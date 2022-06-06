В АРМА переданы активы российского предприятия на 150 млн грн, – Офис генпрокурора

Столичные правоохранители арестовали и передали в АРМА активы российского предприятия на 150 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса генпрокурора.

Как отмечается, при процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры в ходе расследования уголовного производства арестовано 26 единиц транспортной техники на общую сумму свыше 30 млн грн, земельный участок площадью 5 га ориентировочной стоимостью 6 млн грн и комплекс зданий общей площадью 6 тысяч кв м стоимостью свыше 120 млн грн, принадлежащих предприятию, директором и учредителями которого являются бизнесмены РФ.

"Общая стоимость арестованных активов составляет более 150 млн. грн. Сейчас правоохранительными органами организован процесс фактической передачи этих активов в управление АРМА", - говорится в сообщении.

Установлено, что на территории Украины осуществляет свою деятельность предприятие, специализирующееся на продаже сельхозтехники и дополнительного оборудования. Его директор и конечный бенефициарный собственник - предприниматели страны-агрессора.

"Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями СУ ГУ Нацполиции в г. Киеве по факту финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины", - резюмируют в СБУ.

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