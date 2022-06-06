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С начала вторжения РФ погибли 32 журналиста, - Ткаченко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

війна,журналісти

Российские оккупанты с начала полномасштабного вторжения убили 32 украинских журналиста.

Об этом в Telegram сообщил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.

"4-й месяц полномасштабной войны - и мы потеряли 32 журналиста… За 8 лет войны мы потеряли еще больше. Вечная память нашим борцам передового информационного фронта", - отметил он.

"Все журналисты сегодня, работающие 24/7 – вы герои. Мы ведем гибридную войну, первую столь масштабную в истории мира, и ваша роль сегодня неоценима. Как и ваша ответственность, ваша преданность делу, упорство и смелость.

Журналисты разных медиагрупп, которые сейчас работают на объединенном фронте единого марафона новостей, между прочим, показали свою способность договариваться, сотрудничать и таким образом преследовать единственную главную цель - нашу победу", - добавил глава МКИП.

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У их работа такое. Знают - на что идут ради текста.
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06.06.2022 12:44 Ответить
За 22 года КГБшной хунты путлера убито более 500 журналистов...известных и не очень по всему рабZeянскому концлагерю...
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06.06.2022 16:25 Ответить
 
 