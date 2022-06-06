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Европейские компании почти вдвое увеличили поставки российской нефти с конца февраля, - The Independent

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

нафта

Европейские компании почти вдвое увеличили поставки российской нефти с начала полномасштабного вторжения Владимира Путина в Украину. Все это происходит на фоне отчаянных попыток лидеров ЕС полностью вытеснить РФ с европейского рынка нефти и природного газа.

Об этом пишет издание The Independent, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Издание ссылается на новый анализ данных о судоходстве от компании Refinitiv, проведенное антикоррупционной группой Global Witness. Он показывает, насколько тройка главных европейских судоходных стран – Греция, Кипр и Мальта – резко увеличивали объемы транспортировки российской нефти по всему миру, воспользовавшись большими скачками тарифов на танкерные грузы.

Аналитики отмечают, что нефтяное эмбарго должно быть прежде всего эмбарго. Тогда же как на деле последний пакет санкций ЕС позволяет российской нефти продолжать поступать в Европу по трубопроводам через Венгрию, а компании из Греции, Мальты и Кипра имеют возможность и в дальнейшем поставлять российскую нефть странам, которые не входят в ЕС.

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Чтобы закрыть эту брешь, ЕС должен твердо выступать против лоббирования со стороны всех государств-членов, которые имеют корыстные интересы в торговле российской нефтью, и поставить запрет на судоходство в основе санкционной политики единой Европы.
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Топ комментарии
+11
Найкращі санкції від ЗСУ.
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06.06.2022 15:51
+4
Припинити торгівлю російською нафтою елементарно просто:

Захід має ввести спец. мито для всіх імпортних товарів із країн, які купують рос. нафту.
Якихось 5-10% мита відібьють бажання купувати рос. нафту
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06.06.2022 15:50
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Правила форума Совет форумчан
Перед смертью не надышишся, ну тобишь перед эмбарго не накачаешся.
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06.06.2022 15:41 Ответить
Кто вам такое сказал? Покупают и покупать будут. США борется, но пока эффект минимален. Не надо слушать выступления политического эстаблишмента, их слова ничего не стоят...
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06.06.2022 15:47 Ответить
К концу года подожмут довольно сильно, не полностью, но уже не получится скупать пол мира.
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06.06.2022 15:50 Ответить
Найкращі санкції від ЗСУ.
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06.06.2022 15:51 Ответить
Припинити торгівлю російською нафтою елементарно просто:

Захід має ввести спец. мито для всіх імпортних товарів із країн, які купують рос. нафту.
Якихось 5-10% мита відібьють бажання купувати рос. нафту
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06.06.2022 15:50 Ответить
один выход, трубопровод в венгрию, ну сломался...
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06.06.2022 15:51 Ответить
"а вы друзья как не садитесь
все ж в музыканты не годитесь"
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06.06.2022 15:53 Ответить
Михаил Крутихин...энергоаналитик...
К 2024 году рабZZeянские нефть и газ никому и нафиг не нужны будут...
Дядя Миша удрал из рабZei ...в Норвегию к сыну...видать достали деда крысы путлера...
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06.06.2022 16:01 Ответить
І в кого тут корупція - в Україні чи в ЄС?!
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06.06.2022 16:03 Ответить
Эх-хе-хе. Вот еще кроме Венгрии ******** в ЕС.
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06.06.2022 16:27 Ответить
Заголосок маніпулятивний. Мова про транспортні послуги, а не про закупівлі країнами Європи нафти.
Цікаво, редактори цілеспрямовано зміст перекрутили чи помилково ?
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06.06.2022 17:04 Ответить
Якщо це так, Тоді Кулебу, разом з Єрмаковським МЗС, треба відправляти на фронт...
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06.06.2022 17:09 Ответить
Перевалки під Мозирем і Брянськом - на черзі. ТочкаУ дістає.
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06.06.2022 18:34 Ответить
 
 