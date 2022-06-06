РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
15462 посетителя онлайн
Новости За рубежом
10 335 55
пропаганда (3475) Россия (91304) Собчак (123) Центр противодействия дезинформации (81)

Собчак и другие "хорошие русские" ведут мягкую пропаганду, - Центр противодействия дезинформации

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

собчак

Российские либералы используют механизм, отработанный еще русским КГБ, чтоб снять с себя ответственность за войну против Украины.

На это обратили внимание в Центре противодействия дезинформации при СНБО, передает Цензор.НЕТ.

Одним из примеров работы мягкой пропаганды является деятельность блоггера Ксении Собчка, которая имеет 3,1 млн подписчиков в YouTube и 5,1 млн в Instagram, считают в ЦПД.

"Основные герои видео - знакомые Собчак, которые рассказывают о страданиях украинцев и о том, что во всем виноват Путин. Чтобы избежать ответственности в РФ, автор избегает упоминания о развзывании войны в Украине и называет ее "спецоперацией". Собчак отделяет "хороших" русских" от "злого" Путина, который вроде бы сам решил проводить "спецоперацию", а молодежь в армии РФ является "заложниками" режима", - говорится в сообщении.

Также читайте: "Российская Федерация всегда боялась "Азов"" – экс-командир полка Жорин

В Центре подчеркнули, что риторика российских либералов свидетельствует, что они выступают против агрессии РФ, но не признают своей принадлежности к войне.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+35
Собчак- глубоко законспирированная путлеровская шлюха.
показать весь комментарий
06.06.2022 12:40
+34
показать весь комментарий
06.06.2022 12:42
+32
Та не така вже и «глубоко законспирированая» !
показать весь комментарий
06.06.2022 12:43
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Собчак- глубоко законспирированная путлеровская шлюха.
показать весь комментарий
06.06.2022 12:40 Ответить
Та не така вже и «глубоко законспирированая» !
показать весь комментарий
06.06.2022 12:43 Ответить
Що цікаво, що Невзоров днями в інтерв'ю Лесі Бацман приблизно те ж саме впарював: 20 років одурманення російського суспільства, путін і його пропагандисти винні, але не всі росіяни погані і т.п. і т.д...

Але чуваку громадянство дали!

По ходу зелені готують суспільство до "примирення з російським народом".
показать весь комментарий
06.06.2022 12:56 Ответить
pochekaite - cja konserva esho vybuhnet -v samy nepodhodjashy moment
показать весь комментарий
06.06.2022 13:07 Ответить
Влада вперто відбудовує не Україну, а "кращу росію".
показать весь комментарий
06.06.2022 13:09 Ответить
Он ее не тронет. В память об отце.
Заработала на выборах, теперь зарабатывает себе на западную жизнь. Отдаляется от режима.
показать весь комментарий
06.06.2022 13:03 Ответить
да плевать ***** на её отца, которого отравили по его же приказу
Ксюшади обеспечили ореол "мученицы режима" и через Литву запустили на Запад для выполнения пропагандистских заданий, а на их фоне - для тайных разговорчиков с нужными людьми
стопроцентно рядом с ней, но не бросаясь в глаза, находится группа обеспечения, охраны и УПРАВЛЕНИЯ
показать весь комментарий
27.10.2022 08:52 Ответить
Хороший индеец - мертвый индеец. Просто цитирование
показать весь комментарий
06.06.2022 12:41 Ответить
к русским, это очепятка - хороший русский - мертвый русский...
показать весь комментарий
06.06.2022 12:55 Ответить
Панні Hanka, если человек индеец, то уже можно ничего не объяснять
показать весь комментарий
06.06.2022 12:59 Ответить
К цитате, индеец.
показать весь комментарий
06.06.2022 12:56 Ответить
Прости, брат, теперь буду сидеть и думать своей башкой - куда людям Бог чувство юмора вставил
показать весь комментарий
06.06.2022 13:23 Ответить
Расейский "либерализм" мгновенно заканчивается на теме Украины, а "хороший русский" попытка отмазаться от Вежливых санкций, ваш Кэп
показать весь комментарий
06.06.2022 12:41 Ответить
показать весь комментарий
06.06.2022 12:42 Ответить
Дуже гарний коцур.
І той, що в камуфляжі, також.
показать весь комментарий
06.06.2022 13:05 Ответить
Хороші росіяни насправді є .Їх трохи більше 30 тисяч . Всі вони фігурують в щоденних звітах генштабу ЗСУ про втрати ворога .
показать весь комментарий
06.06.2022 12:43 Ответить
Чому не згадується хароший рускій Невзоров?
показать весь комментарий
06.06.2022 12:43 Ответить
тому що хороші рузкі, це ті хто не лижуть зермаковську дупу, аті які лижуть - тим паспорти України
показать весь комментарий
06.06.2022 12:45 Ответить
Он не хороший. а временно полезный.
показать весь комментарий
06.06.2022 12:47 Ответить
Цікаво, а якщо би можливо виміряти хто більш корисний Україні Ви ( громадянин США, людина без імя), або Невзоров? Як вважаєте хто більш корисний і потрібний зараз Україні
показать весь комментарий
06.06.2022 13:41 Ответить
Потрібно просто зрозуміти, що всі росіяни - це стадо баранів. І ті хто дивився соловйова, кісільова, і ті хто дивися дождь і медузу. Вони в принципі не розуміють, що народ несе відповідальність за владу, яку він вибрав. У них все фікція і вибори теж. Тому для них є тільки дві сторони: або ти за путіна, або ти проти путіна і внєполітікі. Третього варіанту, який є у вільних людей - це протести і скидання влади, у них немає. Поки їм їх пастух може подобатись, або не подобатись. Вони ніколи не дійдуть думки, що пора вбити пастуха. Обі частини стада бояться вовків за парканом і вважають себе безсилими. Одним словом, кацап - це тупікова гілка еволюції. Якщо він повністю зникне - світу буде тільки краще.
показать весь комментарий
06.06.2022 12:44 Ответить
то вони обрали владу, чи вибори - фікція? якоесь протиріччя)
показать весь комментарий
06.06.2022 12:49 Ответить
владу можно обирати в авторітарній країні за допомогою мовчазної згоди на те, що в ній (в країні) коїться...
показать весь комментарий
06.06.2022 12:57 Ответить
Тут немає протиріччя. Вони самі винні в тому, що вибори в них фікція: через їх особисту діяльність чи бездіяльність. Вони роками це допускали, бо їх так влаштовувало. Тому вони несуть відповідальність за владу яка в них зараз є. Так чи інакше вони її вибрали і підтримують незважаючи на те, що вибори у них фікція. Це я про московію пишу, тому все виглядає трохи нелогічно, через одне місце, як у них все і робиться.
показать весь комментарий
06.06.2022 12:57 Ответить
bez raznici - vidpovidalnist tak same ostaetsa
показать весь комментарий
06.06.2022 13:09 Ответить
Хороших русских не существует в природе. Если ты не хрюскомирный шовинист, то просто не выживешь в свинарнике. Тебя сожрут. Невозможно идти против линии партии и свободно вести ютубчик. На территории, где за пост в соцсети дают годы заключения, а за неправильную шутку депортируют, по определению не может быть другого мнения.
показать весь комментарий
06.06.2022 12:45 Ответить
Завжди в паРаші виникають як не собачак, то *********!
Як в гнилому м'ясі гомункулюси!
показать весь комментарий
06.06.2022 12:47 Ответить
Основатель и солист популярной рок-группы "Машина времени" Андрей Макаревич, переехавший из РФ в Израиль, на своей странице в "Фейсбуке" рассказал, как развенчал очередной фейк кремлевской пропаганды.

По словам музыканта, услышав песню "Мариуполь", которую якобы исполняет певец Александр Розенбаум, не поверил своим ушам и решил удостовериться, что это действительно голос и авторство Розенбаума.

"Фейки становятся более и более токсичными. Натолкнулся в сети на песню - А. Розенбаум, "Мариуполь". С первых строчек понимаю - не он. (Хотя певец очень старается под него.) Чудовищная, бездарно написанная агитка. Не выдержал, позвонил Саше. Его изумлению не было предела", - написал Макаревич.

Отметим, в пропагандистской песне звучат различные оскорбления в адрес Украины и возвышается Россия: "И не быть никогда Украине для России сестрой и в помине. Украина - всегда ее дочка... Мама дочку домой забирает... Мама дочку водичкой отпоит, вшей повыведет, раны отмоет". Украинцев автор песни называет "легионом сатанистов надменных".
показать весь комментарий
06.06.2022 12:47 Ответить
Про "хороших руцкіх" дуже влучно сказала їхня лошадь))
показать весь комментарий
06.06.2022 12:48 Ответить
Стара кдбістська тактика розрахована на недолугих малоросів, що шукають хароших рускіх
показать весь комментарий
06.06.2022 12:49 Ответить
А нєвзоров не такий, ві очень харошій рускій
показать весь комментарий
06.06.2022 12:49 Ответить
Посмотрите замечательный фильм "Визит дамы".

Россия-это госпожа Цаханасьян.

А ее юношеская любовь-Украина.

Она скупает и покупает продажных жителей города (Европейцев), в замен, они отдают на смерть ....... догадайтесь кого.

Потрясающий фильм.

Михаил Козаков режисер.
показать весь комментарий
06.06.2022 12:54 Ответить
Mozhet ZE dast grazhdanstvo , smatri i ani stanut nu ochenj haroshimi sruskimi ....bilo bi smeshno , jesli nebilo tak grusno.....
показать весь комментарий
06.06.2022 12:56 Ответить
Длб блд. Росіяни постійно нам просувають агентів впливу, підкуповують депутатів, цілі партії. А інколи... можливо навіть президентів. І мають тут майже 30% потенційних апалченців. Знищують нашу державу економічно, саботажем, затягуванням важливих рішень. А ми не робимо того самого. Та ****, використовуйте їх, тих гарних росіян, підгодовуйте, щоб вони базікали, а воєнкомати горілі не по 15 штук в Росії, а сотнями і тисячами.
показать весь комментарий
06.06.2022 12:58 Ответить
Ага, зловили голову 5ї колони, а побачили відосік про пороха... Мені порох і так зрозуміла особа, а де зізнання у зраді, де інші зрадники? Де відоси про це?!
показать весь комментарий
06.06.2022 13:02 Ответить
Зараз буде лонгрід. Але я дуже прошу розшарувати всіх цю статтю, а особливо, прочитати це представників зеленого зомбіленда, хоча надії на те, що там хоч трохи є мізків , нема зовсім. Але ви напружтесь, а може вийде.

Джон Смит:

Отже підіб'ємо факти злочинної недбалості Зеленського.

1. Зеленський був попереджений про напад. Його попередила власна розвідка (ГУР), розвідки США і Британії. Він це змушений визнавати.

В січні 2022 директор ЦРУ Вільям Бернс передав ці попередження Зеленському ОСОБИСТО.

2. Зеленський "діяв": евакуював свою дружину і дітей, попередив своїх дружків, які теж вивезли свої сім'ї.

3. Інших дій Зеленський не вчиняв. Не будував фортифікації, не організував ТерОборону, не прикривав головні напрямки ударів, не розпочав евакуацію.

4. "Ми можемо збільшити армію в 2-3 рази, але тоді не зможемо будувати дороги.", - поскаржився Зеленський.

Зараз по дорогах іде армія ворога, а нашу Армію всеодно довелося збільшувати в 2-3 рази.

6.

Розвідка очолена героїчним спецназівцем Будановим напередодні війни введена в оману ворогом. На картах Буданова відсутній напрямок удару з Білорусі на Гостомель і Бучу (скрін).

7. Гостомельський аеропорт прикривала лише ротна група Нацгвардії, половина з яких - строковики.

24 лютого навіть ця ротна група з підручних засобів знищує 10% російського десанту на підльоті. Далі деякий час в меншості стримує декілька сотень російських десантників. Відступає.

Бо цей напрям удару проспали. Тримали б тут механізований батальон ЗСУ і російський десант був би знищений в перші хвилини. Аеропорт був би цілий. Дороговартісна "Мрія" ціла. Тисячі життів бучанців і ірпінців збережено.

----------Розстрільні списки.--------

1.

Карателі вбивають українців у Бучі, Ірпені, на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині, на Півдні. Геноцид. Людей розстрілюють за списками, які окупанти мають заздалегідь.

Мер Бучі Анатолій Федорук, якого росіяни схопили, але не впізнали:

"(російський) офіцер витягнув два віддруковані папірці зі списками, єдине, що в тому переліку було не "Федорук", а "Федорчук"! Федорчук Анатолій Петрович.".

Мешканець Бучі, кореспондент мінОборони - Анатолій Бальчос: "...Їм були відомі імена та адреси атовців, членів тероборони, власників вогнепальної зброї."

2.

За 5 днів до вторгнення західна розвідка попереджає про розстрільні списки в росіян.

"Росіяни, готуючись до вторгнення, склали "розстрільні списки"" - Foreign Policy.

3. Зеленський не робить нічого.

Секретар РНБО Данілов повідомляє, що їм "*****":

"Ми ці списки почали отримувати досить давно. Вони трохи дивні. Ще раз підкреслюю, ми дуже спокійно ставимося до багатьох речей, які сьогодні є".

4.

За день до нападу фактично підтверджує наявність розстрільних списків сам Путін: "нам ізвєстни імєна всєх... ми покажем вам настоящую дєкомунізацию".

5.

24 лютого керівництво області призначене Зеленським запевняє мерів міст, що російські війська не зайдуть в міста. Мер Бучі Андрій Федорук:

- Ми цікавилися, як нам діяти. Обласне, районне керівництво сказало, що російські війська до Бучі не зайдуть.

"Ми відносимося спокійно"(с).

Депутатка-слуга від 96 округу (Буча, Бородянка) Василевська-Смаглюк 24 лютого закликає своїх виборців сидіти вдома (скрін): "це найбезпечніше місце", чекати приходу російських військ, "цивільне населення не є їхньою ціллю".

6. Карателі одразу ж заходять в міста і починають вирізати цивільне населення. "Найбезпечніше місце", "відносимося спокійно"(с).

7.

Хто складав ці розстрільні списки?

Портнов в ПЕРШІ Ж ДНІ приходу до влади Зеленського оголошує початок складання розстрільних списків:

"Друзья, для будущих фильтрационных целей, наша команда начинает комплекс мер по идентификации активистов и остального бродячего преступного отребья.

Планируем составить подробную картотеку.

Друзья, присылайте для картотеки идентификационные данные ширпотреба, с указанием ФИО, коротким описанием деятельности, данных профилей в социальных сетях, электронных и телефонных контактов, методов и способов наживы и формального места работы или учебы.

Работа важна для будущих фильтрационных, уголовных и учебно-воспитательных мероприятий. "

"Уверен, они начнут потихоньку исчезать. Кто-то в тюрьму, кто-то в эмиграцию, кто-то под диван, кто-то в больницу, а кто-то вообще." (скрін)

8.

"Зробити їх разом" Портнову допомагають на найвищому рівні. У владі схвалюють його дії, в ефірі каналу Медведчука згадана вище Василевська-Смаглюк в 2020 році дякує за розправу з політичними опонентами:

"Я вдячна Андрію Портнову. Його руками відновлюється справедливість в країні". (скрін)

9.

Таким чином, влада знала про списки, влада знала хто їх складає, влада це схвалювала, влада допомагала карателям впіймати побільше людей закликами не тікати.

10.

Кримінальна справа проти Портнова не відкрита досі. "Активіст Портнов" в ній не викликаний на допит, йому не задані питання "скільки і чиїх прізвищ зібрав?", "кому в Росії ці списки передав?", його засоби зв'язку не вилучені і не проведена їх експертиза, не проведено співпадіння по прізвищам закатованих і зниклих безвісти з прізвищами, які він зібрав.

11.

Навпаки. В перший день війни Портнов отримує охорону від дружків з Офісу. Але коли стали з'являтися перші повідомлення про закатованих в окупованих Бучі і Ірпені, за інформацією Центру протидії корупції заступник керівника офісу Татаров допомагає Портнову втекти з України. Син Портнова призовного віку за інформацією правоохоронців покидає Україну 28 березня.

Люди Портнова в ОП - Татаров і Смірнов - не затримані. Вони продовжують працювати в ОП. Переслідування проукраїнських активістів продовжується.

12.

«Надайте нам інформацію. Про Андрія Портнова відомо багато всім. У нас стільки загроз, крім Портнова. Таких, як Портнов, дуже і дуже багато. Але треба мати аргументи, докази. І цим займається не апарат РНБО, цим займаються інші служби. Як тільки будуть докази, якщо тільки будуть подання відповідні до нас, ми таке питання можемо відпрацьовувати», - заявив Данілов.

Тепер докази є, а Портнов утік.

----------Кадрова політика.----------

1. Генерал Наумов

"бригадний генерал Андрій Наумов виїхав за кордон за лічені години до повномасштабного вторгнення армії РФ в Україну 24 лютого. Нині його діяльність розслідують правоохоронці за статтею «державна зрада»."

"У другій половині березня за низкою адрес Наумова відбулися обшуки."

Андрій Наумов прийшов у СБУ в 2019 році - невдовзі після того, як її очолив Іван Баканов. Раніше ніколи не служив в СБУ. Працював в прокуратурі, але не займався розслідуваннями, а був завгоспом. При зеленському одразу очолив напрямок внутрішньої безпеки СБУ, що дало його керівнику нові повноваження і вплив у службі.

Фактично в контррозвідку введений ворожий кріт, який отримав доступ до повної інформації про все у Службі.

14 жовтня 2020 року Зеленський присвоює генеральське звання неслуживому:

"Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику НАУМОВУ Андрію Олеговичу - начальнику Головного управління внутрішньої безпеки Служби безпеки України."

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

1 квітня 2022 року - позбавляє:

"Понизити бригадного генерала Наумова Андрія Олеговича у військовому званні на один ступінь"

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

2. Генерал Криворучко.

В тому, що всі позиції наших військ на Херсонщині були розвідані ворогом, немає ніякої загадки.

"Призначити КРИВОРУЧКА Сергія Миколайовича начальником Управління Служби безпеки України в Херсонській області.

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ"

"Присвоїти військове звання бригадного генерала полковнику КРИВОРУЧКУ Сергію Миколайовичу - начальнику Управління Служби безпеки України в Херсонській області."

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

24 серпня 2021 року

"Застосувати до бригадного генерала КРИВОРУЧКА Сергія Миколайовича дисциплінарне стягнення у вигляді пониження у військовому званні на один ступінь."

Президент України В.ЗЕЛЕНСЬКИЙ

31 березня 2022 року

"Зараз у мене немає часу займатися всіма зрадниками. Але поступово всі вони покарання отримають."

3. Садохін.

керівник АТЦ в Херсонській області полковник Ігор Садохін був затриманий за державну зраду. Як повідомив начальник патрульної поліції Євгеній Жуков, Садохін корегував ворожий вогонь під час евакуації правоохоронців з Херсонщини та "зливав" росіянам інформацію по військових частинах Херсона.

Феєрія.

4. Ті, хто в команді Зеленського відповідав за підбір кадрів і підсунув йому державних зрадників в СБУ, так і непокарані.

Непокарані, бо призначив їх сам Зеленський.

--------
показать весь комментарий
06.06.2022 13:13 Ответить
Абсурд из ОБ🤢РОТНЯ героя лепят !За все эти преступления перед народом Украины - зеленскому и его спруту трибунал ‼️С полной конфискацией ,награбленных миллионов на восстановление растерзанного государства
показать весь комментарий
27.10.2022 03:02 Ответить
Ну, на рахунок Максима Каца я би ще подумав. Слухав його ще до гострої фази цієї війни. Цілком адекватний чоловік, як на мене. А от Ілля Варламов завжди з підтекстом. Собчак, ще та … З Невзоровим, зовсім незрозуміло. Навіщо? А ще його жінці, за що?
показать весь комментарий
06.06.2022 12:58 Ответить
Вся ця псевдоопозиція є "ширмою" кремля яка займається створенням іміджу "хороших росіян" для пом'якшення санкції.
показать весь комментарий
06.06.2022 13:01 Ответить
хорошие русские пропаганду не ведут, они просто лежат
показать весь комментарий
06.06.2022 13:14 Ответить
Хорошие русские не имеют отношения к Расии.
показать весь комментарий
06.06.2022 13:22 Ответить
Кацапы, если виноват только путин, почему мы не видим массовых протестов в москве и всех остальных городах росии против войны?
показать весь комментарий
06.06.2022 13:28 Ответить
А шо Собчак уже не видно в тепловизор?
показать весь комментарий
06.06.2022 13:58 Ответить
всі такі хороші поки не спитаєш чий крим, зомбі то надовго
показать весь комментарий
06.06.2022 14:15 Ответить
Ней пройдуть тест на "хороших русских"
показать весь комментарий
06.06.2022 14:21 Ответить
Каспаров сказал, что все "хорошие русские" сыпятся на последнем пункте.
показать весь комментарий
06.06.2022 17:31 Ответить
Вони просто хочуть втянути в дискусію, хто хороший, а хто поганий. Яку міру участі в пропаганді можна пробачити. Щоб люди завязли в цьому болоті із різних сортів лайна. І забули про прості речі "громадяни країни несуть повну відповідальність за дії своєї держави". Що злочин можна вчинити як дією так і бездіяльністю.
показать весь комментарий
06.06.2022 14:52 Ответить
Да, вони пагані, а ми хороші, бо вимазані в зеленому лайні зише на 3/4
показать весь комментарий
06.06.2022 15:47 Ответить
Дискусія про те, бувають чи ні "хорошиє русскіє" є результат просування кремлівського наратива: начебто конфлікт Ураїни і Росії є конфлікт міжетнічний. Насправді це конфлікт цивілізаційний -- між силами поступу і занепаду. Лінію протистояння бачимо скрізь на планеті; вона проходить і через кожного з нас....
показать весь комментарий
06.06.2022 14:58 Ответить
Хороший поліцай і злий поліцай... Всі цв ролі грають ***** і кадебістка Собчак...
показать весь комментарий
06.06.2022 15:23 Ответить
Собчак знала о нападении о нас и заблоговременно начала строчить статьи о том какой Путин великий лидер как раз в середине февраля. Видимо ей отводилась какая-то должность в новом миропорядке. Невзорову может тоже. А теперь приходится переквалифицироваться.
показать весь комментарий
06.06.2022 17:16 Ответить
нахрена нам ці висери цих "харошіх", нехай навіть в письмовому вигляді?

Вірити, довіряти слід тільки конкретним діям.
А висери навіть на ***** - то, справді - "спецоперація"!
показать весь комментарий
06.06.2022 17:19 Ответить
Ксюшадь будет обрабатывать западноевропейских политиков - сторонников путлера, которые сейчас боятся высовываться, и, возможно, передаст маляву швейцарским гномам
показать весь комментарий
27.10.2022 11:16 Ответить
 
 