За прошедшую неделю в Украине зафиксировано 1600 случаев COVID-19, 34 человека скончались, - Кузин

Уровень заболеваемости коронавирусом в Украине уменьшился, за прошлую неделю зафиксировано около 1600 случаев заболевания COVID-19 и 34 летальных случая, среди умерших есть ребенок.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина-Укринформ сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас уровень заболеваемости COVID-19 уменьшился, что можно объяснить фактором сезонности. И все же за прошедшую неделю в стране зафиксировано около 1600 случаев заболеваний, в том числе - большая часть медицинских работников. К сожалению, за неделю зафиксировано 34 случая смерти от COVID-19, в том числе умер один ребенок", - сказал Кузин.

По его словам, с начала полномасштабной войны проведено около 250 исследований по всей стране на предмет появления штаммов, и пока специалисты не фиксируют "ничего необычного".

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Главный госсанврач напомнил, что вакцинироваться против коронавируса следует обязательно, и призвал сделать прививки тех, кто их пропустил или нуждается в дополнительном вакцинировании.

"Сейчас в Украине используются вакцины CoronaVac и Pfizer. Если человек вакцинировался какой-либо другой вакциной, то решением Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунизации чаще всего рекомендуется Pfizer как универсальная вакцина для бустерной или дополнительной прививки или завершения базового курса. - Вакцины есть в наличии", - сказал он.

Кузин также отметил, что ожидается вакцина Pfizer с новой формулой, которая должна быть в стране в конце июня. "Это аналогичная по эффективности вакцина, однако она не будет нуждаться в растворителе и имеет более простые требования к транспортировке", - пояснил он.

Напомним, Кабинет Министров принял решение о продлении в Украине карантина и режима чрезвычайной ситуации с целью предотвращения распространения СOVID-19 до 31 августа 2022 года.

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Карантин для противодействия распространению коронавируса в Украине был введен с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продолевали и летом 2021 перевели в форму адаптивного карантина.

Согласно данным портала Worldometer, в мире с начала пандемии выявлено 535 512 772 случая заражения коронавирусом, в том числе 6 320 686 летальных, выздоровело 506 538 243 человека.