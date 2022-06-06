МИД РФ хочет, чтобы США "изменили отношение" к российским журналистам в стране
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Аккредитованные в России сотрудники американских СМИ посетили в понедельник МИД России – во время встречи им выдвинули ультиматум, потребовав от Вашингтона "изменить отношение" к российским журналистам в США.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Шеф-корреспондент американской телекомпании Alhurra TV Ферас Алмардини рассказал, что его и коллег предупредили о возможных ответных мерах, если Вашингтон "не изменит свое отношение" к российским журналистам, работающим в США.
"Нам пока дали три месяца. Если отношение к российским СМИ в Вашингтоне не изменится, то наверняка будет какой-то ответ", - проинформировал он.
На встрече присутствовали сотрудники московских корпунктов Wall Street Journal, CNN, AP, NPR и других СМИ.
Ранее пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова анонсировала, что журналистам на встрече будет предоставлено разъяснение последствий вражеской линии их правительства.
8 мая Соединенные Штаты ввели санкции против трех кремлевских телеканалов: "Первый канал Россия", телеканал "Россия-1" и "Телерадиовещательная компания НТВ".
Пожалуйста, подождите...
заявить...... налить
Анекдот для Шариковых...типа Сикелев и *********... за Шалавьеаа скромно промолчу...
Пропагандой конченные...
" Дайте мне средства массовой информации и я из любого народа сделаю стадо свиней". Й.Геббельс
рАсея хоче , щоб я "влюбився" в ********* чи сИмонян???
Я б їй відбив би голосові зв'язки, щоб не пиз**зділа ху**ню.....Тьфу...
Эти "журналисты", не могут отличить людей от свинособак кацапорылых, журноб#ляди, блин! Даже взорванных *********** консервов, с буквой "Z" не замечают, а выдают за Украинские танки...
Це вони про кого???