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Новости Война в Украине
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Госдума (1251) угрозы (832)

В Госдуме РФ угрожают ударами по официальным учреждениям Украины в случае поставки РСЗО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сша,рсзв,mlrs,зброя.

Глава комитета госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что в случае поставки Украине реактивных систем залпового огня дальнего действия Россия может нанести удары по объектам транспортной инфраструктуры и госучреждениям.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграм-канале РБК.

"В пределах Украины в первую очередь", – сказал Картаполов. По его словам, таких объектов много.

"Ведь транспортная инфраструктура по большому счету до сих пор функционирует, хоть и с некоторыми трудностями, аэропорт в Киеве принимает гражданские рейсы, функционирует Рада, многие другие госучреждения, министерство обороны Украины", - добавил Картаполов.

Читайте: Путин угрожает "ответной реакцией" на расширение военной инфраструктуры НАТО на территориях, которые войдут в альянс

Глава думского комитета Андрей Картаполов стал депутатом осенью 2021 года. До этого он три года был заместителем министра обороны РФ, руководителем главного военно-политического управления ВС России. В 2015 году Картаполов получил звание генерал-полковника.
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Топ комментарии
+71
а Харьковская ода или Николаевская - это не вы бомбили или это не официальные установи ?
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06.06.2022 16:45
+54
Значит Белгород, Курск, Брянск
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06.06.2022 16:43
+48
Людоед отгрызает у жертвы руку и ногу. И кричит - а если будешь сопротивляться - то еще и нос откушу.
Кацапы - не люди!
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06.06.2022 16:46
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Правила форума Совет форумчан
Та як то ПОХ! на їх погрози.
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06.06.2022 16:43 Ответить
Мені не пох. Мій будинок поруч з держустановою знаходиться.
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06.06.2022 16:57 Ответить
Тоді здавайся.
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06.06.2022 17:08 Ответить
Вони й без погроз стріляють куди тільки МОЖУТЬ.
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06.06.2022 17:32 Ответить
ХОЧУТ КЛЮЧЕВОЕ ОНИ ХОТЯТ И ПРИЧЕМ НЕ СЛУЧАЙНО ......А УМЫШЛЕННО...
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06.06.2022 17:56 Ответить
А мій поряд з Дарницьким вокзалом. І нічогенько так хрєначили по ДВРЗ. Їм пофігу - причину й відмазку потім придумають. Роз'їбашать все, а потім скажуть - кішка з вісочнику Байрактаром керувала. У орків дипломатія - це театр абсурду.
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06.06.2022 18:33 Ответить
Можно подумать, что отсутствие РЗСО их остановит от обстрелов.
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06.06.2022 17:04 Ответить
Значит Белгород, Курск, Брянск
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06.06.2022 16:43 Ответить
И обязательно рекурсивно
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06.06.2022 16:46 Ответить
Ні , ці міста - не зовсім і винуваті ...
Москва - завдати ударів по об'єктах транспортної інфраструктури та держустановах. Джерело: https://censor.net/ua/n3346267
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06.06.2022 19:22 Ответить
Министерство обороны давно покинуло свое здание! Максимум будут повреждены здания, а работа правительства не прекратится. Еще при постройке метро в Киеве в 1960 году были предусмотрены бомбоубежища на случай ядерной войны.
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06.06.2022 16:44 Ответить
ну и где десятки сотни правительственніх учереждений и генштаб..не уж то переехал в секретную подземную базу Зона х файлс в штате невада.. да єто просто нереально физически в принципе и не куда вообще..
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06.06.2022 21:46 Ответить
Ссуть коли страшно
Нічого вам не допоможе, РСЗВ доїдуть куди потрібно.
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06.06.2022 16:45 Ответить
а Харьковская ода или Николаевская - это не вы бомбили или это не официальные установи ?
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06.06.2022 16:45 Ответить
Вы не понимаете, это другое!
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06.06.2022 17:04 Ответить
Потрібно сказати ми будемо діяти симетрично .
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06.06.2022 16:45 Ответить
ану чи хтось скаже
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06.06.2022 17:06 Ответить
скажите этим одноклеточным кнопкодавам из госдуры, что они уже "завдають ударів по об'єктах транспортної інфраструктури та держустановах" Украины, с первых дней и до сейчас.. дебилы, блин, напугали..
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06.06.2022 16:46 Ответить
Людоед отгрызает у жертвы руку и ногу. И кричит - а если будешь сопротивляться - то еще и нос откушу.
Кацапы - не люди!
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06.06.2022 16:46 Ответить
Ай...ай...ай....а зараз тоді що?
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06.06.2022 16:47 Ответить
что неужели по харьковской, николаевской ОДА!?
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06.06.2022 16:47 Ответить
Все может быть. 4 ракеты на ДВРЗ пролетели. Сбили только одну.
Нам бы ПВО побольше.
Но Кучма все распродал и украл. И такие как эта рыжая гнида комунисты.
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06.06.2022 16:48 Ответить
Ой как страшно. Мадаки сраные. Думаю после таких обстрелов Курск, Ростов на Дону и прочие болотам придется подготовится.
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06.06.2022 16:48 Ответить
Про "запчасти самолетов", С 300, противокарабельные ракеты и артиллерию уже ни слова)))
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06.06.2022 16:48 Ответить
Это уже пройденный этап, а помните, как визжали и ножками топали? "Да как только, да мы, да я!..." Кстати, они уже давно грозились стрелять по "центрам принятия решений" уже не помню, за что именно. Но пришла стадия принятия.
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06.06.2022 17:14 Ответить
В кацапів геть дах зірвало... Значить, робимо все вірно.
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06.06.2022 16:49 Ответить
Странно что они до сих пор этого не делают.

С другой стороны и угрозы нелогичные. Так как eсли у Украины будут дальнобойные ракеты то россияне дважды подумают.

Похоже на угрозы гопника "дадите жертве пистолет как у меня то я точно нападу".
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06.06.2022 16:50 Ответить
странно вообще все то что сделано за три месяца впустую просто жесть.. а можно біло просто сразу бомбить раду генштаб и администрацию президента а потом вводить сюда..боже какие они тупорилие..кончили курси прпапорщиков заочно...
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06.06.2022 21:48 Ответить
Якби наклепали свої ОТРК, то сцикливі москалі і не сунулися б. Але з 2016 року програма була згорнута. А тепер кацапам як добре вбивати з безпечної для себе відстані.
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06.06.2022 16:50 Ответить
ОТРК Грім-2
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06.06.2022 17:04 Ответить
що було у2019-21 році? зараз асфальтом стріляємо.
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06.06.2022 20:38 Ответить
налякав їжака голою дупою
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06.06.2022 16:51 Ответить
******* мокшанський. Якщо Україна отримає ракети великої дії ураження, то у відповідь на ваші обстріли вказаної тобою цілі української інфраструктури, отримаєте по іпалу ответочку. І тоді ваші гребані міста, як курськ, піде за вашою підводною калошою з такою ж назвою. А воронеж не тільки напряжеться, він просто всереться. Ви і так обстрілюєте нашу землю усіма видами озброєння. Залишилося тільки ядерне. Так що курва не лякай українців. Дай Бог отримати від друзів України ******* озброєння, і , вам орки прийде піста.
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06.06.2022 16:51 Ответить
Та ідіть на Х**Й

вам уйо**бкам уже ніхто в світі НЕВІРИТЬ!
А саме основне --- НЕ БОЇТЬСЯ!!!!
Тому ...на ху**й!!!!
Слава Україні!!! Слава ЗСУ!!!
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06.06.2022 16:51 Ответить
...по их ******** понятиям-он запрещают Украине защищатся..
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06.06.2022 16:53 Ответить
Відповідь України буде адекватною.Поглянемо на реакцію кацапів, коли Білгород та другі кацапські селища будуть схожі на Маріуполь.
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06.06.2022 16:54 Ответить
Опа, что-то они опять возбудились? Это у них мантра такая? По джевелинам, стингерам, танкам, гаубицам они уже угрожали?! А "Гарпун" имеет дальность до 280 км, это уже нормально?
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06.06.2022 16:55 Ответить
А до сих пор рашисты сдерживались?
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06.06.2022 16:55 Ответить
Ти, лаптєногий, ще ударами по Офісу Президента налякай!
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06.06.2022 16:56 Ответить
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06.06.2022 16:56 Ответить
У них не так много высокоточных ресурсов как вам кажется, у них ***** арты и брони, а вот крылатых ракет не так и много, да и что даст если они начнут бомбить мирное население в открытую, бомбить Киев и село в донецкой области, две большие разницы.
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06.06.2022 17:01 Ответить
Це не дивина. Очевидно що за такі речі їм пообіцяли вирвати яйця, щой досі знаходяться у зоні досяжності. Наприклад, закрити Машу Лаврову у Нью Йоркське СІЗО за відмивання грошей тощо.
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06.06.2022 17:02 Ответить
Нет. Не хватает. Они уже исчерпали большинство своих запасов. Они там могут делать новые, но это уже другой разговор.
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06.06.2022 17:04 Ответить
Тогда их западным консервам будет тяжелее тормозить нефтегазовое эмбарго и поставку оружия
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06.06.2022 17:42 Ответить
мости ракетами не ефективно, більшість ракет піде у воду, а ті що влучать міст не знищать. те ж саме стосується і кримського мосту.
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06.06.2022 17:51 Ответить
Боюсь шо наш величайший запрещает ипашить по рашке. Поэтому они и выё ... ваются.
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06.06.2022 16:58 Ответить
Найвеличніший, вірніше - його господар, хоче домовитися, бо йому нема місця поза Україною, і він хоче зберегти тут корупційно-олігархічний заповідник, який, одначе, може існувати лише за підтримки РФ. Сподіваюся, все ж, що, враховуючи те, наскільки США та інші союзники фінансово вклалися в Україну, його сподівання марні.
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06.06.2022 18:01 Ответить
Якщо б було доцільно, то вже б ударили.
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06.06.2022 16:58 Ответить
Типа до этого они не бомбили, сейчас если разбомбят офис президента или ВР, вообще ничего не поменяется.
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06.06.2022 16:58 Ответить
Дебилы ***, неужели они думают, что Минобороны до сих пор сидит в своем здании и ждет прилет? Если ублюдки все-таки обстреляют надеюсь Байден нам даст и +300 и +500...
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06.06.2022 16:59 Ответить
А в ответ по своим официальным установам не боитесь получить? Сразу у рашистских чинуш пылу и воинственности поубавится и ***** уже не будет таким любимчиком. Ато пока война где то далеко от них то можно и воевать чужими руками
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06.06.2022 17:00 Ответить
Так не чем ответить. И американцы запретили стрелять по территории расеи.
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06.06.2022 18:10 Ответить
вранье кацапское!
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06.06.2022 22:02 Ответить
Який "аеропорт у Києві приймає цивільні рейси"?
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06.06.2022 17:04 Ответить
ім. Сікорського. Вони напевне мали на увазі, що поки може приймати. туди не прилітало
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06.06.2022 19:21 Ответить
мне сказали, его повредили в 1ые дни войны....
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06.06.2022 22:09 Ответить
Остановит от обстрелов ********** только мощное ВСУ.
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06.06.2022 17:05 Ответить
Значит все хорошо идет. Эти суки очень боятся этого оружия. И это они знают от военных специалистов
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06.06.2022 17:06 Ответить
Кацап,нах...- це туди
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06.06.2022 17:07 Ответить
Ага, и мобилизацию на 9 мая, хотя погодите...
Беда в том что в Киеве такая куча иностранных посольств, что лупить туда ракетами себе дороже, бомбить транспорную инфраструктуру, это с начала войны происходит. Но это с точки зрения логики, мы про рашку говорим
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06.06.2022 17:10 Ответить
Хочуть залякати українців ударами по Верховній Раді?

Давно так не сміявся
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06.06.2022 17:11 Ответить
А Харківська міська рада була держустановою чи ні?Війна з умовами до жертви -це щось нове.
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06.06.2022 17:12 Ответить
Значить не будуть бити по офіційних установах
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06.06.2022 17:14 Ответить
Типові повадки терористів "Якщо будете добре поводитись - залишетесь живими". Але вже занадто багато прикладів. То краще вже побільше цієї нечисті знищити на планеті, перш ніж самі загинемо.
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06.06.2022 17:14 Ответить
Ахахах, кацапи, ну ви серйозно? Бояришник залишки мозку роз'їв?))
Спочатку роз'їбали людям хати, а тепер погрожуєте вдарити по верховній раді й адміністрації?)))
Ідіоти...
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06.06.2022 17:22 Ответить
А до этого ничего не было? Они там наркоманы или просто алкаши?
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06.06.2022 17:25 Ответить
Ага, небуло..Адміністрація у Миколаєві, що це було?
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06.06.2022 22:14 Ответить
"Адже транспортна інфраструктура за великим рахунком досі функціонує, хоч і з деякими труднощами, аеропорт у Києві приймає цивільні рейси, функціонує Рада, багато інших держустанов, міністерство оборони України", - додав Картаполов."

Джерело: https://censor.net/ua/n3346267

Офісу презедента, який є верховним головнокомандувачем, в переліку немає. !
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06.06.2022 17:29 Ответить
Око за око.
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06.06.2022 17:57 Ответить
Санкции до пи*ды .. Это факт.
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06.06.2022 18:03 Ответить
Санкції б'ють по економіці, а не ракетам. Це факт.
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07.06.2022 06:56 Ответить
Це вже спеціяльна операція чи вже ні? Коли ми по Кремлю в*пем.
Все по плану?
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06.06.2022 18:29 Ответить
Если бы зеля продолжил наращивать развитие ракетных програм, начатых Турчиновым, а не вбахал 195 млрд. грн. в асфальт, из которых 10 млрд. грн. "неосвоенных" тараном на те же ракетные программы, то война пошла бы совсем по другому сценарию, ибо наших потерь было бы меньше, а у фашистской федерации - гораздо больше.
Наши ракетные разработки весьма успешны, но до производства не дошли.
Например ракетный комплекс "Гром-2" с лёгкость мог бы разнести аеродром стратегических бомбардировщиков ту95 и ту160 в Энгельсе, что на Волге. Но нет у нас Громов-2, но есть много асфальта, который надо перестилать...
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06.06.2022 18:31 Ответить
У вас же есть, смерчи и ураганы. Которые "не имеют аналагав" и "ита триумф руzzкага оружия!" Че ноете не пойму?
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06.06.2022 18:52 Ответить
Значит, хорошие сапоги РСЗО, надо брать

рашисты конечно могут гораздо сильнее испортить жизнь простым украинцам, особенно в больших городах (кроме Харькова с Черниговом - там они и так позверствовали благодаря тому, что подошли на расстояние удара артиллерии, а вот на другие города им придётся тратить ракеты). Но тут важно понять - эта война решает, сколько украинских территорий (па)раша сможет отнять. Важнее ли в таком случае собственный комфорт жителя большого города, чем потеря около трети территории, но не просто земли, а вместе с промышленность, энергетикой?

РСЗО с дальностью 300-500 км - это шанс нанести относительно огромные потери оркам и потенциально вернуть хотя бы захваченное после 23 февраля, потому что рашисты добровольно всё это уже не отдадут. Но в отместку они раздолбают очень важные объекты на незахваченных территориях. Я считаю, что если продолжать воевать, то надо нанести кацапам поражение, а это очень трудно сделать без тех самых дальних РСЗО. Потому надеюсь, что нам "случайно" передадут 500-1000 снарядов дальностью хотя бы 300 км.
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06.06.2022 20:28 Ответить
ЗАВТРА НОВИНА: "В. Зеленський та Міноборони поки не розглядають застосування Американських і Британських РСЗО"
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06.06.2022 21:40 Ответить
«значит хорошие сапоги, нада брать»
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06.06.2022 22:04 Ответить
 
 