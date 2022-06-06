РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
6007 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Коронавирус и карантин
3 046 35
Игорь Кузин (282) COVID-19 (18600) коронавирус (17041)

За прошедшую неделю в Украине зафиксировано 1600 случаев COVID-19, 34 человека скончались, - Кузин

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

коронавирус,covid-19,коронавірус,covid,ковид,ковід,омікрон,омикрон

Уровень заболеваемости коронавирусом в Украине уменьшился, за прошлую неделю зафиксировано около 1600 случаев заболевания COVID-19 и 34 летальных случая, среди умерших есть ребенок.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина-Укринформ сообщил главный государственный санитарный врач Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас уровень заболеваемости COVID-19 уменьшился, что можно объяснить фактором сезонности. И все же за прошедшую неделю в стране зафиксировано около 1600 случаев заболеваний, в том числе - большая часть медицинских работников. К сожалению, за неделю зафиксировано 34 случая смерти от COVID-19, в том числе умер один ребенок", - сказал Кузин.

По его словам, с начала полномасштабной войны проведено около 250 исследований по всей стране на предмет появления штаммов, и пока специалисты не фиксируют "ничего необычного".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вакцинация от COVID-19 продолжается во всех регионах Украины, за исключением Донецкой и Луганской областей, - Кузин

Главный госсанврач напомнил, что вакцинироваться против коронавируса следует обязательно, и призвал сделать прививки тех, кто их пропустил или нуждается в дополнительном вакцинировании.

"Сейчас в Украине используются вакцины CoronaVac и Pfizer. Если человек вакцинировался какой-либо другой вакциной, то решением Национальной технической группы экспертов по вопросам иммунизации чаще всего рекомендуется Pfizer как универсальная вакцина для бустерной или дополнительной прививки или завершения базового курса. - Вакцины есть в наличии", - сказал он.

Кузин также отметил, что ожидается вакцина Pfizer с новой формулой, которая должна быть в стране в конце июня. "Это аналогичная по эффективности вакцина, однако она не будет нуждаться в растворителе и имеет более простые требования к транспортировке", - пояснил он.

Напомним, Кабинет Министров принял решение о продлении в Украине карантина и режима чрезвычайной ситуации с целью предотвращения распространения СOVID-19 до 31 августа 2022 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-сертификаты по истечении их срока действия не будут исчезать

Карантин для противодействия распространению коронавируса в Украине был введен с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продолевали и летом 2021 перевели в форму адаптивного карантина.

Согласно данным портала Worldometer, в мире с начала пандемии выявлено 535 512 772 случая заражения коронавирусом, в том числе 6 320 686 летальных, выздоровело 506 538 243 человека.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
В нашем микрорайоне в маске хожу один я. Некоторые смотрят на меня как на придурка. Большинству по барабану, про КОВИД уже забыли.
показать весь комментарий
06.06.2022 14:22
+9
а в Мариуполе сколько?
показать весь комментарий
06.06.2022 14:15
+9
Шо, Ляшко знову тести закупив?
показать весь комментарий
06.06.2022 14:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а в Мариуполе сколько?
показать весь комментарий
06.06.2022 14:15 Ответить
Жаль немає Степашки. Він би тут намалював інші цифри.
показать весь комментарий
06.06.2022 14:17 Ответить
Шо, Ляшко знову тести закупив?
показать весь комментарий
06.06.2022 14:18 Ответить
все в Херсоне на складах остались
показать весь комментарий
06.06.2022 14:19 Ответить
они в начале войны, ещё в феврале, взчли кредит 92 миллиона долларов на борьбу с ковидом, и где они ... кому война, кому ... .
показать весь комментарий
06.06.2022 16:31 Ответить
В нашем микрорайоне в маске хожу один я. Некоторые смотрят на меня как на придурка. Большинству по барабану, про КОВИД уже забыли.
показать весь комментарий
06.06.2022 14:22 Ответить
)))
показать весь комментарий
06.06.2022 14:27 Ответить
Зате тепер ідіота видно здалеку.
показать весь комментарий
06.06.2022 14:40 Ответить
Я особисто не ходжу в масці, дійсно незручно і не хочеться почуватися дурепою)) але я зробила бустерне щеплення, сподіваюсь, що вистачить
показать весь комментарий
06.06.2022 14:58 Ответить
Аналогічно. Взагалі в масках дуже невеличка кількість пенсіонерів. У всіх інших війна ж на часі, нащо та маска та захист від ковідки, якщо ракета прямо в тем'ячко може прилетіти!

Тому 1600 хворих вже. А було 700 на тиждень в травні. Вимушений карантин на 2 місяці (березень-квітень) - закінчився і тепер крива захворювань знов полізе догори. Бо можна ж тепер товктися в чергах та метро.

Хлопці розповідали - в підрозділах перехворіли 100%. Якби були відпустки - вже б півкраїни хворіло...
показать весь комментарий
06.06.2022 16:30 Ответить
Это называется дайте грошей на Ковид
показать весь комментарий
06.06.2022 14:34 Ответить
Це нагадування про те, що він нікуди не подівся і продовжує вбивати людей.
показать весь комментарий
06.06.2022 14:37 Ответить
может от сердечных заболеваний страдает и погибает больше людей, особенно во время войны, от одних сирен тревоги сколько приступов, но это же не модная болезнь, никто денег не даст.
показать весь комментарий
06.06.2022 16:34 Ответить
Бачив днями в супермаркеті одну дівчину у масці. Прикольно так.
Мабуть недавно з Європи повернулась.
Тут в селі дахів і вікон в багатьох будинках немає після "градів", а вона в масці.
Довоєнним життям якось дихнуло...
показать весь комментарий
06.06.2022 14:41 Ответить
Тільки в головах ідіотів захист від пандемії якось перетинається з зруйнованим загарбником будинком.

Особисто я маску не знімав ані 24 лютого, ані 5 березня, ані 6 червня.

І на бустер на цьому тижні піду - і так вже 2 місяці, як треба, якраз добігають 9 місяців з середини вересня, коли вколов 2 дозу модерни.
показать весь комментарий
06.06.2022 16:35 Ответить
👍 Вумник! Тобі "град" о 05:30 ранку у двір не прилітав? Ні?
Бо ту твою маску вибуховою хвилею забило б тобі в дупу, і ти її довго звідти виколупував би.
Ідіоти, ***...
показать весь комментарий
06.06.2022 16:53 Ответить
Продовжуй ходити в масці, Орест...
показать весь комментарий
06.06.2022 17:02 Ответить
вам град мозги отбил, судя по всему. При нулевом уровне тестирования в стране есть заболеваемость и смерти от ковида.
Порадуйте рашу своим трупом, гордо умершим от ковида, а не от града. Не вопрос.
показать весь комментарий
06.06.2022 22:43 Ответить
я в Харкові в масці ходжу в магазинах метро і тд, і бачу дуже дуже мало людей в масках одиниці, відчуваю себе дурником, але згадую що дурники всі інші - і все, на душі легше
показать весь комментарий
06.06.2022 14:54 Ответить
Ви серйозно? Ковід? Знову тести - масочкі? Бізнесок?
показать весь комментарий
06.06.2022 15:07 Ответить
Нк дурно Гербарій приїжджав, знову потрібно намопдники ввести. А то щось населення розпоясалося.
показать весь комментарий
06.06.2022 15:11 Ответить
б@ядь, черт побери, это же все защитники в ВСУ воюют без масок, Ляшко какие там для них штрафы придуманны?
показать весь комментарий
06.06.2022 16:37 Ответить
Вони всі перехворіли в перші 2 тижні. 100% особового складу. І частина втрат - саме з-за цього. Скільки - ніхто не скаже.
показать весь комментарий
06.06.2022 16:42 Ответить
Звідки ви можете знати? Може в них простуда,чи грип були? Тоді ще зима була і захворіти,що раз плюнути.
показать весь комментарий
06.06.2022 17:55 Ответить
шкода що ти хворієш далі,бачу уже невиліковно,статист ****
показать весь комментарий
07.06.2022 01:20 Ответить
В моєму містечку жодного ковідного в лікарнях немає, ніяких масок на лицях також немає, ніхто не чхає і не кашляє.
показать весь комментарий
06.06.2022 15:15 Ответить
Так-то воно так... А я кожного дня в метро... Натовп ідіотів без масок. І кашляючі, і чхаючі - є. Без масок. І за місяць захворювань ковідкою в країні 700 -> 1600.

А на фронті, хлопці розказували, 100% перехворіло в перші 2 тижні. Бо сплять дупа-до-дупи вповалку...
показать весь комментарий
06.06.2022 16:40 Ответить
Ага згадали про свою годівницю!
показать весь комментарий
06.06.2022 15:19 Ответить
Обычный грипп. Все переболели и забыли.
показать весь комментарий
06.06.2022 18:17 Ответить
34 летальні, серед померлих є дитина
показать весь комментарий
06.06.2022 22:45 Ответить
Они имели кучу своих диагнозов. Грипп стал последней каплей.
показать весь комментарий
07.06.2022 00:23 Ответить
нагадаєш щорічну статистику по грипу? а не нагадаєш,бо всім було ***** на ню,а от на ковіді бабла підняято ...
показать весь комментарий
07.06.2022 01:22 Ответить
 
 