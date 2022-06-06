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Визовый режим для граждан РФ – неплохая идея, которую нужно довести до результата, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

віза

Введение визового режима в отношении граждан Российской Федерации для поездок в Украину – это неплохая идея, которую нужно довести до результата.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Я считаю, что то, о чем вы говорите (введение визового режима для российских граждан. – Ред.) – это неплохая идея. И я считаю, что у меня достаточно возможностей, чтобы довести это до положительного для украинцев результата", - отметил он.

Читайте: Зеленский поручил Шмыгалю разработать введение визового режима для граждан России
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Топ комментарии
+60
Тобто на 4 місяці війни всі країни ЄС закрили візи для громадян росії , з США висилають і закривають візи , а для головокомандувача це непогана ідея.
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06.06.2022 16:08
+38
Не минуло й восьми років...
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06.06.2022 16:07
+30
Чому про бульбашів забули?

Чи від них інші ракети по Україні летіли, чи інші мокші через чорнобильську зону відчуження заходили?

Коли буде петиція? Дуже багато бажаючих підтримати її.
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06.06.2022 16:12
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Не минуло й восьми років...
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06.06.2022 16:07 Ответить
Уже лыжи смазывают некогда царю о холопах думать
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06.06.2022 17:02 Ответить
Який візовий режим? Жодного москаля в Україні.
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06.06.2022 17:26 Ответить
первые 5 лет был закрыт въезд для кацапов мужского пола! подзабыл кто опять разрешил им шастать?
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07.06.2022 14:04 Ответить
Тобто на 4 місяці війни всі країни ЄС закрили візи для громадян росії , з США висилають і закривають візи , а для головокомандувача це непогана ідея.
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06.06.2022 16:08 Ответить
А планувати велике будівництво хто буде? А смотрящих по гуманітарці коли призначати? Спочатку треба прибарахлітса.
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06.06.2022 16:11 Ответить
Ми могли би ввести візовий режим для громадян росії, але тоді, наприклад, не зможемо будувати дороги
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06.06.2022 16:17 Ответить
Тому що ,це все не начасі,бо Путін нападе і економіка зупиниться!!!))
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06.06.2022 16:23 Ответить
Давно пора...!
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06.06.2022 16:08 Ответить
Це позавчорашня ідея,під час війни "Нехай щастить"!!!)))
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06.06.2022 16:20 Ответить
Ви там земразоти узагалі іпанулися, які візи? Взагалі москалів хоч з візами хоч без сюди не пускати
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06.06.2022 16:10 Ответить
Ще яйця почеши років з п'ять і підтримай цю ідею.... Візовий режим с РФ вже повинен бути!!!
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06.06.2022 16:10 Ответить
Чому про бульбашів забули?

Чи від них інші ракети по Україні летіли, чи інші мокші через чорнобильську зону відчуження заходили?

Коли буде петиція? Дуже багато бажаючих підтримати її.
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06.06.2022 16:12 Ответить
Валяй. Это нужно.
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06.06.2022 16:12 Ответить
Який нафіг візовий режим зебоба? Тільки повна заборона на в'їзд для всіх кацапів
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06.06.2022 16:16 Ответить
Невже він ще є?! Може ви ще скажете, що ви відкривали їм візи коли вони на танках в'їхали, 24 лютого? Чи що то було?
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06.06.2022 16:18 Ответить
непогана ідея?зеля ти д--б
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06.06.2022 16:18 Ответить
💪💪ЗСУ зупинили наступ та відкинули сили росіян на Слов'янському напрямку

Про це повідомляє речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

💬«Армія росії наступала у напрямах Великої Камишевахи, Вернопілля, Дібрівного, Долини та Богородичного. Загалом ЗСУ успішно відбили 7 російських атак, знищили чотири танки, три артилерійські системи, вісім бойових броньованих машин та три автомобілі», - наголосив він.
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06.06.2022 16:20 Ответить
Давно пора. СЛАВА УКРАИНЕ!
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06.06.2022 16:22 Ответить
Це зараз вкрай потрібно, бо за*буть потім кацапи: "у міня там дєдушка, у міня там бабушка, я бил протів вайни, в расіі уже нєчєва жрать і работи нєту. Пустітє... путін *****"...
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06.06.2022 16:25 Ответить
Повна заборона на в'їзд.Чи буде діяти ембарго і візовий режим?Я сплю?Я бажаю йому,щоб він цей пункт виставив першим в своїй виборчій програмі.Я хочу бачити результат.
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06.06.2022 16:25 Ответить
Малорос созрел для визового режима с кацапами. Ну слава богу! И то ,наверное, не для всех. ,,Хорошие" кацапы, которые смогут выговорить ,,Путин - *****" будут шастать в Украину безпрепятственно. И даже получат украинское гражданство
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06.06.2022 16:26 Ответить
не плохой идеей это было 2014году
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06.06.2022 16:26 Ответить
Як і навчитись за цей час україгської.
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06.06.2022 21:00 Ответить
Які візи,*****!!!!!! Вирізать доноги свиней дикунів чуркочухів касабе!!!!!!!Побачив касабе-вбий мерзоту!!!!!!!
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06.06.2022 16:27 Ответить
Рано ещё.
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06.06.2022 16:28 Ответить
Для громадяни усіх країн-союзників ***** має бути введено жорсткий візовий режим. Петя цього не зробив і наслідки тепер вигрібаємо. Сподіваюсь що навіть зегенерати здогадались що "краще пізно ніж ніколи".
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06.06.2022 16:31 Ответить
Як їм треба було звільнити омбудсмена, вони це зробили миттєво і в країні нема кому тепер захищати права людини. А впровадити візи з кацапами чомусь тягнут і це ********* на сумні підозри.
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06.06.2022 16:32 Ответить
Про белорусов почему молчок?
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06.06.2022 16:33 Ответить
Хоч я і практично порохобот, але мушу визнати що це мав б зробити ще уряд Порошенко. Це його пр оё б.
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06.06.2022 16:33 Ответить
Може і пр ой об але у нйого не було монобільшості.і якщо ви порохобот то повинні знати як тяжко давались ухвалення рішень.
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06.06.2022 17:16 Ответить
Зеля,"-Іде я ,іде я ,іде я знаходжуся",поверніть його на землю,а москалям візи,іноді як мала дитина,вот те хрест
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06.06.2022 16:35 Ответить
Бл..., ну точно дебіл. Ну не його ж діти гинуть. Повна заборона на в'їзд, поки іде війна. А після - подивимося, дозволяти з візою чи не дозволяти зовсім.
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06.06.2022 16:37 Ответить
Візовий режим з усім 'ПостСовком' крім країн балтії!
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06.06.2022 16:39 Ответить
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06.06.2022 16:39 Ответить
Ніхера собі...ідея.... Треба зовсім кордон закрити.. а то ізараз прхідний двір.
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06.06.2022 16:42 Ответить
З якою метою видавать візи і підтримувати будьякі стосунки з звірушками? Кордон з касабе свинкою треба окопірувать з Південної Кореї .Добрий приклад - як відокремити цівілізацію від свиней!!!!!!
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06.06.2022 16:44 Ответить
Візи видають людям. Касабе - не людина!!!!!&
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06.06.2022 16:49 Ответить
Справа в тому , що багато мешканців з України з російським паспортом втікли відсиджуватись за кордон , при совку сюди приїздили жити військові(русские) , їхніх дітей звільняли від вивчення української мови , після прийняття незалежності багато вирішили собі взяти російське громадянство , більше того їх діти , котрі народились тут , теж мають російське громадянство , і хоч призовного віку , але втікли за кордон(не в мокшандію) . Тепер як їм повертатись додому в Україну , яку вони так "презирали" ?
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06.06.2022 16:49 Ответить
Неужели доживу?! Ещё когда на Азовском твари протаранили рыбаков на смерть стал где попало в СМИ долбить! А как просилось после предоставления безвиза!? Но не верю. Не дано такое правда комедианта и прочим стрыбунам квн-а. По изначальности назначения судьбы.
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06.06.2022 16:49 Ответить
ЗЕчмо, какие визы , ты что, давай запускай русню на танках, но только через таможню, нехай с каждого танка мито платят, а дальше творят шо хотят .. стратег ёвбаный
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06.06.2022 16:53 Ответить
Це поза реальністью честно орки вбивають, гвалтують як дикуни а вони візи розглядають
Там рів повинен бути на границі з крокодилами на років 100 щоб не їздили і неходили
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06.06.2022 16:56 Ответить
ак зараз для кацапів безвіз.а візовий режим потрібний.
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06.06.2022 17:20 Ответить
Не может быть! А как же агенты ФСБ, диверсанты и корректировщики огня будут въезжать, вы хорошо подумали? А если серьезно нет слов, иногда такое учудит....
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06.06.2022 17:29 Ответить
Це треба було робити 30 років тому , а не анонірувати на кацапів .
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06.06.2022 18:33 Ответить
он или дебил или предатель
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06.06.2022 19:14 Ответить
і перше і друге
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06.06.2022 19:50 Ответить
Зараз, під час війни, всіх зромадян країни-агресора, які перебувають на території України, з метою забезпечення національної безпеки необхідно ізолювати від суспільства (інтернувати). Це міжнародно визнана практика для воюючих країн. В першу чергу, це необхідно зробити по відношенню до ченців, віруючих і священнослужителів московського патріархату з російськими паспортами на українській території. До завершення бойових дій і підписання мирного договору з росією не пропускати її громадян на нашу територію за жодних умов, крім вступу на службу у інтернаціональний легіон. А закон про візовий режим можна прийняти і зараз з умовою введення його в дію після підписання мирного договору.
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06.06.2022 19:23 Ответить
На таможне будут сидеть кассиры из АТБ и спрашивать на вьезде ---- пакетик нAда?
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06.06.2022 19:34 Ответить
И что тебе, убогий, мешает претворить идею в жизнь????
У тебя монобильшисть---вперед!
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06.06.2022 20:14 Ответить
ЗЕбилы, бл.ять, еще долго это обсуждать? Сруцьню ***.ную еще вчера гнать надо было и НИКАКИХ виз скотам путинячим.
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06.06.2022 21:04 Ответить
Зе,ты шо больной или ударился зебошкой?
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06.06.2022 21:35 Ответить
А це не воно на петицію від Стерненка відповіло відмовою?
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06.06.2022 21:42 Ответить
 
 