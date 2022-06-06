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Зеленский обсудил с Джонсоном новый оборонный пакет, работу над гарантиями безопасности и пути разблокировки портов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

борис,джонсон

Президент Украины провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Об этом Зеленский сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Провел разговор с Борисом Джонсоном. Проинформировал о ситуации на фронте. Получил подтверждение нового усиленного пакета оборонной поддержки. Затронули вопрос активизации работы над гарантиями безопасности. Совместно с Британией ищем пути, как избежать продовольственного кризиса и разблокировать порты", - написал глава государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Британии Трасс выразила поддержку Джонсону, упомянув о его позиции в отношении Украины
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Настоящий бандерівець. Ну любить інколи випити, так бандерівці всі такі
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06.06.2022 13:53 Ответить
как можно говорить о гарантиях безопасности если больше 20% територии украины уже неподкотрольны...
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06.06.2022 13:58 Ответить
Адмін видаляйте новину з збитим літаком вчора … це наш су-27 по помилці
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06.06.2022 14:02 Ответить
Джонсон может уйти в отставку...
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06.06.2022 14:39 Ответить
Якщо Джонсона "підуть", треба поміняти його на Найвеличнішого!
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06.06.2022 15:36 Ответить
 
 