РФ держит в акватории Черного моря пять кораблей с суммарным залпом до 34 крылатых ракет типа "Калибр", - Мотузяник

РФ держит в акватории Черного моря пять кораблей с возможным суммарным залпом до 34 крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Противник блокирует гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря и держит в акватории пять кораблей с возможным суммарным залпом до 34 крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", - сказал Мотузяник.

Спикер отметил: это означает, что угроза нанесения ракетных ударов из акватории Черного моря для Украины сохраняется, потому что "фактически покрывается вся территория Украины".

"Противник ротирует свои подразделения: где-то отводит, где-то заводит. Это все тактические игры, поэтому я не вижу здесь каких-либо больших тактических или оперативно-стратегических изменений", - пояснил Мотузяник.

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Кроме того, по его словам, российский агрессор наращивает системы противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму.

"В частности, в северо-западной части полуострова в районе населенных пунктов Оленевка и Раздольное продолжается развертывание двух зенитно-ракетных дивизионов С-300", - отметил Мотузяник.