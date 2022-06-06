Украинец служил до 2019 года в армии РФ. Теперь он может сесть на срок от 12 до 15 лет, - прокуратура

Мужчина из Украины жил в России. С 2016 по 2019 год он по контракту служил в армии РФ. Теперь ему предъявили обвинения в государственной измене и отправили в СИЗО.

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

"Уроженец Черновицкой области, проживая на территории российской федерации, добровольно поступил на военную службу по контракту и с октября 2016 года по октябрь 2019 года служил на должности разведчика взвода управления артиллерийской батареи 20-й отдельной мотострелковой бригады южного военного округа вооруженных сил рф", - говорится в сообщении.

Теперь 30-летнему мужчине сообщили о подозрении в переходе на сторону врага во время вооруженного конфликта (ч. 1 ст. 111 Уголовного Кодекса). Наказание по этой статье – лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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В настоящее время подозреваемого содержат в СИЗО.