Интернет-провайдеры, СМИ и информационные системы. ИТ-армия атаковала почти 600 российских ресурсов за неделю, - Минцифры

ИТ-армия атаковала около 600 российских ресурсов за неделю, и среди них интернет-провайдеры, СМИ и информационные системы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Телеграме Министерство цифровой трансформации.

С 30 мая по 5 июня включительно было атаковано около 600 российских онлайн-ресурсов.

В частности, россиянам было сложно заплатить за интернет из-за мощных атак на личные кабинеты их провайдеров.

Кроме того, сотни региональных СМИ, распространяющих путинскую пропаганду и поддерживающие войну против Украины, стабильно лежат неделями.

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Также на этой неделе ИТ-армия взяла курс на атаку российских информационных систем (ИС), обеспечивающих сбор, поиск, обработку и пересылку информации. Из-за атак россиянам сложно было воспользоваться следующими ИС:

ИС Министерства труда и социальной защиты РФ. Вся информация, содержащаяся в информационной системе министерства, была недоступна;

ИС жилищного строительства, куда застройщики вносят сведения по строящемуся объекту с учетом выданных органом местного самоуправления разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию;

ИС ресурса о земле и недвижимости, содержащий набор сведений, позволяющий получать информацию об определенной территории, в частности для строительства или предоставления земельного участка;

ИС семеноводства, используемой для внесения данных о высеянных семян в единый реестр.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Банки, биржи и страховые услуги. ІТ-армия атаковала более 800 российских ресурсов в неделю, - Минцифры

"ИТ-армия продолжает противостоять российской агрессии в киберпространстве. Присоединяйтесь к соцсетям Минцифры, чтобы быть в курсе борьбы с врагом на цифровом фронте", - призвали в министерстве.