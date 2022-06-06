Враг безуспешно атаковал позиции ВСУ на Изюмщине и был вынужден отступить, - Синегубов

Враг пытался атаковать наши позиции на Изюмщине. Однако успеха не имел и вынужден был отступить, понеся потери.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, на северном и северо-восточном направлении оккупанты сосредоточили внимание на обороне. Наши вооруженные силы пытаются продвигаться вперед. Враг отыгрывается на мирных харьковчанах и усиливает обстрелы жилых районов.

"За минувшие сутки оккупанты обстреливали из РСЗО Салтовский и Слободской районы Харькова, Харьковский, Изюмский и Чугуевский районы области. В Харькове есть попадание в жилой дом. Предварительно никто не пострадал", - информирует глава региона.

Кроме того, отмечается, что в области повреждены жилые дома, гражданские здания, автомобили, объекты критической инфраструктуры. В г. Балаклея Изюмского района 1 погибший, 7 раненых. В Чугуеве – 1 погибший, 1 раненый. В Харьковском районе 1 погибший в Черкасской Лозовой, 2 раненых в с. Слобожанское. В области в течение суток: 3 погибших и 10 раненых.

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