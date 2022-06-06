Турция и РФ достигли предварительного соглашения о морском коридоре для вывоза украинского зерна из Одессы, - Bloomberg

Киев не участвовал в переговорах Стамбула и Москвы по поводу экспорта украинского зерна.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с обсуждением, сообщает Цензор.НЕТ.

Ранее правительство президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана предложило военную помощь для разминирования вод у берегов Одессы и сопровождения зерновых судов. В то же время Украина пока не одобряет этот план из-за риска того, что снятие обороны берега может оставить жизненно важный порт открытым для российского нападения.

Турция надеется, что одобрение предыдущего предложения Организацией Объединенных Наций (ООН) может ослабить обеспокоенность по поводу безопасности. Ожидается, что в среду, 8 июня, стороны будут обсуждать план во время визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Анкару. Пока нет понимания, направит ли Украина своего представителя.

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"Заранее комментируя достижение соглашения, Россия стремится переложить ответственность на Украину за срыв поставок", – заявил зам.министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка. "Но факт остается фактом: продовольственный кризис был искусственно создан Россией".

Предварительный план, предложенный РФ и Турцией, позволит разминировать акваторию вблизи Одессы и гарантировать безопасный выход кораблей из Черного моря под эгидой ООН. Целью Турции является создание центра в Стамбуле для мониторинга и координации грузов. По словам собеседников, Украина не принимала непосредственного участия в переговорах.

Кроме того, Россия требует возможности инспектировать корабли, следующие в Украину, на предмет оружия, но Киев такие условия отвергает.

Экономическая правда отмечает, что накануне Турция заявила, что "в ближайшие дни" ожидает решения по вопросу экспорта зерна из Украины морским путем, но даже после договоренности понадобится около 5 недель, чтобы начать операцию. Представитель Эрдогана также отмечал, что после достижения договоренности понадобится еще 3-5 недель, чтобы начать морскую гуманитарную операцию.

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Украинское зерно может быть доставлено на мировые рынки благодаря механизму командного центра, который планируется создать в Стамбуле. Так, под эгидой ООН была подготовлена ​​дорожная карта для разрешения глобального продовольственного кризиса. Ее детали будут обсуждаться в ближайшие дни на встрече с участием представителей России, Украины, Турции и ООН.