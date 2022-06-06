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Риски повторного вторжения со стороны Беларуси пока минимальны, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

білорусь

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские аналитики не видят реальных рисков повторного вторжения в Украину с территории Беларуси.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

"Мы готовимся ко всем рискам вторжения, но пока наши аналитики, эксперты, не видят реальных рисков повторного вторжения из Беларуси", – отметил глава государства.

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Топ комментарии
+27
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06.06.2022 16:49
+25
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06.06.2022 16:48
+18
Ой *** експерт.. у лютому, за вашою думкою, ризики вторгнення також мінімальні були.
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06.06.2022 16:48
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Ой *** експерт.. у лютому, за вашою думкою, ризики вторгнення також мінімальні були.
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06.06.2022 16:48 Ответить
В феврале американцы с британцами трубили про наступление с беларуси. Сейчас они молчат. Вот по ним делайте выводы.
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06.06.2022 16:51 Ответить
И по посольствам смотрите. Возникнет опасность - начнут эвакуироваться.
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06.06.2022 17:09 Ответить
Ну, якщо бубачка так сказав, то потрібно готуватися до вторгнення з боку бульборейха! Причому, негайно!!
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06.06.2022 18:02 Ответить
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06.06.2022 16:48 Ответить
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06.06.2022 16:49 Ответить
Того бігуса, ФСБшну шльондру, слід добре за горло потримати.
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06.06.2022 16:58 Ответить
Хба?! Може 3.5 роки?!
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06.06.2022 16:57 Ответить
Так-же, как вы заявляли накануне 24 февраля? Что не видите ударных группировок. И только мужество защитников позволило отстоять Киев.
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06.06.2022 16:50 Ответить
Вот кому бы лучше помалкивать, так это нашему президенту.
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06.06.2022 16:50 Ответить
Після 24.02 - тобі вірю у всьому!!!
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06.06.2022 16:51 Ответить
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06.06.2022 16:59 Ответить
вибачаюся...минімальні як у лютому чи мінімальніше....
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06.06.2022 16:51 Ответить
Это не те случайно "аналитики" которые и до 24 февраля упорно ничего не видели?... Сформировать с этих АНАЛитиков стройбат и окопы рыть отправить, чтобы потом неожиданностей от Бульбофюрера не было
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06.06.2022 16:51 Ответить
Значить тепер можна спокійно готуватися до шашликів?
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06.06.2022 16:54 Ответить
Буде наказ - подивимось, що то є за слов'яни
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06.06.2022 16:55 Ответить
Війскові на пінічному кордоні сьогодні вночі будуть чекати!
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06.06.2022 16:55 Ответить
Оно хоть знает, как к автомату присоединить штык-нож? Хоть этому научись, а уж потом, может быть, дадим три патрона, холостых. Верховный гл ком гой.
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06.06.2022 16:57 Ответить
Готуємося до шашликів?
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06.06.2022 17:02 Ответить
А 24.02 у тебя тоже не было никаких рисков нападения **********, ты ж на майские с данилой шашель собирался жарить. Так что рисков никаких не было и нет.
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06.06.2022 17:07 Ответить
Довіра тільки до іноземної розвідки.
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06.06.2022 17:07 Ответить
По мовчяв би. Вже все це знайоме. Стратег- 4рази дезертир.
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06.06.2022 17:09 Ответить
З 2014 року кацапи стягували зброю до кордону і от вони "мінімальні ризики". Схоже, коломойські готуються зробити Х..лу "взяття Києва за 3 дні" з 2-го дубля.
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06.06.2022 17:14 Ответить
Це мені нагадує радянський мультик «острів скарбів» де один персонаж, Капітан Смеллет, сказав: «они готовят пушку, зачем? А, они будут стрелять!!!
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06.06.2022 17:28 Ответить
Бл…
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06.06.2022 17:37 Ответить
оце б в'їб@ти з носака в оту паскудну наголену ґембу шо гундосить під ніс якусь маячню
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06.06.2022 17:50 Ответить
Киевляне! Если вдруг что, замаринуйте этих зелёных дебилов, ибо второй раз на те же грабли - это слишком
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06.06.2022 18:03 Ответить
Наверное лично Лукаш по звонил к нашему барану,и лично по обещал.....
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06.06.2022 18:07 Ответить
Где-то я уже такую ерунду слышал три месяца с лишним назад... И кто же это был?
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06.06.2022 21:29 Ответить
Чистити мангал?
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06.06.2022 21:36 Ответить
мамирімивоякаідіот
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07.06.2022 08:15 Ответить
 
 