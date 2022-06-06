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Зеленский о предоставлении Невзорову гражданства Украины: "Если мы можем раскачивать Россию, то нужно это делать"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский подтвердил, что российский журналист и экс-депутат Госдумы РФ Александр Невзоров подался на украинское гражданство.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Я знаю, что он хотел оставить гражданство РФ, потому что поддерживает Украину. У нас был об этом разговор, он есть в списках", - отметил глава государства.
Зеленский объяснил, что Украина должна прилагать усилия, чтобы дестабилизировать ситуацию в России.
"Если мы можем раскачивать Россию, то надо это делать. Я считаю, что это наше оружие тоже – люди, любого гражданства, выступающие за Украину", – подчеркнул президент.
В то же время, он не объяснил, получил ли Невзоров российское гражданство.
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+44 Mykola Trofimenko
показать весь комментарий06.06.2022 16:55
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Новий громадянин вже розписується за всю Україну?"
Ми схоже далі як і клята Рашка роздаємо направо і наліво громадянство за бажанням "царя-батюшки" і "нашіптуванями" його ОПісних холуїв, а це вже сумно...
Nevzorov-VOROG Litvi !
Nevzorov-NE !!!!drug Ukraini !
Nevzorov ! Idi ***** !