Германия не дает Украине танки, потому что боится, что они окажутся в РФ

Члены правительства Германии опасаются, что из-за эйфории после нескольких побед украинские войска могут ворваться на территорию России.

Об этом пишет со ссылкой на близкие к немецкому правительству источники издания Spiegel, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

По их словам, Берлин беспокоится, что Украина "может стать самоуверенной", если одержит несколько больших побед на поле боя и "на эйфории" ворвется на территорию страны-агрессора.

Еще одна причина – "определенное недоверие в Берлине к президенту Украины Владимиру Зеленскому."

При этом, как утверждают источники, Германия не готовится даже к гипотетической возможности поставки танков. Они сообщают, что по вопросу "танкового эмбарго" между США, Великобританией и Францией также неофициально существует "полное согласие".

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По информации газеты Bild, Германия не делает все возможное для помощи Украине, чтобы не спровоцировать начало третьей мировой. По мнению министра максимальная помощь Германии Украине означала бы ее вступление в эту войну против РФ и угрожала бы эскалацией – вплоть до третьей мировой.