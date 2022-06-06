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Корабли Черноморского флота РФ отбросили от берега на более чем сто километров, но из них еще могут стрелять по Украине, - ВМС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

море

Интенсивность ударов ракетами "Калибр" снизилась, но противник бьет по наземным объектам противокорабельными ракетами.

Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"В результате наших активных действий по поражению морских сил противника корабельная группировка черноморского флота рф была отброшена от украинских берегов на расстояние более сотни километров", - говорится в сообщении.

Противник изменил тактику: развернул береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" в оккупированном Крыму и Херсонской области, а также перебрасывает дополнительные силы на остров Змеиный.

"Остается угроза нанесения ракетных ударов с морского направления. С начала вторжения вражеские корабли и подлодки совершили пуски более 300 крылатых ракет по украинской территории. В настоящее время интенсивность ударов крылатыми ракетами "Калибр" снизилась, в то же время противник начал бить по наземным объектам противокорабельными ракетами, основное предназначение которых - поражение боевых кораблей", - отметили в ВМС.

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По мнению защитников Украины, это свидетельствует о том, что враг использовал значительный объем современного ракетного оружия. И теперь вынужден применять устаревшие типы ракет, которых у него много.

Группировка из порядка 30 вражеских кораблей и подлодок продолжает блокировать гражданское судоходство. Сейчас в акватории Черного моря находятся до 12 крупных десантных кораблей РФ, более трети из которых - на ремонте. Также группировка противника насчитывает до 15 десантных катеров разного типа.

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"Мы лишили черноморский флот рф полного контроля над северо-западной частью Черного моря, которая превратилась в "серую зону". Вместе с тем, противник перенял нашу тактику и пытается вернуть контроль на северо-западной части Черного моря за счет береговых ракетных комплексов и крылатых ракет воздушного базирования", - отметили в ВМС.

Также сохраняется риск высадки тактического десанта и диверсионно-разведывательных групп на одесское побережье.
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Топ комментарии
+14
Противник змінив тактику: розгорнув берегові ракетні комплекси "Бал" та "Бастіон" в окупованому Криму та Херсонській області, а також перекидає додаткові сили на острів Зміїний.
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Пуляй себе по ВСУ ракетами с Херсонщины, Крыма, и Змеиного в полной безопасности и горя не знай. Если с Крымом все понятно, Херсонщину можно с натяжкой оправдать, то Змеиный для меня загадка. Неужели такой дефицит тех же смерчей, что нельзя два раза в месяц чисто для профелактики или в качестве экзаменов для артиллеристов накрывать этот несчастный клочок суши?!
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06.06.2022 14:59
+9
А ми будєм бамбіть асвальтом. Все вірно,зе-дебіли?
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06.06.2022 15:07
+7
Гарпуни також більше сотні луплять без проблем...
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06.06.2022 14:55
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Гарпуни також більше сотні луплять без проблем...
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06.06.2022 14:55 Ответить
Всі корита чф расєї повинні приєднатись на дні до мацкви...
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06.06.2022 14:55 Ответить
А чего наши средствами малого флота и авиации не минирует подходы к побережью, 200-300 км? Запад не разрешает?
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06.06.2022 14:56 Ответить
Противник змінив тактику: розгорнув берегові ракетні комплекси "Бал" та "Бастіон" в окупованому Криму та Херсонській області, а також перекидає додаткові сили на острів Зміїний.
=================================================================
Пуляй себе по ВСУ ракетами с Херсонщины, Крыма, и Змеиного в полной безопасности и горя не знай. Если с Крымом все понятно, Херсонщину можно с натяжкой оправдать, то Змеиный для меня загадка. Неужели такой дефицит тех же смерчей, что нельзя два раза в месяц чисто для профелактики или в качестве экзаменов для артиллеристов накрывать этот несчастный клочок суши?!
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06.06.2022 14:59 Ответить
А ми будєм бамбіть асвальтом. Все вірно,зе-дебіли?
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06.06.2022 15:07 Ответить
закатать кацапов в асфальт, тоже оригинально...
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06.06.2022 15:30 Ответить
Не тільки. У нас практично невичерпні запаси шоколадок)
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06.06.2022 15:32 Ответить
"відкинули" ....відкинули б кацапівз Херсону.
Ц іяк відійшли,так і повернуться.
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06.06.2022 15:08 Ответить
Вместо того чтобы лупить по флоту кацапии с гарпунов которые нам дали, Зелені пытаются "договориться" с Путиным и Ердоганом чтобы отправлять наше зерно в сопровождение войск РФ. И никто даже не заикается что та же Турция дает кацапии вывозить через Босфор наше зерно в Сирию. Ердоган следующий в рейтинге мраз*й после Орбана.
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06.06.2022 15:17 Ответить
Що ти верзеш? Аналітик диванний. Ти що на прослушці, чи у підрозділі спецзв'язку працюєш? Документи є відповідні. Тоді повідомляй куди потрібно, або виклади в медіа, а не бла-бла на Цензорі. Чи ти суддя? Безперечно, що зерно потрібно вивозити, валютні резерви країни не безмежні. А хто покривати дефіцит бюджету буде?
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06.06.2022 16:01 Ответить
ЗСУ якщо є можливвсть, вже на часі притопити чергове корито *********, треба так би мовити підтримувати патріотичну температуру в Україні
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06.06.2022 16:26 Ответить
Якщо "корабельне угруповання чорноморського флоту рф було відкинуто від українських берегів на відстань більше сотні кілометрів" , то яким чином москалі плавають до о. Зміїний, до якого 35 км від узбережжя, та 54 км від Приморського?
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06.06.2022 16:27 Ответить
 
 