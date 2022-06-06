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Новости Война в Украине Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Мариуполь (5563) оккупация (9518) гуманитарная помощь (1202) Андрющенко Петр (527)

В Мариуполе люди стоят за "гуманитаркой" от оккупантов по 6 часов, еду получает только каждый пятый, - Андрющенко. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

маріуполь,гуманітарка

Люди вынуждены ждать еду на палящем солнце, без доступа к питьевой воде. В 200 метрах расположен морг, откуда доносится вонь.

Об этом пишет в телеграме советник мэра города Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Ежедневная очередь за гуманитаркой (фактически - за едой) в бывшем ТЦ Метро достигает от 1,5 до 2 тысяч человек. В день выдают до 400 наборов. На жаре, под солнцем люди стоят в очереди по 6 часов впустую. Питьевой воды нет, взять ее на территории "гуманитарного штаба" негде. Тени для укрытия нет. Каждый час в последние дни до 10 человек вывозят в больницу из-за обморока.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эвакуация из Мариуполя пока не планируется, распространяемая в соцсетях информация является фейком, - Андрющенко

Андрющенко опубликовал фото продуктового набора, который можно получить, отстояв такую ​​очередь. И отметил, что другого способа получить еду нет.

"Результат помощи России - издевательство и унижение. Как и все, что они делают в городе", - добавил он.

В Мариуполе люди стоят за гуманитаркой от оккупантов по 6 часов, еду получает только каждый пятый, - Андрющенко 01
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Вірити чи не вірити меру,який цілий день в соцмережах сидить...
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06.06.2022 12:51 Ответить
всі питання до нього
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06.06.2022 12:53 Ответить
Шашлыки вкуснее ролтона с гречей, тут и спорить не буду
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06.06.2022 12:59 Ответить
Люля кебабы, сыр фета или калофорния , молодое грузинское вино. Любит шмата покушать
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06.06.2022 13:00 Ответить
чекали*чекали і дочекались...
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06.06.2022 12:54 Ответить
Вопрос , почему они не защищали Марик ,вместе с Азовом .????? Ждали руский мир ????, Для интереса, спросите у них, кто обстрелял Марик в 15-м году, когда погибло много людей , они не задумываясь ответят , что это сделало ВСУ Так шо ,хотели руский мир ,получите. И ещё, сейчас тепло , а вот зимой там будет северный пушистый зверек, потому что восстанавливать там никто и ничего не будет . Стадион в Донецке помните надеюсь .
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06.06.2022 13:03 Ответить
это стоят в очереди кто прошел все кацапские нквэдэшные фильтры и не против рускава мира
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06.06.2022 13:19 Ответить
маріуппіль. вибори в верховну раду 2019. опзж більше ніж 50 %. партія шарія 7%. їжте не обляпайтесь.
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06.06.2022 21:45 Ответить
 
 