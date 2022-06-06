Корабли Черноморского флота РФ отбросили от берега на более чем сто километров, но из них еще могут стрелять по Украине, - ВМС
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Интенсивность ударов ракетами "Калибр" снизилась, но противник бьет по наземным объектам противокорабельными ракетами.
Об этом сообщают Военно-морские силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"В результате наших активных действий по поражению морских сил противника корабельная группировка черноморского флота рф была отброшена от украинских берегов на расстояние более сотни километров", - говорится в сообщении.
Противник изменил тактику: развернул береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" в оккупированном Крыму и Херсонской области, а также перебрасывает дополнительные силы на остров Змеиный.
"Остается угроза нанесения ракетных ударов с морского направления. С начала вторжения вражеские корабли и подлодки совершили пуски более 300 крылатых ракет по украинской территории. В настоящее время интенсивность ударов крылатыми ракетами "Калибр" снизилась, в то же время противник начал бить по наземным объектам противокорабельными ракетами, основное предназначение которых - поражение боевых кораблей", - отметили в ВМС.
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По мнению защитников Украины, это свидетельствует о том, что враг использовал значительный объем современного ракетного оружия. И теперь вынужден применять устаревшие типы ракет, которых у него много.
Группировка из порядка 30 вражеских кораблей и подлодок продолжает блокировать гражданское судоходство. Сейчас в акватории Черного моря находятся до 12 крупных десантных кораблей РФ, более трети из которых - на ремонте. Также группировка противника насчитывает до 15 десантных катеров разного типа.
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"Мы лишили черноморский флот рф полного контроля над северо-западной частью Черного моря, которая превратилась в "серую зону". Вместе с тем, противник перенял нашу тактику и пытается вернуть контроль на северо-западной части Черного моря за счет береговых ракетных комплексов и крылатых ракет воздушного базирования", - отметили в ВМС.
Также сохраняется риск высадки тактического десанта и диверсионно-разведывательных групп на одесское побережье.
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Пуляй себе по ВСУ ракетами с Херсонщины, Крыма, и Змеиного в полной безопасности и горя не знай. Если с Крымом все понятно, Херсонщину можно с натяжкой оправдать, то Змеиный для меня загадка. Неужели такой дефицит тех же смерчей, что нельзя два раза в месяц чисто для профелактики или в качестве экзаменов для артиллеристов накрывать этот несчастный клочок суши?!
Ц іяк відійшли,так і повернуться.