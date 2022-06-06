31 429 81
В РФ не исключают возможности ввода войск ОДКБ на территорию Украины
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов не исключил возможность введения войск Организации Договора о коллективной безопасности на оккупированные Россией территории Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".
"Нельзя исключать, что потребуются миротворцы из стран ОДКБ и на освобожденных территориях Украины, "Донецкой и Луганской народных республик", - сказал он.
"Мы вряд ли согласимся с тем, что какие-нибудь страны НАТО попробуют под видом миротворцев туда залезть", - добавил Картаполов.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия не должна сама бороться с расширением НАТО, - Лукашенко
Топ комментарии
+79 Мобильный крематорий
показать весь комментарий06.06.2022 15:12
+67 Vasyl A_Vinn
показать весь комментарий06.06.2022 15:08
+48 Артем 42df2539
показать весь комментарий06.06.2022 15:08
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!
Идьот казах (пойдет ?),
Стреляют на ходу...
За рашу !
За хутина !
оно им впало
даже бульба фюрер как уж крутится не хочет лезть в украинскую мясорубку
Убогая хрюсия уже не знает как извернуться, чтобы вымолить передышку. На эти высеры не стоит обращать внимания. Только планомерное уничтожение кацапов. Без передышек, без сожалений, без политоты.
вот у НАТЫ и повод появится ввести своих миротворцев
https://youtu.be/rFwyNXd4YHw
непорозумiння - це двостороннiй процес...а тут тiльки з боку паРашi є якiсь претензii.
У казахів нема нiяких територіальних непорозумінь з Мордором, це у паРашi є зазiхання на казахськi пiвнiчнi землi, а сам Казахстан якраз вiд паРашi нiчого не хоче.
потрiбно кацапiв тiєю землею нагодувати...
так i у випадку з Україною - Українi не потрiбнi землi паРашi, але вiд своїх земель Україна нiколи не вiдмовиться.
тыщу рублей больше и пол-литра бояры в день !
https://twitter.com/i/status/1482785855488114694
але на її шляху трапилося село на Херсонщині "
Хтось на когось напав?
Ще два тижні тому була сходка ОДКБ. І судячи по обличчах керівників країн, ніякого ентузіазму на них не було.
Тільки Лука блазнював.
Ну він вже відмазку придумав:
- перша відмазка, йому не можна нікуди іти, бо він тримає оборону від НАТО;
- друга, як усі підуть то і я ... подумаю про першу відмазку.
Слава Україні!Слава ЗСУ!Героям Слава!
Только ему сначала нужно выйти из состава ырэф,чтобы примкнуть к одыкабэ..
І якщо труни з України почнуть надходити до Киргизстану, це буде кривава кончина влади в Бішкеку.
это у них такая привычка?
ты сначала вынесени на голосование этот вопрос и скажи
я посмотрю как тебе все сразу "согласие" выразят
урод блин
никаким войскам там делать нечего
армяне не пошлют, боятся что азербайджанцы воспользуются этим моментом
азербайджанцы так же не отправят
без согласия украинских властей это окупация и тчка