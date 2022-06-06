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Новости За рубежом
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Посол США в Москве Салливан призвал РФ не закрывать посольство в Вашингтоне

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

салліван,джон

Посол США в Москве Джон Салливан заявил, что Россия не должна закрывать посольство в США, несмотря на кризис в отношениях, вызванный войной в Украине, потому что два крупнейших ядерных государства мира должны продолжать переговоры.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Салливан сказал, что Вашингтон и Москва не могут просто разорвать дипломатические отношения.

Несмотря на кризисы, шпионские скандалы и балансирование на грани холодной войны, дипломатические отношения между Москвой и Вашингтоном не прерывались с тех пор, как США установили отношения с Советским Союзом в 1933 году.

На вопрос, означает ли аналогия, что посольства могут быть закрыты, Салливан сказал: "Такая возможность есть, хотя я думаю, что это было бы большой ошибкой".

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"Насколько я понимаю, российское правительство упомняло вариант разрыва дипломатических отношений. Мы не можем просто разорвать дипломатические отношения и перестать общаться друг с другом", - сказал он.

Госсекретарь США Энтони Блинкен в прошлом месяце шутливо заявил, что хотел бы посвятить Путину песню Тейлор Свифт "Мы никогда не будем вместе".

Отвечая на вопрос об этом комментарии, Салливан сказал: "Мы также никогда полностью не разойдемся".

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Топ комментарии
+16
Переговоры, разговоры, договоры должны приводить к каким-то результатам, а не очередному разрушенному в хлам городу, судну с тупо украденным зерном и бесконечным воздушным тревогам над головами мирных граждан суверенного государства. Болтовни ради болтовни не надо
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06.06.2022 15:14
+15
Якийсь дуже мутний тип цей Салліван
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06.06.2022 15:14
+13
А шо, за зарплатой буде далеко бігать?
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06.06.2022 15:13
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А шо, за зарплатой буде далеко бігать?
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06.06.2022 15:13 Ответить
Якийсь дуже мутний тип цей Салліван
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06.06.2022 15:14 Ответить
его легко понять, он без работы останется
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06.06.2022 15:23 Ответить
Ну да, крім парашной ********* в світі ж більше країн немає, в яких дипломатичні представництва США.
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06.06.2022 15:26 Ответить
Говорят, агент кгб
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06.06.2022 15:30 Ответить
Переговоры, разговоры, договоры должны приводить к каким-то результатам, а не очередному разрушенному в хлам городу, судну с тупо украденным зерном и бесконечным воздушным тревогам над головами мирных граждан суверенного государства. Болтовни ради болтовни не надо
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06.06.2022 15:14 Ответить
Ой,дурак.
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06.06.2022 15:21 Ответить
Правильно ! Закривать не можна , треба знищити разом з його складом
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06.06.2022 15:24 Ответить
Не розумію я цих дегенератів.
Чого це раптом не можете розірвать відносити? Взяли і розірвали, *****. Що може бути простіше? Чи вже **** звик щомісяця валізу кривавих нафтодоларів лутать, гнідо??
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06.06.2022 15:25 Ответить
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06.06.2022 15:27 Ответить
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06.06.2022 15:30 Ответить
Саливан это старая проросийская проститутка завербованая ещё в сэсэсэрэ, как и Керри
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06.06.2022 15:32 Ответить
США без помех смогу заново наладить дипломатические отношения с московией ведь ножки буша будут снова актуальны ....
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06.06.2022 15:32 Ответить
***** , сделай , сделай ошибку 🙏
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06.06.2022 15:51 Ответить
Тепер точно закриють. Тупо на зло. Ну от і добре. Русня спалює останні мости. 👍
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07.06.2022 07:03 Ответить
 
 