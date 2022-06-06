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Риски повторного вторжения со стороны Беларуси пока минимальны, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские аналитики не видят реальных рисков повторного вторжения в Украину с территории Беларуси.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.
"Мы готовимся ко всем рискам вторжения, но пока наши аналитики, эксперты, не видят реальных рисков повторного вторжения из Беларуси", – отметил глава государства.
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