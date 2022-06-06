Турция и РФ достигли предварительного соглашения о морском коридоре для вывоза украинского зерна из Одессы, - Bloomberg
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Киев не участвовал в переговорах Стамбула и Москвы по поводу экспорта украинского зерна.
Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с обсуждением, сообщает Цензор.НЕТ.
Ранее правительство президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана предложило военную помощь для разминирования вод у берегов Одессы и сопровождения зерновых судов. В то же время Украина пока не одобряет этот план из-за риска того, что снятие обороны берега может оставить жизненно важный порт открытым для российского нападения.
Турция надеется, что одобрение предыдущего предложения Организацией Объединенных Наций (ООН) может ослабить обеспокоенность по поводу безопасности. Ожидается, что в среду, 8 июня, стороны будут обсуждать план во время визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Анкару. Пока нет понимания, направит ли Украина своего представителя.
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"Заранее комментируя достижение соглашения, Россия стремится переложить ответственность на Украину за срыв поставок", – заявил зам.министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка. "Но факт остается фактом: продовольственный кризис был искусственно создан Россией".
Предварительный план, предложенный РФ и Турцией, позволит разминировать акваторию вблизи Одессы и гарантировать безопасный выход кораблей из Черного моря под эгидой ООН. Целью Турции является создание центра в Стамбуле для мониторинга и координации грузов. По словам собеседников, Украина не принимала непосредственного участия в переговорах.
Кроме того, Россия требует возможности инспектировать корабли, следующие в Украину, на предмет оружия, но Киев такие условия отвергает.
Экономическая правда отмечает, что накануне Турция заявила, что "в ближайшие дни" ожидает решения по вопросу экспорта зерна из Украины морским путем, но даже после договоренности понадобится около 5 недель, чтобы начать операцию. Представитель Эрдогана также отмечал, что после достижения договоренности понадобится еще 3-5 недель, чтобы начать морскую гуманитарную операцию.
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Украинское зерно может быть доставлено на мировые рынки благодаря механизму командного центра, который планируется создать в Стамбуле. Так, под эгидой ООН была подготовлена дорожная карта для разрешения глобального продовольственного кризиса. Ее детали будут обсуждаться в ближайшие дни на встрече с участием представителей России, Украины, Турции и ООН.
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Судя по всему это его дочка Александра, которая учится в Лондоне. https://t.me/voynareal/24430
Ніяким гарантіям не вірю-вивезуть зерно,наб'ють свої кишені,а потім буде те,що з Будапештським меморандумом.
Тут недавно якийсь гендлярик проговорився, що організував маршрут на імпорт-експорт контейнероплавів через Ізмаїл - румунське гирло Дунаю - порт Констанца. А може з огляду на розбомблений міст через Дністровський лиман українське зерно доправляти по маршруту до Могилева-Подільського, а далі через Дністер по молдовській залізниці у дунайський порт Джурджулешти для завантаження на зерноплави, щоби пливли тим самим маршрутом але вже до самого місця призначення ? В цьому випадку і Молдова і Румунія отримають свої плюси. А пуйло і Ко - мінус.
Об этом сообщает российское издание Известия.
"Схема будет такой: турецкие военные займутся разминированием прибрежной зоны в районе Одессы. Суда выходят из порта под конвоем турецких кораблей в нейтральные воды Черного моря, до установленной координаты. Дальше до Босфора их будут сопровождать российские военные корабли...", - пишет издание со ссылкой на данные анонимного источника.
По его данным такая дорожная карта уже согласована с Турцией и Украиной, якобы "осталось детализировать точный маршрут кораблей".
Это фейк (нет).
Хана зерну и Одессе.
кораблі членів нато (турецькі теж) супроводжують до порту і з порту. все.
Чим вони Африку у наступному році годувати збираються,якщо війна буде продовжуватись?Чи їм головне сьогодні гешефти на українській крові провести
З таким би азартом пуйла давили,ціни б їм не було в базарний день.А то підторговувати краденим зерном однією рукою,і підписувати гидкі угоди з кацапами другою,воно ж легше
5 ч. ·
А пока украинцы гибнут на Донбассе, пока оккупировано 20% нашей территории, согласовывается схема вывозы из Одессы украинского зерна, принадлежащего американским зернотрейдерам.
Корабли под конвоем надсмотрщиков из российского флота будут возить зерно.
Формально якобы договариваются Россия, Украина и Турция. Реально же - Вашингтон и Москва.
Нет, эта война не «договорняк». Просто так «случайно» получается…
На російському телебаченні щодня звучать заклики вбивати українців. Про це в інтерв'ю Gazeta.ua сказав британський політолог українського походження Тарас Кузьо.
"Там відкрито кажуть, що потрібно знищити п'ять відсотків населення України, два мільйони українців, еліту. Решта боятиметься і мовчатиме, змушена погодитися з російською владою на окупованих територіях. За кілька місяців до вторгнення спецслужби США заявили, що росіяни склали масштабні "розстрільні списки" тому поки наш північний сусід існує, нам треба прийняти відомий девіз: "Ми хочемо жити. Наші сусіди хочуть бачити нас мертвими. Це залишає не надто багато простору для компромісів".
Всі 23 млн. тонн зернових про які ведуть перемовини Туреччина та росія належать
приватним зернотрейдерам на кшталт "Нібулона".
І як шо ці країни дійсно зацікавлені допомогти приватним зернотрейдерам вивезти морем зерно, то й держдіячи України можуть запропонувати "піти геть" з акваторії Чорного моря весь чорноморський флот росії і тоді вже провести розмінування дійсно державних портів України в Одесі та Південному і дозволити вивіз зернових.
А так якась маячня повна...