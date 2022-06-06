Европейские компании почти вдвое увеличили поставки российской нефти с конца февраля, - The Independent

Европейские компании почти вдвое увеличили поставки российской нефти с начала полномасштабного вторжения Владимира Путина в Украину. Все это происходит на фоне отчаянных попыток лидеров ЕС полностью вытеснить РФ с европейского рынка нефти и природного газа.

Об этом пишет издание The Independent, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Издание ссылается на новый анализ данных о судоходстве от компании Refinitiv, проведенное антикоррупционной группой Global Witness. Он показывает, насколько тройка главных европейских судоходных стран – Греция, Кипр и Мальта – резко увеличивали объемы транспортировки российской нефти по всему миру, воспользовавшись большими скачками тарифов на танкерные грузы.

Аналитики отмечают, что нефтяное эмбарго должно быть прежде всего эмбарго. Тогда же как на деле последний пакет санкций ЕС позволяет российской нефти продолжать поступать в Европу по трубопроводам через Венгрию, а компании из Греции, Мальты и Кипра имеют возможность и в дальнейшем поставлять российскую нефть странам, которые не входят в ЕС.

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Чтобы закрыть эту брешь, ЕС должен твердо выступать против лоббирования со стороны всех государств-членов, которые имеют корыстные интересы в торговле российской нефтью, и поставить запрет на судоходство в основе санкционной политики единой Европы.