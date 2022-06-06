Газ, может, и дорогой, а вот свобода – бесценна. Люди, живущие в свободном мире, этого не понимают, – премьер Эстонии Каллас

По мнению премьер-министра Эстонии Каи Каллас, из-за реакции Европейского Союза на вторжение России в Украину европейское единство стало все труднее поддерживать.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Каллас рассказала в интервью The Guardian.

"Сначала санкции создавали трудности только для России, но теперь мы доходим до момента, когда санкции болезненны и для наших стран. И теперь вопрос состоит в том, как много боли мы готовы стерпеть. Для каждой страны ответ разный. Единство поддерживать очень тяжело. Это становится делать все труднее и труднее из-за высокой инфляции и цен на энергоресурсы", – считает эстонский премьер.

Каллас считает, что единство ЕС важнее цены, которую он заплатит за сдерживание России.

Читайте: Между лидерами ЕС была очень напряженная дискуссия по поводу звонков Путину, - премьер-министр Эстонии Каллас

"Газ, может, и дорогой, а вот свобода – бесценна. Люди, живущие в свободном мире, этого действительно не понимают", – отметила политика.

В то же время премьер Эстонии в очередной раз раскритиковала президента Франции Эмманюэля Макрона из-за звонка Путину – раньше она уже говорила, что такие разговоры не имеют смысла.

"Я очень беспокоюсь преждевременными призывами к прекращению огня или мира, поскольку прекращение огня не означает, что на оккупированных территориях (Украины) прекратятся зверства. Мы уже трижды допускали эту ошибку – в Грузии, на Донбассе и в Крыму, и не можем совершить эту ошибку снова", – считает Каллас.