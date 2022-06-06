Зеленский обсудил с Джонсоном новый оборонный пакет, работу над гарантиями безопасности и пути разблокировки портов

Президент Украины провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Об этом Зеленский сообщил в твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Провел разговор с Борисом Джонсоном. Проинформировал о ситуации на фронте. Получил подтверждение нового усиленного пакета оборонной поддержки. Затронули вопрос активизации работы над гарантиями безопасности. Совместно с Британией ищем пути, как избежать продовольственного кризиса и разблокировать порты", - написал глава государства.

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