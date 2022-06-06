После потери крейсера "Москва" Россия переместила на Змеиный многочисленные средства ПВО, - разведка Великобритании
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Активность России на захваченном украинском острове Змеиный способствует блокаде украинского побережья и препятствует восстановлению морской торговли, включая экспорт украинского зерна.
Об этом свидетельствуют данные британской разведки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
Как отмечается, после потери крейсера "Москва" в апреле, российские войска, вероятно, переместили многочисленные средства противовоздушной обороны на Змеиный остров в западной части Черного моря, включая системы SA-15 и SA-22.
"Вполне возможно, что это оружие предназначено для обеспечения противовоздушной обороны российских военно-морских кораблей, действующих вокруг острова Змеиный", - указывают аналитики.
Параллельно на Донбассе продолжаются упорные бои в Северодонецке, а российские войска продолжают продвигаться на Славянск в рамках попытки оцепления украинских сил.
"Утром 5 июня российские крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 поразили железнодорожную инфраструктуру Киева, вероятно, пытаясь сорвать поставки западной военной техники в передовые украинские подразделения", - добавили в ведомстве.
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Пусть побольше завозят..
nu naprimer vot TAK
*******!
https://news.obozrevatel.com/tv/putin-dergaetsya-mp4.htm
Щось раніше могли все орксіке там знищити, а зараз чомусь не можна, так само й мости по яким орки перевозять зброю на південь, а награбоване до Криму.
Це те ж є у Оманівських домовленостях?
И мы эту технику смачно уважим - от души.
Будет даже видео 4К.