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Великобритания объявила второй пакет помощи Украине в расследовании военных преступлений РФ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

великобритания

Правительство Великобритании заявило о выделении второго пакета помощи Международному уголовному суду (МКС) по расследованию военных преступлений РФ в Украине.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт британского правительства.

"Великобритания быстро ответила на запрос Международного уголовного суда о направлении дополнительных полицейских и юристов, чтобы помочь расследованию российских военных преступлений в Украине. Войска России должны знать, что они будут отвечать за свои действия, а мировое сообщество будет работать вместе, чтобы обеспечить справедливость", – заявил вице-премьер и министр юстиции Доминик Рааб.

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Отмечается, что во второй пакет помощи МКС вошло:

- базирование в Гааге офицера полиции для быстрого обмена информацией между Великобританией и МКС;

- направление семи юристов с опытом работы в международном уголовном праве;

- двое полицейских, имеющих опыт сбора разведывательных данных через общедоступные источники;

- постоянный анализ и мониторинг военных событий в Украине, включая сохранение любых доказательств, касающихся военных преступлений;

- проведение специального тренинга по расследованию военных преступлений для украинской полиции от имени МКС в сотрудничестве с норвежской полицией.

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Бритам-черговий респект.Боже-бережи королеву...
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06.06.2022 14:44 Ответить
от щоб всі так реально чимось допомагали,
а не ліпили якісь ліві відмазки як німеччина і франція
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06.06.2022 14:44 Ответить
Якби вони точно знали ,що не уникнуть покарання , то і не нападали , саме безкарність призвела до цього , і зараз багато країн Заходу своїми діями дають приводи для сумнівів щодо покарання.
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06.06.2022 15:00 Ответить
та чёё тама насчет украинского МОССАДа ?
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06.06.2022 16:30 Ответить
 
 