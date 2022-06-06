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Россия пытается продать украденное украинское зерно странам Африки, - New York Times

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

зерно,урожай,жнива

Москва пытается продать украденное украинское зерно пострадавшим от засухи странам Африки. Те могут отказаться, если Запад предложит им альтернативу.

Об этом пишет The New York Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

В пятницу, 4 июня, глава Африканского союза, президент Сенегала Маки Салл прибыл в Россию, где провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным, пытаясь договориться о поставках зерна. Западные журналисты утверждают, что этот визит сыграл на руку только Кремлю, поскольку он может вызвать разногласия по поводу единого мнения о вторжении ВС РФ в Украину.

В то же время, ряд африканских стран неоднозначно относятся к позиции Запада из-за российско-украинской войны и санкций против Кремля, поскольку зависят от поставок не только продовольствия, но и вооружения со стороны Москвы. Ситуацию также усугубляет сильная засуха, которая может спровоцировать голод на континенте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция ожидает решения по экспорту украинского зерна "в ближайшие дни", - спикер президента Калин

Директор Международного института стратегических исследований HORN Хасан Ханнендже предупреждает, что страны Африки вряд ли будут колебаться перед покупкой зерна, поставляемого Россией, поскольку их не волнует происхождение продовольствия.

"Это не дилемма. Африканцам все равно, откуда они получают продовольствие, и если кто собирается морализовать по этому поводу — он ошибается. Потребность в продовольствии настолько острая, что это не то, что им нужно обсуждать", — сказал эксперт.

Ранее сообщалось, что РФ пыталась продать Египту украденное в Украине зерно. Для этого в Крыму было загружено 27 000 тонн зерна на судно "Матрос Позинич". Однако Египет отказался его покупать. По данным телеканала CNN, российское сухогруз был замечен в сирийском порту Латакия. Вероятно, на борту судна находилось украденное оккупантами украинское зерно.

Также читайте: Из-за нехватки украинского зерна в Африке вспыхнут новые войны, - глава МИД Италии Ди Майо

Автор: Анастасія Потіха
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Топ комментарии
+12
Дуже цікаво, як голосували африканські країни в ООН, котрі залежать від українського зерна, коли приймали резолюцію з осудом російської агресії в Україні?
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06.06.2022 13:10
+6
Я не понимаю почему ,когда отступали во первых не вывезли всё? Ладно не успевали, но можно же было спалить или отравить или животных накормить, или людям раздать ,сказать берите.Нет нужно было, чтобы кацапы захватили? Также само и с топливом, можно же было сахар в бочки покидать, продукты отравить, совершать диверсии против врага . Или это враг только на словах, а на деле бизнес партнёр? Есть же ракеты "Нептун" можно же топить судна на которых вывозят продукцию? Или всего две ракеты было, непонятно вообще ничего. Бардак какой-то
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06.06.2022 13:14
+5
А ниггеры работать не пробовали, как работали наши фермеры???
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06.06.2022 13:20
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06.06.2022 13:09 Ответить
Дуже цікаво, як голосували африканські країни в ООН, котрі залежать від українського зерна, коли приймали резолюцію з осудом російської агресії в Україні?
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06.06.2022 13:10 Ответить
риторичне питання, африка смокче росіське, вони ж не даремно все 20століття підкупали африку калмунізмом з ракетами
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06.06.2022 13:14 Ответить
Нас через раз підтримує лише Кенія. Еритрея підтримує кцп, це їх мега-союзник. Решта під час голосувань виходять покурити (бояться кцп, але підтримувати їх не хочуть).
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06.06.2022 13:37 Ответить
Я не понимаю почему ,когда отступали во первых не вывезли всё? Ладно не успевали, но можно же было спалить или отравить или животных накормить, или людям раздать ,сказать берите.Нет нужно было, чтобы кацапы захватили? Также само и с топливом, можно же было сахар в бочки покидать, продукты отравить, совершать диверсии против врага . Или это враг только на словах, а на деле бизнес партнёр? Есть же ракеты "Нептун" можно же топить судна на которых вывозят продукцию? Или всего две ракеты было, непонятно вообще ничего. Бардак какой-то
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06.06.2022 13:14 Ответить
При владі ворог,що вам непанятна?
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06.06.2022 13:23 Ответить
нептунов нету. их было очень мало. спасибо за это зеле. кроме того, стрелять по небоевым кораблям - будет себе же дороже. западные партнеры не одобрят. раздать, отравить небыло возможности. слишком "внезапным" было нападение. да и как вы представляете раздачу зерна из элеватора?
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06.06.2022 13:30 Ответить
похоже вашему непониманию вообще нет придела, и это печально, соболезную
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06.06.2022 13:51 Ответить
Зерно воруется у украинских фермеров, а не государство Украины, законов нету на правила действия при отступлении украинской армии, ракета Нептун стоит дороже, чем это зерно, единственное Украина могла бы договориться с Турцией, чтобы арестовывать сюда с украинским зерном, передавать доказательства в суды международные, чтобы они быстро реагировали и в проливе турецком эти суда арестовывать, а дальше там уже вся судебная волокита.
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06.06.2022 15:24 Ответить
турция сама крадет наше зерно. С кем договариваться?
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06.06.2022 22:54 Ответить
А ниггеры работать не пробовали, как работали наши фермеры???
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06.06.2022 13:20 Ответить
написано же, что пострадали от засухи. в африке климат пожарче нашего. многие страны африки вообще на 90 % состоят из пустыни. попробуй в песке зерно посадить.
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06.06.2022 13:32 Ответить
Правильно-чего в песок зерно зарывать?Проще ведь купить ворованное,политое кровью убиты́х украинцев.Прям европейские ценности
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06.06.2022 14:21 Ответить
Географию лучше учите. В тех же африканских странах прекрасно растёт маис.
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06.06.2022 17:56 Ответить
голодных можно понять, поэтому основное наказание должна понести орда! и тут возможности по санкциям далеко себя не исчерпали
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06.06.2022 13:20 Ответить
Дякуємо , зе ! Дякуємо !
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06.06.2022 13:20 Ответить
Оказывается, можно торговать краденным и никто тебе ничего не предъявит, кроме возмущения. Но ведь в эту игру можно играть вдвоем. Что мешает Украине продавать хрюсскую нефть и газ, скажем, Венгрии? Шутка
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06.06.2022 13:21 Ответить
на нас сразу наложат санкции. А неграм можно. Ибо они избранные
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06.06.2022 22:55 Ответить
может из за засухи и пустынь, где ничего не растет?
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06.06.2022 13:35 Ответить
африканці переважно не навчилися ефективно хазяйнувати. Справа не в пустинях - у арабській пустині на зрошенні росте і пшениця, і що їм треба. Але для цього уряд повинен вкласти наявні кошти у те зрошення. Африканці як і рашисти - гроші вкладають у озброєння і в збагачення окремих вождів. Нема там демократії - нема і піклування про власний народ. Недарма рашу дразнять снігерією (північною нігерією).
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06.06.2022 13:55 Ответить
с аравийским пустыней несовсем корректно сравнивать, так как у египта есть неплохой козырь в виде нила. и нефть есть что б бабло вкладывать в орошение не у всех. хотя ливия при каддафи это реализовывали. (опять же, у ливии была куча бабла от торговли нефтью). да и размер населения сравни. в одной только нигерии больше 200 лям. попробуй на орошении такую толпу прокормить.
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06.06.2022 14:27 Ответить
Где то горько заплакали израильтяне.)
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06.06.2022 14:23 Ответить
тому що урбанізація африканського населення відірвала суспільство від реальності і воно почало плодитися не зважаючи на ресурси екосистеми яка із зрозумілих причин не здатна прогодувати таку араву. Тим же племенам групи банту що живуть "на землі" набагато скрутніше із питною водою а іжі більш-менш вистачає тому що вони не роблять більше людей чим можуть утримувати - щось виросте, є якесь стадо скотиняки, чого нема то можна виміняти та й годі. Набагато пікантніше питання - чим думав Китай який колонізував африку висмоктуючи її ресурси, коли давав зелене світло путіну.... От цікаво подивитись - як вони тепер будуть викручуватись щоб зберегти контроль над своїми родовищами у центральній африці!
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06.06.2022 14:23 Ответить
Скажіть африканцфям, що зерн взяти можуть, а платити за нього не обов"язково! За крадене не платять, хай краще буде як допомога від України!
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06.06.2022 13:25 Ответить
террористы-мародёры Московии - типа солидные бизнесмены-благодетели, готовы практически забесплатно накормить ворованным зерном полсвета?.. это так по-руССки
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06.06.2022 13:25 Ответить
Не ну нехай купують...от тільки наше МЗС має повідомити африканську братву шо то буде останне українське зерно яке вони побачать у своєму злиденному житті.
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06.06.2022 13:43 Ответить
Если в нью-йорк таймс такое пишут, то россия это позорище для всего мира.
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06.06.2022 13:58 Ответить
Чому не можна потім конфіскувати гроші рф чи країн Африки, тай хай купують?
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06.06.2022 14:00 Ответить
у африканців не великий вибір або голодна смерть або хоч якесь зерно,

хіба не варіантів збирати докази і арештувати ті кораблі які возять вкрадене, якась контрабанда чи порушення морських законів, незаконно перетнули кордон нашої митниці і т.д.
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06.06.2022 14:10 Ответить
Торговцы краденым
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06.06.2022 14:21 Ответить
Візьмуть вкрадене...ото і досить цім мавпам.... Які не переймається мораллю.
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06.06.2022 17:25 Ответить
мы у ниггеров можем что-то украсть? посольства конфисковать?
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06.06.2022 22:57 Ответить
 
 