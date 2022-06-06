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Новости За рубежом
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Болгария (618) Лавров (2207) Македония (99) МИД РФ (1629) Россия (91316) санкции (10623) Сербия (350) Черногория (193)

Лавров не смог полететь в Сербию, потому что соседние страны не пропустили его самолет

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

лавров

Болгария, Черногория и Северная Македония отказались пропустить в Сербию самолет министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Европейскую правду".

Лавров должен был посетить Сербию 6-7 июня. Во время пребывания в Белграде он собирался встретиться с президентом Вучичем, министром иностранных дел Николаем Селаковичем, спикером парламента Ивицей Дачичем, а также с патриархом Сербской православной церкви Порфирием.

Но Черногория, Северная Македония и Болгария не разрешили полет самолета с российским министром. Ведь после вторжения России в Украину российским самолетам запретили использовать воздушное пространство ЕС. "Решить ситуацию" не удалось даже лично президенту Сербии Александру Вучичу. Так что визит пришлось отменить.

Также смотрите: Премьер Болгарии назвал направления сотрудничества с Украиной. ВИДЕО

Теперь российские политики возмущаются тем, что Лаврову не дали улететь в Сербию.

"Речь идет о натовском демарше, и без США его не могло бы быть. Прямым вмешательством в двусторонние дела двух суверенных европейских стран, не входящих в альянс – Россию и Сербию – НАТО пытается захватить и подчинить себе оставшуюся часть Европы. Дальше - глобализация альянса на остальной мир, где Китай - стратегическая цель номер два после России", - написал в соцсетях вицеспикер Совета Федерации Константин Косачев.

Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "страны-участники ЕС и НАТО закрыли воздушное пространство, закрыли очередной канал связи".

"Ваши ошибки заключаются в том, что вы слишком эгоистичны, считаете, что вы в центре мира, что кроме вас нет других народов. У вас нет морального права учить кого-то", — сказала она.

Читайте: Болгария может заменить поставки газа из РФ, - вице-премьер Васильев

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пошел дальше и угрожает европейским странам межконтинентальной баллистической ракетой "Сармат".

"Вот чем хорош "Сармат"? Он у трусливых болгар, злопамятных румын и черногорцев, сдавших нашу общую историю, согласия на пролет не будет спрашивать. Так же, как и у прочих шведов", - написал он в Twitter.
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Топ комментарии
+47
А что, разве лошади летают?
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06.06.2022 13:26
+20
😁😁😁 Такого вялікого і стрррашного кацапа не пропустили! 😆 Тому, що безпринципне аморальне брехло! Цікаво, про яку спільну історію з чорногорцями проіржала коняка? 🤔
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06.06.2022 13:28
+19
Вой стоит на мокшанских болотах. Дуже добре.
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06.06.2022 13:29
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А что, разве лошади летают?
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06.06.2022 13:26 Ответить
on na batute skakal
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06.06.2022 13:26 Ответить
Хай в Північну Корею до друзів злітає. Там його ще пустять!
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06.06.2022 13:34 Ответить
На нем рогозин скачет, Старлинк глушит
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06.06.2022 13:55 Ответить
пусть летает через северный поток по трубе
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06.06.2022 15:21 Ответить
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06.06.2022 14:01 Ответить
Отныне по европам только галопом.
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06.06.2022 14:42 Ответить
Только вошла в комментарии, чуть не удавилась от смеха. +++
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06.06.2022 14:59 Ответить
А чому Лавров? Чому ви не пишите його справжню фамілію???
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06.06.2022 13:27 Ответить
Або й прізвище
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06.06.2022 13:28 Ответить
Что лавров, что калантарян - один хрен. Унылая лошадь думала, что взяла фамилию от благородного лавра, и лавровые венки будут сопровождать его всю жизнь, а получилось так, что он обыкновенная лаврушка, которую сырой не едят, а вареную выбрасывают.
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06.06.2022 16:37 Ответить
😁😁😁 Такого вялікого і стрррашного кацапа не пропустили! 😆 Тому, що безпринципне аморальне брехло! Цікаво, про яку спільну історію з чорногорцями проіржала коняка? 🤔
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06.06.2022 13:28 Ответить
Пусть на перекладных добирается. Через Турцию транзитом, как обычный пассажир
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06.06.2022 13:28 Ответить
Вой стоит на мокшанских болотах. Дуже добре.
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06.06.2022 13:29 Ответить
най пливе... то його процес...
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06.06.2022 13:29 Ответить
Эта коняка и доскакать сможет, если овса впрок запасет
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06.06.2022 13:32 Ответить
Нехай своїм ходом чеше-галоп,аллюр,рись,вибір є.Чи підкови вже стерлися?Не по скріпному коняці літаками літати
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06.06.2022 13:32 Ответить
Только, метром
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06.06.2022 13:32 Ответить
Хай в ЛНР,ДНР летает, єто теперь его уровень.
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06.06.2022 13:33 Ответить
Ой чий то кінь стоїть, що сива гривонька, і не пустили літак коня, в тую Сербо-гівноньку
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06.06.2022 13:35 Ответить
Погода нильотная
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06.06.2022 13:33 Ответить
Потрібен батут. Не дякуйте.
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06.06.2022 13:35 Ответить
Нужно было через дружественные Северную Корею и Эфиопию лететь
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06.06.2022 13:35 Ответить
А у хорватів навіть не спитали, бо знали, що там без варіантів будуть послані за воєнним корабльом.
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06.06.2022 13:35 Ответить
а на своих четырёх?.. - дайте ему овса и двуколку - домчит с ветерком, какой руССкий не любит быстрой езды?
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06.06.2022 13:36 Ответить
Vot ablom , hatel za parashkom sletatj ...a shchas lomka nachnjotsa 😖
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06.06.2022 13:37 Ответить
Рогозину надо отправить коня в космос, а оттуда спустить в Белград. А если на ракете Z нарисовать, то успех обеспече
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06.06.2022 13:37 Ответить
А на батуте слабО?
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06.06.2022 13:38 Ответить
Так в последнем действующем батуте Рогозин застрял
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06.06.2022 13:51 Ответить
А ото нехер шастать, людям мозок засирати. Сиди у своєму болоті і квакай для своїх.
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06.06.2022 13:42 Ответить
О каком сармате говорит пидоний рогозин, если его еще не сделали? А испытания были компьютерной анимацией?
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06.06.2022 13:42 Ответить
Болгарія Росію недолюблювала завжди, Македонія, де великий процент мусульман, любити її нема за що...
Найголовніше тут - Чорногорія. Немає і не було слов'янської, православної країни, розташованої більш дружньо до Росії, ніж Чорногорія. Крихітна за всіма параметрами, населення 0,6 млн, де навіть жартівлива приказка була - "Нас з Росією 143 мільйони".
І навіть їх Путін з Лавровим примудрилися зробити ворогами.
Є книга, "Як придбати друзів та почати жити". Путіну, Лаврову та Шойгу час писати книгу "Як друзів перетворити на ворогів"
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06.06.2022 13:43 Ответить
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06.06.2022 14:42 Ответить
знатно макнули у лайно і паРашу, і Сербію заодно.
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06.06.2022 13:45 Ответить
...нехай путлєр летить, його літак пропустять. Тільки через Україну нехай летить, наволоч...
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06.06.2022 13:47 Ответить
Паходу, настав час з цієї конякі підкови дерти...
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06.06.2022 13:48 Ответить
Пусть запрягается в телегу и своим ходом.
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06.06.2022 13:48 Ответить
Коняку Колонтаряку не выпустили из стойла!
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06.06.2022 13:48 Ответить
КОПИТАМИ за провода зачіпав,от і не пропустили
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06.06.2022 13:49 Ответить
Яке прикре неподобство
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06.06.2022 13:53 Ответить
Ну якщо Сармат літає і нікого не питає, то посадіть Лаврова на сармат і відправте в Белград.
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06.06.2022 13:55 Ответить
Боже!! Какой же тупица этот Рогозин!!Хоть и сын генерала!1
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06.06.2022 13:55 Ответить
Лошадь уже не пускають ні куди....
Залишилось скакати тільки пА рАсєї туди сюди
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06.06.2022 13:58 Ответить
не пустили коня на помийку европи
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06.06.2022 14:01 Ответить
прібліжонниє к єго вєлічеству х!йлу пєрємєщаются только на самольотах,

велике цабе нє ізволіт поїхати на потязі, як інші представники держав приїжджали в Україну

хто вважає себе пупом землі так це параша
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06.06.2022 14:02 Ответить
В стайню!
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06.06.2022 14:06 Ответить
Скоро во всем мире к бешеным русским обезьянам - ******** буду относиться как к чуме, холере, спиду. Туристов будут @издить - уже многие это делают. Пускать будут только в Антарктиду , без зимней одежды.
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06.06.2022 14:06 Ответить
+100500!!!
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06.06.2022 14:41 Ответить
Хай використовує весла
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06.06.2022 14:11 Ответить
Теперь - только на перекладных.
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06.06.2022 14:12 Ответить
Придурки знову НАТО приплели,хоча санкції вводив ЕС!
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06.06.2022 14:12 Ответить
Игого! Галопом по Европам!
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06.06.2022 14:21 Ответить
Русафопия какаято, ***** ...
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06.06.2022 14:22 Ответить
Пусть на сармате полетит. Пропустят. СЛАВА УКРАИНЕ!
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06.06.2022 14:29 Ответить
На Воронеж.
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06.06.2022 15:04 Ответить
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06.06.2022 14:37 Ответить
лошадь обидели !
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06.06.2022 14:38 Ответить
Лошадь обделалась.
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06.06.2022 15:05 Ответить
Овёс был несвежий.
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06.06.2022 18:20 Ответить

Так выглядит изоляция. Не синяя липкая ленточка, а обычная нормальная политическая, б...ть. МО-ЛОД-ЦЫ! "Верной дорогой идёте, товагищи!"
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06.06.2022 14:40 Ответить
А ведь реально интересно: как этому пи..ру в сербию из масквы попасть?
- Вроде через Турцию можно лететь... куда-то )) А дальше-то как в сербию ?
- Ну угорщина ему еще воздушный калидор даст.. ))))
Одно выходит -- туннель рыть!
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06.06.2022 14:48 Ответить
Кацапа звідусіль жени!
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!
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06.06.2022 14:55 Ответить
Треба запропонувати катапультувати коня з расєйського воєнного корабля братушкам сєрбам, назад не забирати, а корабель пустити за вказаним курсом!
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06.06.2022 15:18 Ответить
Захарова даже цивилизованно выразилась, а Рогозину за такие угрозы полагается дополнительная порция целительных санкций
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06.06.2022 15:22 Ответить
пусть старая лошадь сосёт хер а не визиты ему!балканским странам респект за поддержку!
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06.06.2022 17:18 Ответить
 
 