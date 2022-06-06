Эвакуации из Мариуполя пока не планируется, распространяемая в соцсетях информация является фейком, - Андрющенко

В соцсетях распространяют информацию о якобы организации эвакуации из Мариуполя в Запорожье под патронатом ООН и Красного Креста.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко предостерег в телеграме, что эта информация является фейком, передает Цензор.НЕТ.

По словам советника мэра, "некоторые телеграм-каналы распространяют фейковую информацию об организации эвакуации из Мариуполя из района Порт-Сити в Запорожье под патронатом ООН и Красного Креста. Предлагают услуги собственных перевозчиков за деньги, которые вроде бы будут приобщаться к колонне. При этом ссылаются, в частности, на мой телеграм-канал".

"Эта информация является сознательным обманом, направленным на получение денег за перевозку с оккупированных территорий без предоставления услуги. Фактически это мошенничество. Телефон мошенников - 30683279596", - подчеркнул Андрушенко.

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Он подчеркнул, что никакой эвакуации из Мариуполя на данный момент не планируется и никаких сообщений об этом не было.

"Не верьте мошенникам. Проверяйте информацию исключительно на официальных источниках или источниках с проверенным доверием. Берегите себя и близких!", - призвал Андрющенко.