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Новости Война в Украине Война
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армия РФ (15392) Великобритания (4267) война (46904) Змеиный (172) корабль (1927) ПВО (1487) разведка (4005) Черное море (1334)

После потери крейсера "Москва" Россия переместила на Змеиный многочисленные средства ПВО, - разведка Великобритании

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зміїний

Активность России на захваченном украинском острове Змеиный способствует блокаде украинского побережья и препятствует восстановлению морской торговли, включая экспорт украинского зерна.

Об этом свидетельствуют данные британской разведки, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Как отмечается, после потери крейсера "Москва" в апреле, российские войска, вероятно, переместили многочисленные средства противовоздушной обороны на Змеиный остров в западной части Черного моря, включая системы SA-15 и SA-22.

"Вполне возможно, что это оружие предназначено для обеспечения противовоздушной обороны российских военно-морских кораблей, действующих вокруг острова Змеиный", - указывают аналитики.

Параллельно на Донбассе продолжаются упорные бои в Северодонецке, а российские войска продолжают продвигаться на Славянск в рамках попытки оцепления украинских сил.

"Утром 5 июня российские крылатые ракеты воздушного базирования Х-101 поразили железнодорожную инфраструктуру Киева, вероятно, пытаясь сорвать поставки западной военной техники в передовые украинские подразделения", - добавили в ведомстве.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Зеленский посетил позиции украинских воинов в Запорожской области. ФОТО
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Топ комментарии
+42
Для того ж, для чого і здали південь з коридором на Крим.
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06.06.2022 09:53
+30
Цікаво, навіщо наші дали їм можливість там розгорнути вороже ППО
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06.06.2022 09:51
+24
пусть больше везут оружия на Змеиный, полностью весь уставить танками, С-300, С-400, Буратинами можно в два слоя. Пару полков туда еще завезти, отличная площадка получиться для тестирования HIMARS
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06.06.2022 09:53
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Цікаво, навіщо наші дали їм можливість там розгорнути вороже ППО
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06.06.2022 09:51 Ответить
Для того ж, для чого і здали південь з коридором на Крим.
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06.06.2022 09:53 Ответить
Чтобы Химарсами потом побольше одним залпом уничтожить..
Пусть побольше завозят..
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06.06.2022 09:55 Ответить
Украине нужно хотябы 150 штук по 30ке на направление, а дали 18 и те еще освоить нужно и когда они будут на передовой и где ?
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06.06.2022 10:01 Ответить
Так і буде.
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06.06.2022 10:23 Ответить
Видимо нечем уничтожить, это 40 км от берега.
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06.06.2022 09:57 Ответить
Але ж раніше байрактарами та авіацією вже розбивали там кацапський десант
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06.06.2022 10:03 Ответить
То міг бути наш десант.
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06.06.2022 10:25 Ответить
наш десант трупы которого руские уже 2 недели прячут? Смеешься чтоли
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06.06.2022 10:37 Ответить
Це кацап пиш
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06.06.2022 10:47 Ответить
несколько пакетов из МЛРС (или Ураганов) и остров перекопает вместе с их ПВО
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06.06.2022 10:09 Ответить
Ураганы не достают
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06.06.2022 10:25 Ответить
ураган не бьет на 40 километров
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06.06.2022 10:49 Ответить
за те дістає Смерч,і там вистачить одного пекета
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06.06.2022 14:52 Ответить
ja dumaju eto "obmen" za "bezpeku" Azova i drugih pljennyh....
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06.06.2022 10:09 Ответить
Сєвєродонецк це теж обмін на Азов?
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06.06.2022 10:26 Ответить
v polne vozmozhno - chomu ni ?
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06.06.2022 10:32 Ответить
а как ты им помешаешь? флота у нас нету, так как никто на него не выделял денег за всю независимость. авиацию применять нет смысла ради небольшого острова, который сейчас не имеет стратегического значения. есть более важные цели.
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06.06.2022 10:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=ECHD-0yVD0o


nu naprimer vot TAK
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06.06.2022 10:38 Ответить
Якраз ППО на острові може забезпечити рашистам повітряний кордон в Придністров'я для перекидання своїх військових з наступним відкриттям нового фронту і наступу на Білгород-Дністровський.
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06.06.2022 10:54 Ответить
Кароче, самі не живемо як люди і вам не дамо.
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06.06.2022 09:51 Ответить
Це в першу чергу блокада судноплавства.
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06.06.2022 09:52 Ответить
как ПВО блокирует судоходство, какая связь ?
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06.06.2022 09:54 Ответить
Воно прикриває кораблі, артилерію, підводні човни від враження нашою авіацією й ракетами. Все вище перечислене контролює судноплавство в регіоні.
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06.06.2022 09:58 Ответить
у Украины военного флота нет поэтому неактуально, против авиации прикрывает, но против артиллерии нет, даже израильский "Железный купол" не сильно эффективен, а из Вилкова накрыть их не проблема. А сколько есть видео как Байрактары уничтожают кацапские средства ПВО, так что - далi буде
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06.06.2022 10:58 Ответить
пусть больше везут оружия на Змеиный, полностью весь уставить танками, С-300, С-400, Буратинами можно в два слоя. Пару полков туда еще завезти, отличная площадка получиться для тестирования HIMARS
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06.06.2022 09:53 Ответить
уверен что никто ничего тестировать не будет. не для этого врагу позволили закрепиться на острове
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06.06.2022 09:57 Ответить
Еще один зрадобот с мантрой о сдаче територий?
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06.06.2022 10:12 Ответить
Та да , никакие территории не были сданы . Они сами / эти территории / как бы , ну в общем , как то , непонятным образом , ... И при чем тут Зеленский ?
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06.06.2022 10:23 Ответить
Территории не сдавали - просто не готовились защищать
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06.06.2022 10:27 Ответить
Как на той скале можно закрепиться? Якорь разве что в море бросить
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06.06.2022 10:56 Ответить
Звичайно не будуть допоки колаборанти на чолі ЗСУ. Так як і декілька сотень орків «захопили» 300 тисячний Херсон відразу розпочали там обживатися, замість того, щоб готуватися до оборони. Їх ніяк «не можуть» звідти вигнати.
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07.06.2022 01:49 Ответить
Якщо тільки від усього цього острів сам затопиться, а то,маючи ******* зброю і операторів до неї,техніка орків не палає.
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06.06.2022 10:02 Ответить
Дадуть американці рсзо тре трохи почистить острівець!
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06.06.2022 09:55 Ответить
Дають......., аж 4 (чотири) пускових установки!!!! путлєрівські окупанти уже тремтять.....
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06.06.2022 09:59 Ответить
Достатньо, щоб з острова зробити безлюдний острів. І без техніки.
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06.06.2022 10:23 Ответить
згинь *******
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06.06.2022 10:39 Ответить
Асфальтом их асфальтом надо накрыть.
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06.06.2022 09:56 Ответить
... асфальто-ракетні установки, сконструйовані випускниками презеденського університету потрібно сховати у лісах із висадженого мільярда дерев.
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06.06.2022 10:12 Ответить
А ХИМАРС туда достанет? Кто знает?
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06.06.2022 10:02 Ответить
достанет. И Ураган достанет. Возможно пока нет надобности перекапывать остров, а ПВО все равно не укроешь сильно
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06.06.2022 10:10 Ответить
Да, если ПВО закопать в землю на 20 метров - то можно и спасти, но как ему оттуда стрелять? А если просто вырыть капониры и поставить - и туда прилетит Смерч с кассетными боеприпасами - то он элементарно наделает в той технике дырок. А ПВО это не танк - одной дырочки достаточно чтобы оно или сгорело к чертям - или навсегда вышло из строя.
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06.06.2022 10:19 Ответить
Ураган не достанет. До острова 50км минимум с места куда можно ближе всего проехать
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06.06.2022 10:23 Ответить
Раніше херачили там орків з байроткарів
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06.06.2022 11:11 Ответить
У химарса что дают макс 65км, туда где то 55. Достанет
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06.06.2022 10:20 Ответить
Нема чим знищити. Або дуже мало засобів. Бережуть на слушний час.
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06.06.2022 10:12 Ответить
тем легче его разхренячить, потому что остров это неподвижный корабль
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06.06.2022 10:17 Ответить
Если есть возможность, то надо почистить остров от нечисти. СЛАВА ВСУ!
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06.06.2022 10:26 Ответить
Походу цей напрямок нами програний, тому і такі звіти розвідки. Меньше ейфорії від потоплення аж 1 корабля більше місяця тому і марок треба робити було.
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06.06.2022 10:29 Ответить
О, очередная ********** консерва вскрылась
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06.06.2022 10:41 Ответить
а не пішов би ти ***** "оптиміст" ****,вскрийся сам за гаражами як ти любиш
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06.06.2022 14:55 Ответить
додыхающая крыса! покашливающий и задыхающийся ***** с дрожащими культяпками...
*******!

https://news.obozrevatel.com/tv/putin-dergaetsya-mp4.htm

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06.06.2022 10:49 Ответить
Зміїний теж територія орків уже, що по ньому заборонено наносити удари?
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06.06.2022 10:51 Ответить
A mozet prosto zdut poka snova roZZijskie fashisti navezut pobolshe, a potom vsjo eto unichtozat...
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06.06.2022 11:30 Ответить
Невже у нас немає чим вдарити по острову?? 40 км??? Це для нас недосяжно?
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06.06.2022 10:54 Ответить
Можливо і є чим, а як виставити на позицію, не стріляти же з житлових кварталів Одеси.
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06.06.2022 10:57 Ответить
карту открывать пробовал? зачем из Одессы почти за 100 км...есть ближе места
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06.06.2022 11:53 Ответить
Перемістили, встановили, й мабуть заборонили там орків знищувати ?
Щось раніше могли все орксіке там знищити, а зараз чомусь не можна, так само й мости по яким орки перевозять зброю на південь, а награбоване до Криму.
Це те ж є у Оманівських домовленостях?
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06.06.2022 11:08 Ответить
Не зрозуміло, чого там не випалити усе Смерчем, увесь острів 600 х 600 м. Одного пакета достатньо.
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06.06.2022 11:09 Ответить
то может пора ****...ь или пусть весь остров заставят?
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06.06.2022 11:51 Ответить
Pohozhe Zmeinnij ostrov poka berezhet glja pokazatjelnogo ukatanija kacapov v zemlje s celju demonstraciji HIMARS-ov.
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06.06.2022 12:21 Ответить
не розумію, не можно смерчем ********** все шо на острові? або м777 ?
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06.06.2022 12:22 Ответить
Побольше техники туда, все ракеты, носители всё лучшее собрать.
И мы эту технику смачно уважим - от души.
Будет даже видео 4К.
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06.06.2022 12:28 Ответить
Никакое ППО или ПВО на Змеином, не защитит от залпа Ураганов или торнадо!! Останется один пепел!!
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06.06.2022 14:05 Ответить
что-то нам дают-дают оружие....и где оно???
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06.06.2022 23:29 Ответить
 
 