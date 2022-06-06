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Командир батальона "Свобода" Кузык о ситуации в Северодонецке: Продолжаются ожесточенные бои, мы их уничтожаем, а они новые резервы бросают. ВИДЕО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Командир батальона "Свобода", капитан Национальной гвардии Украины Петр Кузык рассказал о ходе боев в Северодонецке Луганской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

"Враг имеет определенное преимущество в ствольной артиллерии, количестве танков, возможно, и в количестве людей, и активно использует это преимущество. Постоянно атакуют, обстреливают, уничтожают дома, наши укрепления. Нам приходится постоянно маневрировать", - рассказал Кузык.

По его словам, ситуация крайне сложна в Северодонецке, идут ожесточенные уличные бои.

"Были попытки контратаковать где-то удачно, где-то не очень. С их стороны тоже постоянно давят. Некоторые подразделения вынуждены были на квартал отойти, некоторые подразделения удержали позиции, в том числе и наше. Но это все в очень трудных условиях, очень страшно, но напоминает "Контрстрайк". Стратегически с нашей стороны мы ждем усиления, особенно закрыть проблему в артиллерии. С их стороны какие-то непонятные штурмы, как мы называем, "мяса" пехоты. Постоянно мы их уничтожаем, они новые и новые резервы бросают уже. По нашим данным, подтянули еще резервы", - добавил командир батальона "Свобода".

В то же время, по словам капитана, динамика боя очень большая, ситуация меняется в день по несколько раз.

"Буквально бьемся за каждый дом, за каждую улицу. Иногда в какой-то день мы можем на квартал продвинуться, в какой-то день нас могут отбросить на квартал. Так постоянно продолжается и так будет продолжаться. Если наша сторона заинтересована его удержать, то кроме как рассчитывать на устойчивость пехоты, нужно еще сюда достаточно сил и средств – танки, артиллерия", – подытожил он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Ситуация в Северодонецке несколько ухудшилась, пока ВСУ удерживают позиции в промзоне, - Гайдай. ФОТО
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Топ комментарии
+45
Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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06.06.2022 16:06
+34
Хай Господь збереже вас і дасть успіх!
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06.06.2022 16:09
+25
Тримайтесь, хлопчики! Бережіть своє життя! Вся країна вболіває за вас. Ви нам потрібні живими!
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06.06.2022 16:25
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Господи, Матінко Богородице, бережіть та допомагайте нашим захисникам
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06.06.2022 16:06 Ответить
До чого ви постійно тут згадуєте Богородицю? Потрібна ******* артилерія щоб перемогти.
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06.06.2022 19:38 Ответить
Хай Господь збереже вас і дасть успіх!
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06.06.2022 16:09 Ответить
Люся Арестович казав, у росії не має резервів. Брехав як собака?
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06.06.2022 16:20 Ответить
Меньше слухай усілякий непотріб,чого чого,а м'яса у кацапів вдосталь,наше щастя що воно сцикливе і не хоче воювати,а коли кацапа силоміць беруть то воно підсцикає і тоді з нього гівно а не вояка
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06.06.2022 17:05 Ответить
Да це зрозуміло. Я з сарказмом писав. Зеленський клоун і таких же "совєтніков" понабирав коло себе.
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06.06.2022 17:30 Ответить
А скільки ж орків насправді знищено? Якщо такими темпами будуть знищувать, то підкріплень у орків ще на 100 років вистачить.
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06.06.2022 19:11 Ответить
Люся поц брехливый, без стыда и совести. У лейтенанта Шмидта все дети такие.
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06.06.2022 18:10 Ответить
Так Зеля казав, що в нас 700 тис. А тут кажуть, що у орків перевага "і в кількості людей".
Ну зрозуміло, арти не вистачає, авіації не вистачає, броні не вистачає, але по людях перевага в орків???
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06.06.2022 16:23 Ответить
Вони кажуть, що ті люди ще навчаються.
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06.06.2022 16:29 Ответить
А ти хочеш, щоб вони на ворога у штикову пішли і з криками УРА?
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06.06.2022 17:03 Ответить
А ты раздели 700 тысяч на всю территорию Украины и ни в каком месте никакого превосходства не будет и подавно . Плюс ещё сколько стоят в Крыму , на границе , на кораблях .
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06.06.2022 17:33 Ответить
По-перше, усім відомо, що на початку війни у нас було 200 тис. армія, а зараз припустимо 700 тис. Це практично неможливо за 3 з пол. місяця навчити усі 500 тис. осіб практично з нуля, навіть якби у нас були такі ресурси. Тобто коли кажуть про 700 тис. осіб, мають на увази тих, кого призвали. Але по-справжньому воюють, особливо на Донбасі, максимум 100 тис. а то і менше. Ще до початку наступу на Донбасі співвідношення сил було 2:3. Зараз обидві сторони нагнали ще більше особового складу і зброї, тому можемо вважати співвідношення незмінним

По-друге, зовсім недавно повідомляли, що в Севєродонецьку воюють в основному "мобілізовані" з Луганди без будь-якої підготовки та належного озброєння. Тим не менш, вони можуть продовжувати кидати "гарматне м'ясо", резерви у них іще є. Ми ж цінуємо своїх бійців, тому те, що нібито "людей у нас більше" не змінює того факту, що "м'яса" у них таки більше
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06.06.2022 17:52 Ответить
Тримайтесь, хлопчики! Бережіть своє життя! Вся країна вболіває за вас. Ви нам потрібні живими!
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06.06.2022 16:25 Ответить
повага. звитяги. успіхів.
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06.06.2022 16:41 Ответить
А, знищують їх ось так - https://t.me/newspn/23298
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06.06.2022 16:50 Ответить
Героям слава!
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06.06.2022 17:04 Ответить
Кацапня обрала тактику повної руйнації міст з застосуванням важкої зброї, щоб нашим бійцям вже не було де укритися та тримати оборону роблячи контрнаступи. Нам треба діяти їх же методами. Я собі навіть не уявляю як можна звільняти той же Донецьк культурно-дипломатично пострілюючи.
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06.06.2022 17:23 Ответить
вот это пид@R
Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что «не считает трагедией временную потерю территорий страны.
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06.06.2022 18:53 Ответить
20% украинских территорий окупированно ...-не трагедия
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06.06.2022 18:54 Ответить
Враг имеет определенное преимущество в:
1. ствольной артиллерии,
2. количестве танков,
3. количестве людей
---------------
- что мешает украинскому командованию иметь перевес, находясь на своей земле?
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06.06.2022 19:13 Ответить
Срочно позвони в Генштаб и передай свои советы нашим тупым генералам. И да, не забудь
завтра с утра пробежаться до военкомата - без тебя войну не выиграть.
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06.06.2022 20:47 Ответить
Вашим хранцузським женералам?
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06.06.2022 22:49 Ответить
Ну не знаю, та танки в місті - це не дуже вдала ідея. Щоб їх кацапи спалили як наші палять кацапські танки? Артилерія - тут я згоден.
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06.06.2022 19:35 Ответить
 
 