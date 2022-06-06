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Зеленский о предоставлении Невзорову гражданства Украины: "Если мы можем раскачивать Россию, то нужно это делать"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

невзоров

Президент Владимир Зеленский подтвердил, что российский журналист и экс-депутат Госдумы РФ Александр Невзоров подался на украинское гражданство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Я знаю, что он хотел оставить гражданство РФ, потому что поддерживает Украину. У нас был об этом разговор, он есть в списках", - отметил глава государства.

Зеленский объяснил, что Украина должна прилагать усилия, чтобы дестабилизировать ситуацию в России.

"Если мы можем раскачивать Россию, то надо это делать. Я считаю, что это наше оружие тоже – люди, любого гражданства, выступающие за Украину", – подчеркнул президент.

В то же время, он не объяснил, получил ли Невзоров российское гражданство.

Читайте: "Указ действительно подписан, комментировать не можем", - ДМС о предоставлении Невзорову гражданства Украины
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Топ комментарии
+44
Боже яке кончене...
І як це хитає росію?
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06.06.2022 16:55
+38
Хитати рашку можливо лише массованними бомбордуваннями "її" территорій, все інше просто пусто-порожні балачки.
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06.06.2022 16:57
+37
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06.06.2022 17:07
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Страница 2 из 2
Невзоров з 2014 року ріже сраку кацапському царю та його владі, надайте прикладів, будь ласка, де він облизав сраку Буби ?
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06.06.2022 20:11 Ответить
https://www.facebook.com/photo/?fbid=3284737531804478&set=a.1846615142283398
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06.06.2022 20:16 Ответить
це було в березні, згадайте що тоді було і якими обіцянками-цяцянками нас тоді годували
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06.06.2022 20:25 Ответить
То е так, майже не шукаючи.
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06.06.2022 20:17 Ответить
"Левко Лук'яненко, jr.:

Новий громадянин вже розписується за всю Україну?"
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06.06.2022 20:18 Ответить
Учитывая что "без согласия нельзя разглашать про получение гражданства", очень интересно какой козломордой мерзости уже его уже дали и я стал согражданом фашистской мрази.
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06.06.2022 20:12 Ответить
подобными действиями хытаешь ты только Украину!
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06.06.2022 20:13 Ответить
Невзорова я регулярно слухаю і читаю з 2014, говорив він достатньо позитивно про Україну, але... Громадянство - це не іграшка, його не дарують навіть за заслуги. Гідним людям допомагати і давати прихисток необхідно, весь цивілізований світ надає таким "вид на проживання", а вже з часом після виконання певних вимог ці люди мають право претендувати на громадянство, але не раніше.
Ми схоже далі як і клята Рашка роздаємо направо і наліво громадянство за бажанням "царя-батюшки" і "нашіптуванями" його ОПісних холуїв, а це вже сумно...
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06.06.2022 20:28 Ответить
Будуть тут усілякі Невзорови малоросію створювати? Хай в Росії Росію хитає, хитрожорий.
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06.06.2022 21:23 Ответить
+100500
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07.06.2022 05:15 Ответить
Укране нужны опасные противоречивые личности вроде Джигурды?
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06.06.2022 21:26 Ответить
я проти цього. і 99% українців проти. ну хай качає, при чьом тут гражданство, пане Президент?
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06.06.2022 21:45 Ответить
Давай тягни сюди всіх підряд. Скабеїву та Солов'йова, качай рашку. Я дивлюся українське громадянство отримати как 2 пальці об асфальт для всякої шушери, але я пам'ятаю як не могли отримати його хлопці, яки воювали за Україну у 19 році
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06.06.2022 21:52 Ответить
Litva -Drug Ukraini !
Nevzorov-VOROG Litvi !
Nevzorov-NE !!!!drug Ukraini !
Nevzorov ! Idi ***** !
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06.06.2022 22:08 Ответить
+ + +
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07.06.2022 05:16 Ответить
Буратина - такая же шкура как и Невзоров. По этому у них взаимопонимание.
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07.06.2022 00:02 Ответить
https://youtu.be/y1YmKS_-5Ow
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07.06.2022 22:52 Ответить
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