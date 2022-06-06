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Смена российских военных начальников не влияет на варварскую тактику армии РФ, - Мотузяник

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

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В Минобороны Украины говорят, что смена российских военных начальников не влияет на тактику армии РФ: захватчики действовали и продолжают действовать исключительно варварским способом.

Об этом пресс-секретарь Минобороны Украины полковник Александр Мотузяник, отвечая на вопросы журналистов на брифинге 6 июня, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Журналисты поинтересовались, будет ли гибель российского генерал-майора Романа Кутузова означать какие-либо изменения в тактике врага. По словам Мотузяника, враг с начала войны избрал стратегию тотального уничтожения и придерживается ее.

"Ничего это не изменит, российская армия действует варварским способом, независимо от того, кто ею руководит. Мы знаем о новых командующих, кто как воюет… Армия РФ воюет вполне для нас понятно: в прямых столкновениях с украинскими военнослужащими у них почти нет шансов. Там есть подготовленные спецподразделения, но преимущественно у российской пехоты нет шансов в боях с нашими мотивированными опытными профессиональными военнослужащими. Поэтому российская сторона уничтожает все артиллерией, а затем туда "героически" входит пехота... Тому - кто будет руководить в каких направлениях - большой разницы для украинской армии это не составляет", - констатировал представитель Минобороны.

Читайте: Сроки проверки боевой готовности ВС Беларуси продлили до 11 июня, - Мотузяник
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Кацапи були та залишаються варварами...
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06.06.2022 16:34 Ответить
Имеем дело с отходами эволюции, потому ничего удивительного.
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06.06.2022 16:35 Ответить
Для наших тупых журналистов, которые всё никак не протрезвеют и не перейдут от бесконечного обсуждения нашей гавно-политики к действительно актуальным вопросам существования людей и страны в целом: уничтожение руссгенерала означает всего лишь уничтожение руссгенерала, не больше и не меньше, поставят другого, этого "добра" у них навалом. А "политику" по нашему уничтожению определяют не генералы, а царьки в Кремле. 9-й год войны, уже и поумнеть немного пора и не задавать тупых вопросов военным
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06.06.2022 16:37 Ответить
Все іде до воєнного перевороту
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06.06.2022 16:50 Ответить
нарасейці зовсім без розуму.. тут Ляшка елі стримують, не кажучи про гуси
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06.06.2022 19:51 Ответить
 
 