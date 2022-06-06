Лавров не смог полететь в Сербию, потому что соседние страны не пропустили его самолет

Болгария, Черногория и Северная Македония отказались пропустить в Сербию самолет министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

Лавров должен был посетить Сербию 6-7 июня. Во время пребывания в Белграде он собирался встретиться с президентом Вучичем, министром иностранных дел Николаем Селаковичем, спикером парламента Ивицей Дачичем, а также с патриархом Сербской православной церкви Порфирием.

Но Черногория, Северная Македония и Болгария не разрешили полет самолета с российским министром. Ведь после вторжения России в Украину российским самолетам запретили использовать воздушное пространство ЕС. "Решить ситуацию" не удалось даже лично президенту Сербии Александру Вучичу. Так что визит пришлось отменить.

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Теперь российские политики возмущаются тем, что Лаврову не дали улететь в Сербию.

"Речь идет о натовском демарше, и без США его не могло бы быть. Прямым вмешательством в двусторонние дела двух суверенных европейских стран, не входящих в альянс – Россию и Сербию – НАТО пытается захватить и подчинить себе оставшуюся часть Европы. Дальше - глобализация альянса на остальной мир, где Китай - стратегическая цель номер два после России", - написал в соцсетях вицеспикер Совета Федерации Константин Косачев.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "страны-участники ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство, закрыли очередной канал связи".

"Ваши ошибки заключаются в том, что вы слишком эгоистичны, считаете, что вы в центре мира, что кроме вас нет других народов. У вас нет морального права учить кого-то", — сказала она.

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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пошел дальше и угрожает европейским странам межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат".

"Вот чем хорош "Сармат"? Он у трусливых болгар, злопамятных румын и черногорцев, сдавших нашу общую историю, согласия на пролет не будет спрашивать. Так же, как и у прочих шведов", - написал он в Twitter.