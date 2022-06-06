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В РФ не исключают возможности ввода войск ОДКБ на территорию Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

одкб

Глава комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов не исключил возможность введения войск Организации Договора о коллективной безопасности на оккупированные Россией территории Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс".

"Нельзя исключать, что потребуются миротворцы из стран ОДКБ и на освобожденных территориях Украины, "Донецкой и Луганской народных республик", - сказал он.

"Мы вряд ли согласимся с тем, что какие-нибудь страны НАТО попробуют под видом миротворцев туда залезть", - добавил Картаполов.

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Топ комментарии
+79
Да, да. Армяне и белорусы прям наперебой бегут.
Убогая хрюсия уже не знает как извернуться, чтобы вымолить передышку. На эти высеры не стоит обращать внимания. Только планомерное уничтожение кацапов. Без передышек, без сожалений, без политоты.
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06.06.2022 15:12
+67
Кацапа звідусіль жени!
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!
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06.06.2022 15:08
+48
Все, вже тремтимо від страху
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06.06.2022 15:08
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Де там Агєнт Стєклов, вибачающийся перед рамзанкою дировим... якщо цілий ОДКБ дасть свої війська, це вже 3тя світова чи ще ні? проти 1 40 млн країні - цілий блок з ядерною державою. їм самим не соромно?
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06.06.2022 15:07 Ответить
Соромно має бути нам, що обирали владу, або дозволяли обирати, яка віддала ядерну зброю та крилаті ракети
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07.06.2022 00:14 Ответить
Кацапа звідусіль жени!
Хай здохне в ямі при дорозі!
Ти подаєш йому води,
а він вже сере на порозі!
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06.06.2022 15:08 Ответить
Все, вже тремтимо від страху
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06.06.2022 15:08 Ответить
Бульбенфюрреру вообще тогда хрен пойми как выкррутится
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06.06.2022 15:09 Ответить
Сремль визнає свою поразку?
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06.06.2022 15:10 Ответить
Видихаються кацапи. Вірменам і казахам нах це не потрібно.
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06.06.2022 15:11 Ответить
Идьот армян,
Идьот казах (пойдет ?),
Стреляют на ходу...

За рашу !
За хутина !

оно им впало
даже бульба фюрер как уж крутится не хочет лезть в украинскую мясорубку
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06.06.2022 15:21 Ответить
Да, да. Армяне и белорусы прям наперебой бегут.
Убогая хрюсия уже не знает как извернуться, чтобы вымолить передышку. На эти высеры не стоит обращать внимания. Только планомерное уничтожение кацапов. Без передышек, без сожалений, без политоты.
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06.06.2022 15:12 Ответить
ОДКБ ...ой не смішіть
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06.06.2022 15:12 Ответить
ОДКБ это типа ихняя НАТА

вот у НАТЫ и повод появится ввести своих миротворцев
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06.06.2022 15:22 Ответить
Да без проблем место в земле много! Украина тоже может пригласить те же ЧВК американские!
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06.06.2022 15:12 Ответить
почему только ЧВК...? Украина, как суверенное государство может пригласить любые страны ввести свои войска...или только в Сирию можно...
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06.06.2022 15:20 Ответить
Так и есть:Украина может сделать военный союз с любой страной мира(в том числе и страной НАТО)-это не будет нарушением мирового законодательства. То что Парашка хочет притянуть ОДКБ-это говорит об истощении сил и слабости Парашки
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07.06.2022 01:53 Ответить
Вбємо їх разом з росіянами...
https://youtu.be/rFwyNXd4YHw
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06.06.2022 15:15 Ответить
Казахи скоріше ******* ***** чим своїх сюди вмирати відішлють
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06.06.2022 15:15 Ответить
У казахів також є теріторіальні непоразуміння з Мордором і зараз там скорішь антіросійски настрої, тому що розуміють, що при перемозі мордора вони будуть наступні.
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06.06.2022 16:41 Ответить
У казахів також є теріторіальні непоразуміння з Мордором

непорозумiння - це двостороннiй процес...а тут тiльки з боку паРашi є якiсь претензii.

У казахів нема нiяких територіальних непорозумінь з Мордором, це у паРашi є зазiхання на казахськi пiвнiчнi землi, а сам Казахстан якраз вiд паРашi нiчого не хоче.
потрiбно кацапiв тiєю землею нагодувати...

так i у випадку з Україною - Українi не потрiбнi землi паРашi, але вiд своїх земель Україна нiколи не вiдмовиться.
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06.06.2022 22:49 Ответить
😂😂😂 Якби могли - то вже б ввели, як якихось лівійських волоцюг! Справа в тому, що ні луку, ні казахів, ні вірмен кацапи в Україну не заманять нічим і ніяк. 😊
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06.06.2022 15:18 Ответить
Ну що ж,приєднаємо і ми своїх союзників.Отож на часі буде створення військових союзів.А то наш з.... все заігрує з "нерушимим" євросоюзом...
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06.06.2022 15:19 Ответить
Та не, дебилы закончились уже
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06.06.2022 15:19 Ответить
Конвульсії стають все більш енергійними.
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06.06.2022 15:20 Ответить
Это уже похоже на подмахивание....
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06.06.2022 15:36 Ответить
Ну ну... Здохнуть всі. Будуть удобрювати нашу землю разом з кацапами.
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06.06.2022 15:20 Ответить
А мы можем нанять орков ЧВК Вагнера (только спецов) - им же пофиг в кого стрелять, лишь бы платили?
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06.06.2022 15:21 Ответить
запросто!

тыщу рублей больше и пол-литра бояры в день !
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06.06.2022 15:23 Ответить
подкинем бояри
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06.06.2022 23:18 Ответить
Лайфхак Як потрібно розмовляти з дебілами. Митець просто молодець
https://twitter.com/i/status/1482785855488114694
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06.06.2022 15:21 Ответить
" Найвеличніша армія світу могла б перетворити Америку на попіл,
але на її шляху трапилося село на Херсонщині "
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06.06.2022 15:25 Ответить
ХА-ХА-ХА!!!!! Чернобаевка - форевер!
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06.06.2022 17:12 Ответить
Ой ***** ліл!
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06.06.2022 19:25 Ответить
Наврядчи Казахстан з Белоруссю і Арменієй дуже хочуть отримати санкції по самі гланди щоб рухнули їх економіки, тут навіть кацапи своїми хабарями нічого не зроблять.
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06.06.2022 15:25 Ответить
Да они с той помойки, что вы сделали первые побегут, из за отсутствия условий жизни.
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06.06.2022 15:26 Ответить
Если они готовы разделить с ********** санкции и стать изгоями такими как рашка и беларашка
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06.06.2022 15:27 Ответить
"Україна ніколи не погодиться з тим, що якісь миротворці ОДКБ(Окремі Довб,,,би Кремлівських Бл,,дей) спробують під виглядом миротворців залізти, чи то в Луганську,чи то в Донецьку обл,"
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06.06.2022 15:28 Ответить
Не бери на понт, мусор
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06.06.2022 15:29 Ответить
Ваше одкб давно здохло і завонялося. Кому хочеться піти у слід за російським воєнним кораблем?
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06.06.2022 15:36 Ответить
Бити будемо не по паспортам придурків з одкб шо геть з'їб@NYвшись приїдуть в Україну без нашого запрошення.. Ї&@шити будемо по ворожим позиціям - який би там вони стяг не підняли : хоч одкб, хоч ліги сексуальних меншин!
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06.06.2022 15:38 Ответить
Своего мавзолейного говна Шариковых уже не хватает...крысы позорные...Гаага уже ждёт..
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06.06.2022 15:39 Ответить
Договір про колективну безпеку передбачає участь всіх учасників, в разі НАПАДУ на одну із країн учасників ОДКБ.
Хтось на когось напав?
Ще два тижні тому була сходка ОДКБ. І судячи по обличчах керівників країн, ніякого ентузіазму на них не було.
Тільки Лука блазнював.
Ну він вже відмазку придумав:
- перша відмазка, йому не можна нікуди іти, бо він тримає оборону від НАТО;
- друга, як усі підуть то і я ... подумаю про першу відмазку.
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06.06.2022 15:43 Ответить
Загострення параноїдної шизофренїї прогресує!!!))
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06.06.2022 15:46 Ответить
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06.06.2022 15:48 Ответить
Кацапське чмо забуло, що треба мандат ООН, який неможливий без згоди України. Ніхто і не подумає влізати в програну кацапами війну.
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06.06.2022 15:50 Ответить
Для ***** такий мандат - зайва морока. Йому вистачить манди від ордло.
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06.06.2022 18:32 Ответить
Це означає що реально жопа на Московії з м'ясом.
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06.06.2022 15:53 Ответить
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06.06.2022 15:55 Ответить
Армяне получившие п...ы от азербайжанцев прямо спят и видят как умереть под ударами гаубиц М777 и дронов SwitchBlade в добавку к уже знакомым им Байрактарам ))) ***** явно уже шизу поймало
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06.06.2022 16:04 Ответить
Українцям все одно яких свинособак бити ,окупанти загарбники під будь яким прапором будуть знищені.
Слава Україні!Слава ЗСУ!Героям Слава!
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06.06.2022 16:14 Ответить
Казахи уже отказались, у киргизов своя напряженка, Бульбофюрер петляет, армяне только получили по 3.14здюлятору в Карабахе и вряд ли полезут, у таджиков талибы совсем рядом, кого еще Пыня сможет подтянуть? Очередные дешевые понты.
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06.06.2022 16:20 Ответить
Опять Бурятостан,как ни крути..
Только ему сначала нужно выйти из состава ырэф,чтобы примкнуть к одыкабэ..
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06.06.2022 16:46 Ответить
Україна не виключає тимчасового введення військ країн НАТО на свою територію, але скоріше дамо раду самі.
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06.06.2022 16:30 Ответить
Статтю схоже ніхто не читав, тільки заголовок. І давай ******* розмахувати...
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06.06.2022 16:33 Ответить
А мне вот интересно , НАТО не исключает введение своих войск в Украину в таком случае. И по просьбе суверенной страны.
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06.06.2022 16:33 Ответить
Нам вже не треба добрива,тим паче таджицького і казахського
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06.06.2022 16:38 Ответить
Вторая армия мира все? Сдулась? Это да, бульбаш прям спят и видят как заменить там парашенцев, про остальных молчу уже.
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06.06.2022 16:49 Ответить
Хоча Таджикистан, Узбекістан, Кіргізстан на одному рівні розвитку з Рашестаном одначе вони не такі дурні як буряти. А москалі вже й самі не хочуть іти гинути і шукають дурнішихзасебе. Дзюську пуйло сказав у Рай значить у пекло бо ж разом з ним усі орки йдуть.
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06.06.2022 17:32 Ответить
От тільки країни ОДКБ вже показали ***** статевий орган дєдушкі.
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06.06.2022 17:34 Ответить
Они же не такие больные на голову как Путлер, послать своих людей умирать не понятно ради чего😂😂
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06.06.2022 17:38 Ответить
Кiргiзи не живуть російським світом як в Україні. Президент країни не розмовляє російською, у міністерстві закордонних справ ігнорують російську мову.
І якщо труни з України почнуть надходити до Киргизстану, це буде кривава кончина влади в Бішкеку.
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06.06.2022 18:06 Ответить
От Казахстана пошлём воевать Токаева и Нпзарбаева, депутатов и министров Казахстана. Никак не можем от них избавиться.
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06.06.2022 18:20 Ответить
ДЯКУЮ ТОБІ, БОЖЕ, ЩО Я НЕ МОСКАЛЬ
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06.06.2022 18:25 Ответить
навіть бульбофюрера ***** не може загнати на нашу територію...
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06.06.2022 18:31 Ответить
В Алматі росіяни після 7 години не виходять на вулицю. Побоюючись, що їх можуть зарізати.
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06.06.2022 18:41 Ответить
Яке ж бо чудове місто Алмати!..
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07.06.2022 02:44 Ответить
почему это чмо говорит за всех?
это у них такая привычка?
ты сначала вынесени на голосование этот вопрос и скажи
я посмотрю как тебе все сразу "согласие" выразят

урод блин

никаким войскам там делать нечего
армяне не пошлют, боятся что азербайджанцы воспользуются этим моментом
азербайджанцы так же не отправят

без согласия украинских властей это окупация и тчка
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06.06.2022 18:59 Ответить
Киргизия выделит 60 отменных аксакалов
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06.06.2022 19:03 Ответить
ЗБС, у армяшек как раз и опят есть дохнуть от байрактаров
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06.06.2022 19:07 Ответить
Отепер ************* треба забити щось (виберіть) до писка і дати можливість ЗСУ зробити свою справу. Там люди на своїм місці, на відміну від зеленої інфекції.
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06.06.2022 19:09 Ответить
XDDDD

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06.06.2022 19:29 Ответить
Збіговисько старих совкодрочерів...
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06.06.2022 19:54 Ответить
Це означає, що ведуться перемовини про ввід миротворців на ОРДЛО і подальшу м'яку передачу цих територій Україні. Єдиний момент, хто будуть ці миротворці, ОДКБ -Х"йла, чи ООН. Для збереження "лица-поца" пропонується одкб.
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06.06.2022 19:45 Ответить
Вусатого ви вже четвертий місяць не можете мотивувати…
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06.06.2022 21:04 Ответить
,,,5 из 6 стран ОДКБ воюють друг с другом...но виноват блок НАТО..
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06.06.2022 21:44 Ответить
Україна зобов"язана попередити країни ОДКБ що не надає гарантій безпеки військовим їх країн на території України.Військові країн ОДКБ не бажані на території України і розцінюються як загарбники оскільки іиконують завдання країни агресора закріплення суверенної території України за агрессором.
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06.06.2022 22:19 Ответить
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06.06.2022 22:29 Ответить
незнаю що написати невірю, є контакти?
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06.06.2022 23:11 Ответить
Казахи не пойдут, а армяне обосрутся
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06.06.2022 23:35 Ответить
...а хто піде - земля їм скловатою 😵
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07.06.2022 02:52 Ответить
Украина не исключает введения в Украину войск НАТО!
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07.06.2022 04:56 Ответить
 
 