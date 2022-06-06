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Турция может стать посредником в деблокаде портов, но в целях безопасности Украина должна получить противокорабельные системы, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

одеса

Турция ищет формат гарантий безопасности для разблокирования украинских портов и может стать посредником в этом процессе.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Мы готовы к вывозу зерна и мы ломаем риторику России, что это мы не хотим вывозить и провоцируем продовольственный кризис. Мы готовы, но нам нужен коридор безопасности", - сказал Зеленский.

В ответ на вопрос, какие гарантии приемлемы для Украины, чтобы разминировать порты, президент сказал: "Оружие, которое мы сможем разместить в регионе. Мы работаем над этим и получим противокорабельные системы. Это не угрозы. Это будут самые лучшие гарантии".

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Он также подчеркнул, что принять участие в деблокаде украинских портов смогут страны, которым Украина доверяет и какие готовы рисковать.

Напомним, предыдущий план, предложенный РФ и Турцией, позволит разминировать акваторию вблизи Одессы и гарантировать безопасный выход кораблей из Черного моря под эгидой ООН. Целью Турции является создание центра в Стамбуле для мониторинга и координации грузов.

Турция заявила, что "в ближайшие дни" ожидает решения по вопросу экспорта зерна из Украины морским путем, но даже после договоренности понадобится примерно 5 недель, чтобы начать операцию.

В то же время Украина не верит словам Путина не использовать торговые пути для нападения на Одессу.

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Топ комментарии
+22
Напомню, что если бы не этот манкурт и предатель, то на начало 2022 года мы бы имели минимум 6 полноценных дивизионов "Нептут". А это "всего лишь" более 430 ракет на службе Украины. И вопросы Одессы, Бердянска , Мариуполя или блокирования судоходства вообще бы не стояли.
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06.06.2022 17:15
+16
Ага, и именно поэтому, ЧМО, ты зарубил на три года ракетную программу?
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06.06.2022 17:11
+11
Турция пытается способствовать вывозу украинского зерна из Одессы, но одновременно пропускает через свои территориальные воды сворованное у Украины зерно на кацапских посудинах. При этом обвиняет Финляндию и Швецию в покровительстве террористов.
21 век на дворе!)
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06.06.2022 17:13
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Ага, и именно поэтому, ЧМО, ты зарубил на три года ракетную программу?
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06.06.2022 17:11 Ответить
Напомню, что если бы не этот манкурт и предатель, то на начало 2022 года мы бы имели минимум 6 полноценных дивизионов "Нептут". А это "всего лишь" более 430 ракет на службе Украины. И вопросы Одессы, Бердянска , Мариуполя или блокирования судоходства вообще бы не стояли.
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06.06.2022 17:15 Ответить
а також ПВО ближньої та середньої дії від нашого ракетчика Коростильова,
наприклад:
Стріла-10 «Луч» Модернізований ЗРК «Стріла-10» отримає керовану ракету Р-10-ОФ - зенітну версію універсальної керованої ракети РК-10 розробки так само КБ «Луч». На модернізованому зразку оптичний візир замінено на оптико-електронну станцію (ОЕС), яка дозволить значно покращити характеристики по виявленню та супроводу цілей[6].
Ракета наводиться на ціль лазерним променем із супроводженням цілі в автоматичному режимі. Швидкість ракети, що оснащена двома двигунами, складає 750 м/с. Максимальна дальність стрільби ракетою складає 10 км. Маса ракети - 62 кг, бойової частини - 38 кг.
Це значно потужніший аналог англійського Starstreak
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06.06.2022 17:24 Ответить
КБ "Луч" разработало новый ЗРК СД-300 с дальностью поражения свыше 100 км (фото) Разработка нового комплекса унифицирована с "Нептуном" на 70%. Сам зенитно-ракетный комплекс уже наполовину готов. Комплектующие ракеты на 50% уже завершили заводские испытания: двигатель, головка самонаведения и инерциальные блоки. Также в состав комплекса попадет существующая радиолокационная станция "Феникс" или РЛС 90К6Е. Их разрабатывает запорожская компания "Искра"
Коростильо просив фінансування всього у 40 млн. долл. (10 км асвальтованого Крадівництва!!). Звісно, не отримав нічого !!!
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06.06.2022 17:31 Ответить
Ого сколько фантазий о том что могло бы быть если бы не: тут кто на что горазд может придумать.... Но в реальности было около 180 стилетов и скальпелей и ещё чего то, а и их отдали и все, но теперь фантазии до того что было даже не поднимаются.
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06.06.2022 17:58 Ответить
НЕТ ВОВА ДО Кремпульки--те и только РАКЕТЫ разве что дальнобой чтобы доставали до балаклавы и Севастополя с Донузлавом..и по Керчи также... вот главные точки ВМС РФ в Крыму... ОНИ КАЛИБРАМИ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ГАСАЮТ ПО ОДЕССЕ ОБЛАСТИ И ПО УКРАИНЕ ДО унитазу... (идиома) ВОВА одни ракеты.... ТРЕБУЕЙ КОРАБЛИ ПАРУ ЭСМИНЦЕВ КОРВЕТОВ ТРАЛЬЩИКОВ И ПРОДИВОЛОДОЧНЫЙ ОДИН... нам нужны корабли с минами -торпедами они есть у США могут запускатся с кораблей самолетов и подводных лодок... такая торпеда мина лежит и ждет подводную лодку противника и как только услышала шум винтов все она сама найдет подводную лодку... и нам надо 2-3 у Канады есть гидропланы противодолодочные или вертолеты.. гарно так выслеживают подлодку и точно бомбят ее у нас море мелкое.. если обнаружат подлодку рашистов.... все на базу она уже не вернется никогда... насколькоя помню мина торпеда может поражать и надводные цели корабли также...
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06.06.2022 17:33 Ответить
Турция пытается способствовать вывозу украинского зерна из Одессы, но одновременно пропускает через свои территориальные воды сворованное у Украины зерно на кацапских посудинах. При этом обвиняет Финляндию и Швецию в покровительстве террористов.
21 век на дворе!)
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06.06.2022 17:13 Ответить
1 двуличие финны и шведы да поддерживает террористов. 2.Турция на проливе имеет право только военные корабли остановит и это сейчас сильно помогает Украине. 3. шведы и финны используя ситуацию хотят свои проблемы решат, а это у них х......й получится пока террористов поддерживают. 4 тебе иб.........т что Турция шведов и финн не пускает в нато? 5 их вступление в нато не даст Украине ничего!!!!!
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06.06.2022 17:53 Ответить
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06.06.2022 17:14 Ответить
Клоун,тебя серьезно никто не воспринимает.Эрдоган тупо хочет "погреть руки" на украинском зерне.Не более.
Туреччина має на меті створити центр у Стамбулі для моніторингу та координації вантажів. Джерело: https://censor.net/ua/n3346276
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06.06.2022 17:17 Ответить
У Турції свій інтерес, а Україна не врахована. У Турків самий великий флот
в Чорному морі, Вона член НАТО, але через Босфор йдуть без зупинки
російські кораблі з нафтою, поцупоною українською пшеницією, сталлю. Для нарощування складу ЧФ проходять військові кораблі РФ.
А як це в світі документа " О протоках " ? Гроші не пахнуть, бізнес є бізнес. Вже були посередником у євакуації з Маріуполя.
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06.06.2022 17:21 Ответить
при всіх перерахованих вами "гнилушках" Туреччини, російські військові кораблі не проходять
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06.06.2022 17:26 Ответить
Конвенция Монтре про проливы. Почитайте на досуге.
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06.06.2022 17:33 Ответить
Якщо би ми фінансували ракети - ми би не могли КРАСТИ на АСФАЛЬТІ!
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06.06.2022 17:26 Ответить
Володя, а "Нептун" погана біла ракетна програма? То виходить ти знав, що це потрібно а діяв на користь ворога?
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06.06.2022 17:28 Ответить
Вопрос риторический.
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06.06.2022 17:37 Ответить
Зеленский еще не Бонапарт, но уже и не капитан команды КВН. Это уже речь настоящего воина. То сеть никаких гарантий от мордора быть не может, а только оружие.
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06.06.2022 17:28 Ответить
Как за зерном так бегом, а как просили чтоб кто-то помог вывезти бойцов из азовстали, то желающих не нашлось.
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06.06.2022 17:29 Ответить
Так россияне могут зайти под прикрытием гражданских кораблей. Как тогда помогут ракеты?
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06.06.2022 17:46 Ответить
Також таке відчуття , деверсанти навіть підірвати той корабель в порту тим самим заблокувавши його подальшу працю
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06.06.2022 19:04 Ответить
Яка деблокада портів? Він знає, як це можна здійснити? Ось Одесу під шумок "деблокаді" буде легко здати.
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06.06.2022 19:33 Ответить
нацисты сказали что они не будут трогать английские корабли с зерном... в то врямя как они второй месяц без перерыва бомбят лондон, Черчиль счас перевернулся в гробу.
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06.06.2022 20:18 Ответить
Умовою вивозу зерна має бути повернення кацапами азовців з полону!!!!!!
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06.06.2022 20:23 Ответить
напевно місяць вже йдуть ці корабельні ракети і ніяк не дійдуть
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06.06.2022 21:00 Ответить
А де ж протикорабельні ракети від США, Данії і Британії? Чи все ж таки не дали?
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06.06.2022 21:34 Ответить
Лучшей гарантией будет флот Англии или США в Одессе и конвои. Все остальное херня, Турции как и Рашке нельзя доверять!
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07.06.2022 00:33 Ответить
 
 