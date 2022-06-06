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Эстония (1166) Каллас Кая (62)

Газ, может, и дорогой, а вот свобода – бесценна. Люди, живущие в свободном мире, этого не понимают, – премьер Эстонии Каллас

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

каллас

По мнению премьер-министра Эстонии Каи Каллас, из-за реакции Европейского Союза на вторжение России в Украину европейское единство стало все труднее поддерживать.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом Каллас рассказала в интервью The Guardian.

"Сначала санкции создавали трудности только для России, но теперь мы доходим до момента, когда санкции болезненны и для наших стран. И теперь вопрос состоит в том, как много боли мы готовы стерпеть. Для каждой страны ответ разный. Единство поддерживать очень тяжело. Это становится делать все труднее и труднее из-за высокой инфляции и цен на энергоресурсы", – считает эстонский премьер.

Каллас считает, что единство ЕС важнее цены, которую он заплатит за сдерживание России.

Читайте: Между лидерами ЕС была очень напряженная дискуссия по поводу звонков Путину, - премьер-министр Эстонии Каллас

"Газ, может, и дорогой, а вот свобода – бесценна. Люди, живущие в свободном мире, этого действительно не понимают", – отметила политика.

В то же время премьер Эстонии в очередной раз раскритиковала президента Франции Эмманюэля Макрона из-за звонка Путину – раньше она уже говорила, что такие разговоры не имеют смысла.

"Я очень беспокоюсь преждевременными призывами к прекращению огня или мира, поскольку прекращение огня не означает, что на оккупированных территориях (Украины) прекратятся зверства. Мы уже трижды допускали эту ошибку – в Грузии, на Донбассе и в Крыму, и не можем совершить эту ошибку снова", – считает Каллас.
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Топ комментарии
+14
Сильна промова
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06.06.2022 17:06
+7
Люди, які живуть у вільному світі, цього не розуміють....

tak , ale ni vse.
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06.06.2022 17:04
+6
Да, пока пара кацапских ракет не пахнет по Берлину или Парижу дураки ничего не поймут☹️
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06.06.2022 17:15
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Люди, які живуть у вільному світі, цього не розуміють....

tak , ale ni vse.
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06.06.2022 17:04 Ответить
Сильна промова
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06.06.2022 17:06 Ответить
как не хотим но Путин прав в одном эференость единства в Евросоюзе пока не пришлось испытывать 5 статью ЦУстава НАТО но думаю там такжене пройдет без сюрпрайз даже не гадаю а уверен что например Венгрия будет блокирвоать 5 статью Устава пока страну не захватит Россия та же любую там же дебильность прописана в Уст аве НАТО союбз со0здат проитив во0щлдействия и противодействие влияния в Евыропе СССР хоть бы переписали Преамбуду СССР уже 30 лет нема а в Уставе НАТО они созданы против СССР... и Евросоюзу и НАТО надо уже пернеписать Уставные документы и по вопросы членства в союзы и порядок голосования не все 27 старна ЕС и 40 стран НАТО а большинство от явившихся те кто не явился считать такими что согласны с принятывм большинством во время голосования и голосовать 50% +1ё голос от участвующих в заседаниях и голосовании... тогда бы Орбан хоть на Лукну бы залазил и выл бы как шакал ..решение принято большинством и да наказания нет же в ЕС как временно сатвит на паузу членствов ЕСВ напрмиер Венгрию если она выбрыкивается козлимком.. на год два и 5 и что за этим последует санкции налоги закрытие приостановленеи безвиза пошлины на товра и так далее вплоть до удаления из Евросоюза так и в НАТО надо прописать вопросы... также убрать дебильность 10-20 лшет а свести максимум до 18 месяцев мир настолько требует глобальной реакции вызовов разного характера то тратит время на мудачества лет 10 это нафига вообще тогда союз..
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06.06.2022 17:43 Ответить
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06.06.2022 17:07 Ответить
Boneutique.
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06.06.2022 20:41 Ответить
Влад лисенко, ... бо ти, мабуть, просто дурко законспіроване
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07.06.2022 01:06 Ответить
Звідки узялася невігласка невихована?
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07.06.2022 12:13 Ответить
Лучше смерть в муках, чем буду жить на россии.
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06.06.2022 17:08 Ответить
Коли дівчина каже правду, то вона набагато симпатичніша
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06.06.2022 17:13 Ответить
Да, пока пара кацапских ракет не пахнет по Берлину или Парижу дураки ничего не поймут☹️
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06.06.2022 17:15 Ответить
Нажаль так і є. Тільки Британія ще пам'ятає, як воно кльово жити в умовах бомбардувань і щоденних сирен, ото й допомагає з усіх сил. італія, франція, німеччина - тупо мразі.
Шкодую, що Україна не може просто відійти в сторонку з умовою, щоб орки тупо кидали своє обісцяне лайно по німеччині, франції, італії. Це було б більш ніж справедливо. А ми б сиділи і казали, що "ви проста падаждіте, прайдьот єщо месяца два(дцать), і ми рассмотрім вазможнасть вероятнасті рассматрєнія пазіциі асмотра разрєшенія паслать вам два састава касак і трі танка бєз башні".
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06.06.2022 17:29 Ответить
Я дуже непокоюсь передчасними закликами до припинення вогню чи миру, оскільки припинення вогню не означає, що на окупованих територіях (України) припиняться звірства. Ми вже тричі допускалися цієї помилки - в Грузії, на Донбасі і в Криму, і не можемо зробити цієї помилки знову

Це Ви, добра пані, не можете. А клуб сахрянятєлєй літса путєнгу не тільки може, а й прагне саме це й зробити
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06.06.2022 17:27 Ответить
Бесплатный сыр только в мышеловке.
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06.06.2022 19:22 Ответить
Країни Балтії добре пам"ятають 1940 рік і знають ціну Незалежності.
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06.06.2022 20:40 Ответить
После потери 18,2% населения, каждого пятого, в результате трез оккупации (советская, немецкая и снова советская) забыть невозможно. Нас слишком мало, чтоб позволить себе не всем быть в тельняшках.
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07.06.2022 12:06 Ответить
 
 