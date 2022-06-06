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Турция и РФ достигли предварительного соглашения о морском коридоре для вывоза украинского зерна из Одессы, - Bloomberg

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

турция,рф

Киев не участвовал в переговорах Стамбула и Москвы по поводу экспорта украинского зерна.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на людей, знакомых с обсуждением, сообщает Цензор.НЕТ.

Ранее правительство президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана предложило военную помощь для разминирования вод у берегов Одессы и сопровождения зерновых судов. В то же время Украина пока не одобряет этот план из-за риска того, что снятие обороны берега может оставить жизненно важный порт открытым для российского нападения.

Турция надеется, что одобрение предыдущего предложения Организацией Объединенных Наций (ООН) может ослабить обеспокоенность по поводу безопасности. Ожидается, что в среду, 8 июня, стороны будут обсуждать план во время визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Анкару. Пока нет понимания, направит ли Украина своего представителя.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Турция покупает украденное Россией украинское зерно, - посол Боднар

"Заранее комментируя достижение соглашения, Россия стремится переложить ответственность на Украину за срыв поставок", – заявил зам.министра экономики и торговый представитель Украины Тарас Качка. "Но факт остается фактом: продовольственный кризис был искусственно создан Россией".

Предварительный план, предложенный РФ и Турцией, позволит разминировать акваторию вблизи Одессы и гарантировать безопасный выход кораблей из Черного моря под эгидой ООН. Целью Турции является создание центра в Стамбуле для мониторинга и координации грузов. По словам собеседников, Украина не принимала непосредственного участия в переговорах.

Кроме того, Россия требует возможности инспектировать корабли, следующие в Украину, на предмет оружия, но Киев такие условия отвергает.

Экономическая правда отмечает, что накануне Турция заявила, что "в ближайшие дни" ожидает решения по вопросу экспорта зерна из Украины морским путем, но даже после договоренности понадобится около 5 недель, чтобы начать операцию. Представитель Эрдогана также отмечал, что после достижения договоренности понадобится еще 3-5 недель, чтобы начать морскую гуманитарную операцию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция ожидает решения по экспорту украинского зерна "в ближайшие дни", - спикер президента Калин

Украинское зерно может быть доставлено на мировые рынки благодаря механизму командного центра, который планируется создать в Стамбуле. Так, под эгидой ООН была подготовлена ​​дорожная карта для разрешения глобального продовольственного кризиса. Ее детали будут обсуждаться в ближайшие дни на встрече с участием представителей России, Украины, Турции и ООН.
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Топ комментарии
+30
Домовилися як зерно крадене краще доставляти? Я сподіваюся, що наші не будуть про щось домовлятися
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06.06.2022 15:56
+21
Шо это за бред?!?!?! Ипать гаранты нарисовались!
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06.06.2022 15:59
+14
наведитесь кацапня под видом зерна хочет по разминированному коридору запустить десант орков в одессу
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06.06.2022 16:00
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Фількіна грамота, а не угода...
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06.06.2022 15:56 Ответить
Домовилися як зерно крадене краще доставляти? Я сподіваюся, що наші не будуть про щось домовлятися
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06.06.2022 15:56 Ответить
Пётр Порошенко, которого с третьей попытки выпустили из Украины, прогуливается по Лондону.

Судя по всему это его дочка Александра, которая учится в Лондоне. https://t.me/voynareal/24430
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06.06.2022 15:58 Ответить
Зараз тебе заспамлять. Тут не можна нічого провокаційного про Петра Олексійовича казати.
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06.06.2022 16:02 Ответить
а какое БОТА дело кто куда и как и зачем и сколько раз Порошенко уже после третьего разща выезжаетв 5 раз и что Порошенко путьв ЕС и НАТО как и военная помощь четко дали понять Бубочке вопросы взаимосвязанные... вы что то слышали про дело о трубе и Мертвейчуке вот вот делаем выводы...все умерло словно и не было ничего такого...
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06.06.2022 16:04 Ответить
Що провокаційного ) гуляє з донькою по Лондоні , це ж не на Мальдіви під час війни
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06.06.2022 16:07 Ответить
Тут величезна кількість людей, а можливо і ботів, які недоспустять жодного висвітлення Петра Олексійовича в негативному/сумнівному світлі, тільки успіх. Вони його ідеалізують. І я, хоч голосував за нього в 2х турах у 2019, не підтримую такого ставлення і також не зовсім розумію конкретну мету його виїзду з України під час війни.
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06.06.2022 16:33 Ответить
Бо ти тупий подоляцький бот
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06.06.2022 16:41 Ответить
Можу почути хоч якусь аргументацію стосовно твого вкиду?
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06.06.2022 16:54 Ответить
Так, а шо тут за зрада? Ну прогулюється, і шо з цього?
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06.06.2022 16:13 Ответить
так Це для прихильників , якщо заскучали )
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06.06.2022 16:16 Ответить
а, твое какое собачье дело?
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06.06.2022 21:04 Ответить
Шо это за бред?!?!?! Ипать гаранты нарисовались!
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06.06.2022 15:59 Ответить
Пшли й1
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06.06.2022 16:00 Ответить
наведитесь кацапня под видом зерна хочет по разминированному коридору запустить десант орков в одессу
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06.06.2022 16:00 Ответить
пердоган слился в любовном экстазе с пуйлом
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06.06.2022 16:00 Ответить
ждем скачок цен в АТБ
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06.06.2022 16:01 Ответить
в спам ботяра
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06.06.2022 16:29 Ответить
Не вірю!Не можна розміновувати території біля Одеси.Що це за рішення,без участі України?Позиція Єрдогана ясна-політичні і матеріальні дивіденди,але у нас є своя позиція-не дати кацапам захопити Одесу.
Ніяким гарантіям не вірю-вивезуть зерно,наб'ють свої кишені,а потім буде те,що з Будапештським меморандумом.
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06.06.2022 16:01 Ответить
щас запад начнет давить
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06.06.2022 16:01 Ответить
ну макарон с шольцом точно подключатся
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06.06.2022 16:05 Ответить
А они у Украины спросили ?? или турецкий флот тоже хочет получить гарпуном в зад??
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06.06.2022 16:06 Ответить
Да, Зелемойский лично разрешил оголить оборону Одессы и украсть туркам с московитами зерно Украины.
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06.06.2022 16:21 Ответить
ООН нічого і нікому не гарантує!Україна не може в безпеці покладатися на цю організацію дармоїдів.
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06.06.2022 16:07 Ответить
Чомусь такого завзяття у Ердогана не було коли його просили евакуювати (а не здати в полон як це зробив БоНеВтік на пару з ПепіЗеленийЗонт) наших воїнів з Маріуполя.
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06.06.2022 16:10 Ответить
этим упырям верить нельзяяяяяяяяя
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06.06.2022 16:10 Ответить
Допоки в Чорному морі рискають ВДК та малі десантні катери рашистів, а о.Зміїний аж кишить ворожими силами ППО, то про ніяке розмінування, а тим більше створення морського коридору до портів Одеси чи Південного не може бути й мови!
Тут недавно якийсь гендлярик проговорився, що організував маршрут на імпорт-експорт контейнероплавів через Ізмаїл - румунське гирло Дунаю - порт Констанца. А може з огляду на розбомблений міст через Дністровський лиман українське зерно доправляти по маршруту до Могилева-Подільського, а далі через Дністер по молдовській залізниці у дунайський порт Джурджулешти для завантаження на зерноплави, щоби пливли тим самим маршрутом але вже до самого місця призначення ? В цьому випадку і Молдова і Румунія отримають свої плюси. А пуйло і Ко - мінус.
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06.06.2022 16:11 Ответить
Нема необхідної спроможності. Потрібно десь мінімум 6 млн тонн відгоужати кожен місяць. А всі інші шляхі крім портів цього і близько не можуть зробити. Урожай згніє в полі і всі збанкрутують. Якщо не запустимо порти, то єкономіці України кранти. Звісно запускати їх потрібно з розумом. Безпека поперед всього. Але потрібні варіанти запуска портів. Без портів ми на фінансовому гачку сильних світу цього. Коли забажають то поставлять нас в дуже незручну позу. Без грошей ми і їх надходження чи від країн які нам допомагають чи від єкспорту зерна та металу. Тут потрібно поступати розумно. Дурні і так вже багато наробили.
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06.06.2022 18:40 Ответить
А з цим тоді що робити, шановні турки, га? Туреччина купує в росії крадене українське зерно
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06.06.2022 16:12 Ответить
Цей світ божевільний, як можна про щось домовлятися з мордором коли його орки прямо зараз вбивають наших людей
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06.06.2022 16:14 Ответить
С окупированного мариуполя и бердянска уже вывезли теперь с Одессы хотят вывезти наше зерно?
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06.06.2022 16:15 Ответить
Вивезли краденого 0,5 мільйона тонн. А є ще українське не крадене на наших елеваторах десь 20 мільйонів тонн. Яке вічно лежати не а змозі. А є ще новий врожай це ще 50-60 мільйонів тонн. Що з цим всім робити??? Україно стільки не споживає
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06.06.2022 18:45 Ответить
Украина, Россия и Турция разработали предварительный план вывоза зерна из порта Одессы. В частности, Турция займется разминированием прибрежных вод в районе Одессы, а российские корабли будут сопровождать грузы до Босфора.

Об этом сообщает российское издание Известия.

"Схема будет такой: турецкие военные займутся разминированием прибрежной зоны в районе Одессы. Суда выходят из порта под конвоем турецких кораблей в нейтральные воды Черного моря, до установленной координаты. Дальше до Босфора их будут сопровождать российские военные корабли...", - пишет издание со ссылкой на данные анонимного источника.

По его данным такая дорожная карта уже согласована с Турцией и Украиной, якобы "осталось детализировать точный маршрут кораблей".

Это фейк (нет).
Хана зерну и Одессе.
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06.06.2022 16:17 Ответить
О, так все ж просто: нехай турецькі торговельні судна забирають зерно під турецьким же ж конвоєм. От і все.
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06.06.2022 18:34 Ответить
а нащо супровід від москалів, Ви випадком не знаєте? може ще й інспектувать здумають?
кораблі членів нато (турецькі теж) супроводжують до порту і з порту. все.
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06.06.2022 19:02 Ответить
Як лицеміри в різних ООНах переймаються голодом в Африці.Готові віддати Україну,яка десятиліття годувала ту ж Африку,на закланння.Їм по барабану на загиблих українців,на тих,що ще загинуть,поки вони будуть гратися у свій псевдогуманізм.
Чим вони Африку у наступному році годувати збираються,якщо війна буде продовжуватись?Чи їм головне сьогодні гешефти на українській крові провести
З таким би азартом пуйла давили,ціни б їм не було в базарний день.А то підторговувати краденим зерном однією рукою,і підписувати гидкі угоди з кацапами другою,воно ж легше
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06.06.2022 16:19 Ответить
А Украину вы спросили? Тоесть рашисты которые сейчас отошли от наших берегов чтобы не получить удар Нептунов и Гарпунов теперь придут в Одессу хозяйничать и проверять наши карманы и позиции а нас потребуют отвести войска чтобы не правацировали? Называется не захватили Одессу боем так взяли хитростью с помощью Троянского коня.
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06.06.2022 16:19 Ответить
русня требует права на досмотр кораблей.Надо предварительно пересчитать унитазы на сухогрузах.
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06.06.2022 16:31 Ответить
Читав нещодавно крик душі біженки з Донбасу - "они говорят что хотят кушать а мы просто хотим жить !" ми вже один раз пішли всьому світу назустріч, віддали ядерну зброю тепер нашу країну знищують рашетварюки , йдіть нахрен зі своїми африканцями нехай вони приходять до ваших будинків за хлібом як приперлися за прасками та стіралками до нас путлерівські орки, в нас попереду невідомість, хто нас будэ годувати якщо кацапи знову спалять весь наш врожай ? Вы колись теж вивозили у 1932-1933 роках а наша краіна помирала с голоду, чи забули ?
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06.06.2022 16:32 Ответить
Дмитрий Корнейчук с Dmitriy Korneychuk.

5 ч. ·

А пока украинцы гибнут на Донбассе, пока оккупировано 20% нашей территории, согласовывается схема вывозы из Одессы украинского зерна, принадлежащего американским зернотрейдерам.

Корабли под конвоем надсмотрщиков из российского флота будут возить зерно.

Формально якобы договариваются Россия, Украина и Турция. Реально же - Вашингтон и Москва.

Нет, эта война не «договорняк». Просто так «случайно» получается…
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06.06.2022 16:36 Ответить
Нам і самим потрібне зерно!!!! пішли всі н-уй!, допомоги РЕАЛЬНОЇ НЕМАЄ пусті обіцянки,,,,а зерно з України всі хочуть, в т ч. і рашисти -грабіжники! Де ваш ЛЕНД-ЛІЗ?,де ваші активні поставки далекобійних реактивних систем та протикорабельних ракет,виконуйте свої зобов'язання по будапештському меморандумі!!!!, а то один з підписантів-рашист гризе,та нищить Україну!

На російському телебаченні щодня звучать заклики вбивати українців. Про це в інтерв'ю Gazeta.ua сказав британський політолог українського походження Тарас Кузьо.

"Там відкрито кажуть, що потрібно знищити п'ять відсотків населення України, два мільйони українців, еліту. Решта боятиметься і мовчатиме, змушена погодитися з російською владою на окупованих територіях. За кілька місяців до вторгнення спецслужби США заявили, що росіяни склали масштабні "розстрільні списки" тому поки наш північний сусід існує, нам треба прийняти відомий девіз: "Ми хочемо жити. Наші сусіди хочуть бачити нас мертвими. Це залишає не надто багато простору для компромісів".
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06.06.2022 16:37 Ответить
Туркотня з кацапами якусь подляну готовлять.
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06.06.2022 16:46 Ответить
Повна дурня, Туреччина домовляється з рашкою про вивіз україньського зерна - питання, а де тут Україна?
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06.06.2022 17:04 Ответить
Я взагалі не розумію до чого тут Україна?!
Всі 23 млн. тонн зернових про які ведуть перемовини Туреччина та росія належать
приватним зернотрейдерам на кшталт "Нібулона".
І як шо ці країни дійсно зацікавлені допомогти приватним зернотрейдерам вивезти морем зерно, то й держдіячи України можуть запропонувати "піти геть" з акваторії Чорного моря весь чорноморський флот росії і тоді вже провести розмінування дійсно державних портів України в Одесі та Південному і дозволити вивіз зернових.
А так якась маячня повна...
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06.06.2022 17:46 Ответить
Кацапи тут яким боком? Їх завдання звалити звідти нах.рен і не заважати.
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06.06.2022 17:08 Ответить
Только при наличии резолюции ООН и при присутствии британских или американских кораблей.
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06.06.2022 17:29 Ответить
Шо ці покидьки там "домовились"
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06.06.2022 17:44 Ответить
Параша грабує українське зерно - Турки купляють. Про що ви там домовились, рагулі?
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06.06.2022 18:18 Ответить
Эти россияне пусть лучше вернут украденные 500 тыс тонн зерна!! Ворюги!!..
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06.06.2022 19:54 Ответить
ООН це виродки ! Хай ідуть на х@й срашкою і турками ! Коли Україна отримає в повному обсязі противокорабельні ракети і іншу зброю ні про що мови не може бути.
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06.06.2022 19:56 Ответить
 
 