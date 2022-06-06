За минувшие сутки в результате обстрелов в Николаевской области ранены 29 человек, - облсовет

Российские войска вчера, 5 июня, продолжали обстреливать Николаевскую область. За сутки ранения получили 29 местных жителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на главу облсовета Анну Замазееву в Telegram.

"Обстрелы зафиксированы в Баштанском и Николаевском районах – Широковской, Березнеговатской и Галицыновской громадах. Били и по городу Николаеву. Повреждены жилые дома и хозяйственные здания", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в общей сложности за минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 29 человек. Среди пострадавших детей нет.

Все пострадавшие доставлены в наши медицинские учреждения и получают необходимую помощь.

В целом по состоянию на сегодняшнее утро в николаевских больницах находятся 286 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 41 пострадавший получил помощь амбулаторно", - сообщила председатель облсовета.

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