стал "300-м" в поселке Камышеваха Луганской области благодаря успешному обстрелу наших прекраснейших ВСУ.


Об этом в понедельник, 6 июня, сообщил Telegram-канал Baza.
Предварительно, Уцмигов попал под огонь украинской артиллерии днем в четверг, 2 июня."моджахед" с сотрудниками спецполка сидел в засаде в одном из домов Камышевахи. Там они устроили так называемую огневую точку. Начался артобстрел, в здание попал снаряд. Высокопоставленный "кадыровец" с подчиненныи начали выщемляться из дома, но был ранен в ногу (выше колена сзади)))) и получил еще и контузию (по имиджу))))))
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06.06.2022 10:43 Ответить
Позвольте спросить, тут учитываются только потери регулярных частей вооруженных сил россии? Или сюда включают еще и потери ЧВК и ОРДЛО. Или это общая сумма потерь (россияне+ЧВК+ ОРДЛО)? Или потери ЧВК и ОРДЛО считают отдельно от потерь россиян? Извините за ошибки, плохо владею русским языком.
Слава Украïни! 🇺🇲🇮🇱❤️🇺🇦
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06.06.2022 10:52 Ответить
 
 