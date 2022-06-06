Германия не дает Украине танки, потому что боится, что они окажутся в РФ
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Члены правительства Германии опасаются, что из-за эйфории после нескольких побед украинские войска могут ворваться на территорию России.
Об этом пишет со ссылкой на близкие к немецкому правительству источники издания Spiegel, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
По их словам, Берлин беспокоится, что Украина "может стать самоуверенной", если одержит несколько больших побед на поле боя и "на эйфории" ворвется на территорию страны-агрессора.
Еще одна причина – "определенное недоверие в Берлине к президенту Украины Владимиру Зеленскому."
При этом, как утверждают источники, Германия не готовится даже к гипотетической возможности поставки танков. Они сообщают, что по вопросу "танкового эмбарго" между США, Великобританией и Францией также неофициально существует "полное согласие".
По информации газеты Bild, Германия не делает все возможное для помощи Украине, чтобы не спровоцировать начало третьей мировой. По мнению министра максимальная помощь Германии Украине означала бы ее вступление в эту войну против РФ и угрожала бы эскалацией – вплоть до третьей мировой.
Пожалуйста, подождите...
Украина: Так они же не все в рабочем состоянии!!!
Германия: Но ведь там есть и работоспособные!
Украина: Продайте нам свои БТР Мардер.
Германия: У нас их нет.
Как же нет, если на ваших площадках их сотни?
Германия: Есть, но они полностью разукомплектованы
Украина: ??
Германия: Ну не полностью, но что-то там снято.
Украина: ??
Германия: Ну не снято. Но. Что вы там просили? Можно повторить запрос?
Кстати. Мы продадим вам Леопарды!
Украина: !!!!
Германия: Но они без пушек.
И без пулемётов.
И без радио.
И без прицелов.
Украина: Ну хоть движки там есть?
Германия: Интересный вопрос! Проверим. И обязательно вам сообщим. Через неделю. Или через месяц. Ну а к концу года, так точно. Передадим вам. Всю информацию о наличии присутствия желания возможности рассмотрения вопроса заявки на передачу продажу вам вооружений.
Кстати, повторите, что вы там просили???
И блокировала нам вступление в НАТО.
Немножко должні.
Об этом написало издание Spiegel со ссылкой на собственные источники.
При этом в начале полномасштабного вторжения, по мнению медиа, Германия не верила в победу Украины. Поэтому Берлин не спешил отправлять Киеву оружие, а предоставил всего 5 тыс. касок.
"Позже это была смесь некомпетентности и безволия - и желания прикрыться своими союзниками. Не говоря уже об отказе взять на себя международное лидерство", - говорится в материале. Добавляется, что только вследствие давления других партнеров Шольц согласовывал хоть какие-нибудь поставки вооружения.
Канцлер до сих пор четко не объяснил свое нежелание предоставлять Украине танки. По историческим причинам Германия не желает быть первой страной, которая передаст свое тяжелое вооружение для использования в боевых действиях.
Россия-это госпожа Цаханасьян.
А ее юношеская любовь-Украина.
Она скупает и покупает продажных жителей города (Европейцев), в замен, они отдают на смерть ....... догадайтесь кого.
Потрясающий фильм.
Михаил Козаков режисер.
санкциями, чтобы не пустить всё на ветер, хотя признали, что было ошибкой- 50% енергоресурсов
от россии. Это была ошибка предыдущей власти. И никакого отношения эти траты к Украине и танкам не имели. А чтобы не гакнуть экономику своей страны, тянули в поисках альтернативных
договоров. Как я помню, наш лидер Зе сказал за год до начала войны, что у него были сведения о войне и сроках, но гораздо важнее было сохранить экономику, чем людские жизни.
Перед тем, как ссорится со всеми мировыми лидерами и хамить, требуя вооружение, которое сами про...ли, надо понимать, что оно аукнется, взять хотя бы постоянные хамские высказывания посла Мельника на всех уровнях. Дичь какая то. Сначала надо со своим домом разобраться, украинским.
Если что то хотят, то просят, а не требуют, как цыганка у вокзала. Кстати, межгосударственные
договора - это не новость, это нормальная практика между развитыми странами.
Не прекладывайте все ошибки с больной головы на здоровую. Отмашка АТУ её - и все накинулись.
такі вже відмазки що ніяк не ліпляться до купи