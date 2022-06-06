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Более 1,5 млрд грн собрали через платформу UNITED24 на восстановление страны, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Благодаря платформе UNITED24 за 4 недели удалось собрать более 1,5 млрд грн на восстановление Украины.
Об этом президент Владимир Зеленский сообщил в телеграме, передает Цензор.НЕТ.
"Спасибо национальной сборной Украины по футболу, участникам благотворительного телемарафона Save Ukraine - #StopWar, благотворительного аукциона в Вашингтоне и всем приобщающимся к инициативе. Каждый вклад имеет значение для победы Украины", - написал он.
Президент призвал присоединяться к UNITED24. И напомнил, что донейт можно в один клик совершить на сайте u24.gov.ua.
Топ комментарии
+18 Альона Луценко
показать весь комментарий06.06.2022 12:29
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+10 Дмитрий Иванов 933bda32
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А на ранок воно залишилось, бо оказалось що вибрали на 5 років і без шансу вигнати.
Почало красти з дому та виносити дружкам в посадку - Юзіку, Лисому, бабушкі Бені.
Тепер керує мужиками, корчить з себе Наполеона. Видивляється що ще можна вкрасти.
а не як завжди так як до війни