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Более 1,5 млрд грн собрали через платформу UNITED24 на восстановление страны, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

зеленський

Благодаря платформе UNITED24 за 4 недели удалось собрать более 1,5 млрд грн на восстановление Украины.

Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.

"Спасибо национальной сборной Украины по футболу, участникам благотворительного телемарафона Save Ukraine - #StopWar, благотворительного аукциона в Вашингтоне и всем приобщающимся к инициативе. Каждый вклад имеет значение для победы Украины", - написал он.

Президент призвал присоединяться к UNITED24. И напомнил, что донейт можно в один клик совершить на сайте u24.gov.ua.

Смотрите также: Зеленский посетил позиции украинских воинов в Запорожской области. ФОТО
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Топ комментарии
+18
Яка відбудова, мля час, на армію передайте....будуватєлі
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06.06.2022 12:29
+11
Якась сєкта у влади.
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06.06.2022 12:32
+10
Не забудьте отчитаться, куда пошли деньги
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06.06.2022 12:28
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Не забудьте отчитаться, куда пошли деньги
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06.06.2022 12:28 Ответить
ага , тебе лично доложит
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06.06.2022 12:32 Ответить
Не доложит -сдохнет ещё быстрее
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06.06.2022 12:40 Ответить
"Какіє дєньгі?"
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06.06.2022 13:26 Ответить
бабушке Бене все пойдет на восстановление его Кременчугского НПЗ Посчетают разрушения умножат на 50 и отдадут Козломойскому весь фонд и еще и не хватит а чтобьі хватило надо будет налоги повьісить и акциз на бензин поднять
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06.06.2022 15:25 Ответить
Яка відбудова, мля час, на армію передайте....будуватєлі
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06.06.2022 12:29 Ответить
А через 95платформу есть шо?
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06.06.2022 12:31 Ответить
Є,морди в екран не влазять
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06.06.2022 12:33 Ответить
Яка може бути відбудова, коли ще війна не закінчилася
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06.06.2022 12:31 Ответить
Якась сєкта у влади.
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06.06.2022 12:32 Ответить
Хабад
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06.06.2022 13:07 Ответить
Казалося б звідкіля одні строітелі в кварталі95?
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06.06.2022 12:34 Ответить
А там і західне бабло на підході. Якраз і команда по освоєнню коштів уже сформована. Відгадайте, хто на чолі?
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06.06.2022 12:34 Ответить
Після того як десятки мільярдів гривень ця нікчемна влада закопала в дороги (вважай викинула на вітер), замість того щоб готуватися до війни, перераховувати їй гроші можуть тільки ідіоти. Краще б ці 1,5млрд. гривень на армію пожертвували через волонтерів.
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06.06.2022 12:36 Ответить
Отаке...Повибирали жінки собі мужика на ніч, по телевізор, голос хоч труси зразу знімай...
А на ранок воно залишилось, бо оказалось що вибрали на 5 років і без шансу вигнати.
Почало красти з дому та виносити дружкам в посадку - Юзіку, Лисому, бабушкі Бені.
Тепер керує мужиками, корчить з себе Наполеона. Видивляється що ще можна вкрасти.
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06.06.2022 12:41 Ответить
P.O.H.U.I.
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06.06.2022 15:28 Ответить
Скільки баба Беня і преЗедент дав.
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06.06.2022 12:42 Ответить
цю секту зелену вибрало 76% а тепер в неї 99% піддержки а 1% хай буде іншій секті за стараніе очернити .
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06.06.2022 12:52 Ответить
Ты, конечно, 99. Пох, что вытворяет Банковая, начиная от шашлыков; срыва эвакуации, теперь уже погибших детей; безболезненного захода орков в тыл защитникам Мариуполя из крыма; дерибана гумпомощи... Тебе все это пох!
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06.06.2022 13:03 Ответить
P.O.H.U.I.
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06.06.2022 15:30 Ответить
Яки 99ть?ти про це рідним закатованих дітей Бучи, окупованому Херсону та іншим не кажи ,дебіл
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06.06.2022 13:20 Ответить
Типовий прихильник zeдегенератів,малорос та довбойоб.
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06.06.2022 13:29 Ответить
73% і це від тих що прийшли на вибори,а це десь 35-37% так шо не ***** дефективний сраколиз,очернити?,ти **** тупорила не бачила чим вони всі три роки займались,давай відповідай бидло зарплатне
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06.06.2022 14:22 Ответить
аби все ефективно використовували,
а не як завжди так як до війни
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06.06.2022 14:16 Ответить
Что, уже чешутся зеленые липкие ручонки?!
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06.06.2022 15:37 Ответить
 
 