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Украинец служил до 2019 года в армии РФ. Теперь он может сесть на срок от 12 до 15 лет, - прокуратура

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

решетка

Мужчина из Украины жил в России. С 2016 по 2019 год он по контракту служил в армии РФ. Теперь ему предъявили обвинения в государственной измене и отправили в СИЗО.

Об этом сообщает Волынская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

"Уроженец Черновицкой области, проживая на территории российской федерации, добровольно поступил на военную службу по контракту и с октября 2016 года по октябрь 2019 года служил на должности разведчика взвода управления артиллерийской батареи 20-й отдельной мотострелковой бригады южного военного округа вооруженных сил рф", - говорится в сообщении.

Теперь 30-летнему мужчине сообщили о подозрении в переходе на сторону врага во время вооруженного конфликта (ч. 1 ст. 111 Уголовного Кодекса). Наказание по этой статье – лишение свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества или без таковой.

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В настоящее время подозреваемого содержат в СИЗО.
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все донецкие и луганские, а может и больше, такие же как этот сепар. Определитесь уже может ли иметь гражданин Украины еще и другое гражданство или паспорт.
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06.06.2022 15:17 Ответить
Багато там таких "етоженаших" . За решітку, там дадуть ради- здохне швидко.
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06.06.2022 15:28 Ответить
Що означає "чоловік України"? Там таких більше 5 мільйонів. Був він громадянином чи ні на момент укладення контракту? Якщо був громадянином України то має відповідати, але якщо вийшов з громадянства то депортувати в ********* з довічною забороною вїзду в країну.
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06.06.2022 15:55 Ответить
ВРУ по закінченню військового стану повинна НЕГАЙНО прийняти зміни до Конституції України: БУДЬ-ЯКА ДОБРОВІЛЬНА колаборація із ворожою державою за вироком Суду має ставати підставою для АВТОМАТИЧНОГО позбавлення Громадянства України! Відсидить мразота на зоні - і НЕГАЙНА ДЕПОРТАЦІЯ тварюки!
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06.06.2022 16:20 Ответить
Прям про меня Срочка 91г КГБ СССР под Москвой,......дембель из ФСБ РФ ...домой в Киев в незалЭжну вернулся. Это нас так последними из Украины в крипаки москалям продали
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06.06.2022 19:40 Ответить
Ты дурачек ? Ты на срочку ушел служить в СССР, а этот дебил уже будучи гражданином Украины, пошел служить на контракт в страну оккупант, которая с 14го ведёт против Украины агрессивную войну !
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06.06.2022 22:28 Ответить
 
 