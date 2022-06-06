Российские оккупанты готовятся к вспышке холеры в Мариуполе, выезд из города для мирных жителей перекрыт, - Андрющенко

Россия готовится к вероятной вспышке холеры в оккупированном Мариуполе.

Об этом заявил советник мэра города в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Он подтвердил, что захватчики перекрывают выезд из города. Кроме того, по данным Андрющенко, Россия готовит больницы на своей территории для потенциальных больных среди военных.

"Нам начала поступать информация, что российская сторона в Ростове-на-Дону подготовила уже отдельные инфекционные отделения, где они готовятся принимать своих военных, которые могут попадать в результате этой эпидемии, и слово "холера" действительно звучит не только в ВОЗ, но и внутри города, со стороны оккупационных властей и их кураторов. Поэтому город закрывается, и это очень для нас грустно, потому что из всех возможных сценариев, по нашему мнению, в борьбе с эпидемией Россия выбрала самый циничный. Просто закрыть людей в городе, оставить все, как есть, кто выживет, тот выживет", - прокомментировал он.

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Советник мэра отметил, что гуманитарная ситуация в городе ухудшается: жители получают питьевую воду "в лучшем случае" раз в два дня, а на бесплатную гуманитарную помощь с 1 июля смогут надеяться только пенсионеры и люди с инвалидностью.

При этом захоронение погибших, по его словам, также становится все сложнее: "Трудно передать реалии Мариуполя относительно тел погибших. Город превратился в повсюду трупы, тела погибших, которыъ попросту складируют, потому что оккупанты не могут справиться с таким безумным количеством. Даже хоронить их в братских могилах не хватает мощности".

Андрющенко добавил, что в городе работают шесть фильтрационных пунктов. Районы разграничены блокпостами, передвигаться по городу можно только со справкой о прохождении фильтрации и разрешением.

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"Если нет (разрешения и справки. - Ред.), человек задерживается в комендатуру, фактически на подвал, или может быть арестован и попасть в тюрьму, или же может быть применено огнестрельное оружие даже на улице. Поэтому да, репрессии безумного уровня непосредственно в Мариуполе. И мобильные патрули, которые ходят по домам, и блокпосты, и этот режим набирает силу", - сказал советник мэра.

Напомним, 11 мая глава города Вадим Бойченко заявил, что до конца года в Мариуполе от болезней и невыносимых условий могут умереть более 10 тысяч человек. Всемирная организация здравоохранения впоследствии предупредила, что из-за разрушенной системы водоснабжения в Мариуполе возможно распространение инфекционных заболеваний.