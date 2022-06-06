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Интернет-провайдеры, СМИ и информационные системы. ИТ-армия атаковала почти 600 российских ресурсов за неделю, - Минцифры

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кібербезпека

ИТ-армия атаковала около 600 российских ресурсов за неделю, и среди них интернет-провайдеры, СМИ и информационные системы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Телеграме Министерство цифровой трансформации.

С 30 мая по 5 июня включительно было атаковано около 600 российских онлайн-ресурсов.

В частности, россиянам было сложно заплатить за интернет из-за мощных атак на личные кабинеты их провайдеров.

Кроме того, сотни региональных СМИ, распространяющих путинскую пропаганду и поддерживающие войну против Украины, стабильно лежат неделями.

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Также на этой неделе ИТ-армия взяла курс на атаку российских информационных систем (ИС), обеспечивающих сбор, поиск, обработку и пересылку информации. Из-за атак россиянам сложно было воспользоваться следующими ИС:

  • ИС Министерства труда и социальной защиты РФ. Вся информация, содержащаяся в информационной системе министерства, была недоступна;
  • ИС жилищного строительства, куда застройщики вносят сведения по строящемуся объекту с учетом выданных органом местного самоуправления разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию;
  • ИС ресурса о земле и недвижимости, содержащий набор сведений, позволяющий получать информацию об определенной территории, в частности для строительства или предоставления земельного участка;
  • ИС семеноводства, используемой для внесения данных о высеянных семян в единый реестр.

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"ИТ-армия продолжает противостоять российской агрессии в киберпространстве. Присоединяйтесь к соцсетям Минцифры, чтобы быть в курсе борьбы с врагом на цифровом фронте", - призвали в министерстве.

Автор: Анастасія Потіха
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Бла-бла-бла. Ни чем от ватников не отличаетесь, поди "ит-армия" бабло так же отмывает очковтирательством как и российские диванные бойцы. Список лежащих сайтов в студию! Слабо? Таковые если и есть, то единицы. Пропаганда в России цветет и пахнет, в том числе интернет-пропаганда. Кстати, а причем тут оплата за инет? Как россиянам брать достоверную инфу, в том числе и с цензор.нет, или с ящика предлагаете? Вы на кого вообще работаете, "ит-армия"? На Россию что ли?
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06.06.2022 12:31 Ответить
 
 