Джонсона хотят отправить в отставку, за это сегодня будет голосовать парламент Великобритании
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Парламент Великобритании рассмотрит сегодня вопрос вотума недоверия премьер-министру Борису Джонсону.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Укринформ".
Голосование состоится в Палате общин с 20:00 до 22:00 по киевскому времени. Чтобы отстранить Джонсона от должности нужно, чтобы за его отставку проголосовали 180 депутатов Консервативной партии.
Вопрос об отставке Джонсона возник из-за скандала с вечеринками в разгар локдауна во время пандемии COVID-19 в мае 2020-го, в которых участвовал глава правительства. Также он был оштрафован за празднование своего дня рождения в здании Офиса премьера на Даунинг-стрит 10 в июне того же года. Джонсон публично извинился за этот скандал, но отказался уходить.
Как сообщалось, Джонсон возглавляет британское правительство с 24 июля 2019 года.
Пожалуйста, подождите...
Хабаду не нравится.
Можна стверджувати протилежне: це Джонсон вхопився за "українське питання" як за рятувальну соломину, сподіваючись, що якщо він буде "бігти ніби попереду суспільства" в питанні допомоги Україні, то може забудуть про його вечірки та некоректне поводження.
Кличу треба терміново зібрати Київраду з розгляду присвоєння площі імені Бориса Джонсона, бажано до засідання англійського парламенту - це буде для них сигналом як треба оцінювати людину
І, до речі, якщо на щось подібне (щодо зміни політики Великобританії після звільнення Джонсона у відношенні до України) розраховує рашка, то це зовсім добре. Бо зміни не буде, а рашка знов опиниться в ситуації "а як воно так сталося, ми ж розраховували на зовсім інше і ніяких запобіжних планів не розробляли"...
А в Британии бы за такое повесили на рее, как в добрые старые времена.
В результате: РСЗО у Британии есть, а наши обожранцы все проср@ли, потому как по-другому физиология не работает, у нее других путей просто нет, да и силу тяжести пока никто не отменял. Вывод прост: не голосуйте за тех ,кто любит пожрать, вами же потом и вы...рут.
Научит Зеленского жить и воевать.
Коли Мордор не може здобути бажану перемогу на полі бою, до справи беруться кремлівські "консерви".
Борис, не дрефь , мы с тобой.
і сьогодні це настільки актуальне питання щоб такій людині виявити недовіру ? Або там шизіки дурні або це дивнрсія проти Британії