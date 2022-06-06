Риски повторного вторжения со стороны Беларуси пока минимальны, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские аналитики не видят реальных рисков повторного вторжения в Украину с территории Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Мы готовимся ко всем рискам вторжения, но пока наши аналитики, эксперты, не видят реальных рисков повторного вторжения из Беларуси", – отметил глава государства.

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