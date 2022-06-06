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Визовый режим для граждан РФ – неплохая идея, которую нужно довести до результата, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Введение визового режима в отношении граждан Российской Федерации для поездок в Украину – это неплохая идея, которую нужно довести до результата.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Я считаю, что то, о чем вы говорите (введение визового режима для российских граждан. – Ред.) – это неплохая идея. И я считаю, что у меня достаточно возможностей, чтобы довести это до положительного для украинцев результата", - отметил он.
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+60 A San
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Чи від них інші ракети по Україні летіли, чи інші мокші через чорнобильську зону відчуження заходили?
Коли буде петиція? Дуже багато бажаючих підтримати її.
Про це повідомляє речник Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.
💬«Армія росії наступала у напрямах Великої Камишевахи, Вернопілля, Дібрівного, Долини та Богородичного. Загалом ЗСУ успішно відбили 7 російських атак, знищили чотири танки, три артилерійські системи, вісім бойових броньованих машин та три автомобілі», - наголосив він.
Там рів повинен бути на границі з крокодилами на років 100 щоб не їздили і неходили
У тебя монобильшисть---вперед!