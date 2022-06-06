Турция может стать посредником в деблокаде портов, но в целях безопасности Украина должна получить противокорабельные системы, - Зеленский
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Турция ищет формат гарантий безопасности для разблокирования украинских портов и может стать посредником в этом процессе.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Мы готовы к вывозу зерна и мы ломаем риторику России, что это мы не хотим вывозить и провоцируем продовольственный кризис. Мы готовы, но нам нужен коридор безопасности", - сказал Зеленский.
В ответ на вопрос, какие гарантии приемлемы для Украины, чтобы разминировать порты, президент сказал: "Оружие, которое мы сможем разместить в регионе. Мы работаем над этим и получим противокорабельные системы. Это не угрозы. Это будут самые лучшие гарантии".
Он также подчеркнул, что принять участие в деблокаде украинских портов смогут страны, которым Украина доверяет и какие готовы рисковать.
Напомним, предыдущий план, предложенный РФ и Турцией, позволит разминировать акваторию вблизи Одессы и гарантировать безопасный выход кораблей из Черного моря под эгидой ООН. Целью Турции является создание центра в Стамбуле для мониторинга и координации грузов.
Турция заявила, что "в ближайшие дни" ожидает решения по вопросу экспорта зерна из Украины морским путем, но даже после договоренности понадобится примерно 5 недель, чтобы начать операцию.
В то же время Украина не верит словам Путина не использовать торговые пути для нападения на Одессу.
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наприклад:
Стріла-10 «Луч» Модернізований ЗРК «Стріла-10» отримає керовану ракету Р-10-ОФ - зенітну версію універсальної керованої ракети РК-10 розробки так само КБ «Луч». На модернізованому зразку оптичний візир замінено на оптико-електронну станцію (ОЕС), яка дозволить значно покращити характеристики по виявленню та супроводу цілей[6].
Ракета наводиться на ціль лазерним променем із супроводженням цілі в автоматичному режимі. Швидкість ракети, що оснащена двома двигунами, складає 750 м/с. Максимальна дальність стрільби ракетою складає 10 км. Маса ракети - 62 кг, бойової частини - 38 кг.
Це значно потужніший аналог англійського Starstreak
Коростильо просив фінансування всього у 40 млн. долл. (10 км асвальтованого Крадівництва!!). Звісно, не отримав нічого !!!
21 век на дворе!)
Туреччина має на меті створити центр у Стамбулі для моніторингу та координації вантажів. Джерело: https://censor.net/ua/n3346276
в Чорному морі, Вона член НАТО, але через Босфор йдуть без зупинки
російські кораблі з нафтою, поцупоною українською пшеницією, сталлю. Для нарощування складу ЧФ проходять військові кораблі РФ.
А як це в світі документа " О протоках " ? Гроші не пахнуть, бізнес є бізнес. Вже були посередником у євакуації з Маріуполя.