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РФ держит в акватории Черного моря пять кораблей с суммарным залпом до 34 крылатых ракет типа "Калибр", - Мотузяник

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,корабель

РФ держит в акватории Черного моря пять кораблей с возможным суммарным залпом до 34 крылатых ракет морского базирования типа "Калибр".

Об этом сообщил сегодня на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Противник блокирует гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря и держит в акватории пять кораблей с возможным суммарным залпом до 34 крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", - сказал Мотузяник.

Спикер отметил: это означает, что угроза нанесения ракетных ударов из акватории Черного моря для Украины сохраняется, потому что "фактически покрывается вся территория Украины".

"Противник ротирует свои подразделения: где-то отводит, где-то заводит. Это все тактические игры, поэтому я не вижу здесь каких-либо больших тактических или оперативно-стратегических изменений", - пояснил Мотузяник.

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Кроме того, по его словам, российский агрессор наращивает системы противовоздушной обороны во временно оккупированном Крыму.

"В частности, в северо-западной части полуострова в районе населенных пунктов Оленевка и Раздольное продолжается развертывание двух зенитно-ракетных дивизионов С-300", - отметил Мотузяник.
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Де Гарпуни?
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06.06.2022 15:29 Ответить
Писали, що дальність "Гарпунів", що нам передають - 140 км. Тому орки і відійшли більш ніж на 100 км від берега. Та й якщо б діставали, в них ще підводні човни є. Надто багато залізяк у потвор, хоча й застарілих. /
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06.06.2022 15:45 Ответить
Уже пособирали все, что можно. Не густо осталось.
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06.06.2022 15:30 Ответить
и что с этим делать!? к сожалению мы только и можем что считать их ракеты
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06.06.2022 15:31 Ответить
Зраду розводити не буду.Та й вчити не буду.Але пам'ятаю ту балаканину про український флот(Були розумні люди ,котрі казали,що проти корабельні системи на березі треба класти,а не в москітний флот гроші топити.Хто був правий тепер очевидно.
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06.06.2022 15:31 Ответить
от кацапи взялися а Україну!Згинути б їм всією державою: і загарбники,і свиноматки,і їх діти!
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06.06.2022 15:32 Ответить
Вони привели до цицкі ,а цицку України міняти на Китай,***** не хоче,дуже не прикормлен уцій коврад
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06.06.2022 16:48 Ответить
Там ще субмарини ,маюця,подивимось,чи вспливуть
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06.06.2022 16:42 Ответить
То чому вони ще не знищені гарпунами?
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06.06.2022 17:00 Ответить
Це лайно приречене і ще плаває виключно внаслідок суб'єктивних причин.
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06.06.2022 17:27 Ответить
 
 