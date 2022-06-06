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Новости За рубежом
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МИД РФ хочет, чтобы США "изменили отношение" к российским журналистам в стране

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

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Аккредитованные в России сотрудники американских СМИ посетили в понедельник МИД России – во время встречи им выдвинули ультиматум, потребовав от Вашингтона "изменить отношение" к российским журналистам в США.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Шеф-корреспондент американской телекомпании Alhurra TV Ферас Алмардини рассказал, что его и коллег предупредили о возможных ответных мерах, если Вашингтон "не изменит свое отношение" к российским журналистам, работающим в США.

"Нам пока дали три месяца. Если отношение к российским СМИ в Вашингтоне не изменится, то наверняка будет какой-то ответ", - проинформировал он.

На встрече присутствовали сотрудники московских корпунктов Wall Street Journal, CNN, AP, NPR и других СМИ.

Ранее пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова анонсировала, что журналистам на встрече будет предоставлено разъяснение последствий вражеской линии их правительства.

8 мая Соединенные Штаты ввели санкции против трех кремлевских телеканалов: "Первый канал Россия", телеканал "Россия-1" и "Телерадиовещательная компания НТВ".

Читайте: С начала вторжения РФ погибли 32 журналиста, - Ткаченко
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Топ комментарии
+34
Пропонуєте ******* російських журналістів ще більше?
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06.06.2022 17:15
+20
Вот так работает пропаганда. Ваще всем надо выехать с этой проклятой територии и закрыть ее на замок
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06.06.2022 17:16
+16
Прессалкаше уполномочена заявить...
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06.06.2022 17:17
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Пропонуєте ******* російських журналістів ще більше?
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06.06.2022 17:15 Ответить
інтенсивніше та набагато частіше!
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06.06.2022 17:24 Ответить
По старой русской традиции посадить на бочку с порохом- пущай полетают
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06.06.2022 18:08 Ответить
Вот так работает пропаганда. Ваще всем надо выехать с этой проклятой територии и закрыть ее на замок
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06.06.2022 17:16 Ответить
Прессалкаше уполномочена заявить...
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06.06.2022 17:17 Ответить
Прессалкаше уполномочена заявить...... налить
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06.06.2022 17:26 Ответить
бутылка от шардоне?
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06.06.2022 17:18 Ответить
так в РФ нема ЗМІ, там тільки ЗМПМ - Засоби Масової Промивки Мізків
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06.06.2022 17:18 Ответить
Засоби масової ідіотизації
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06.06.2022 17:24 Ответить
V konclagere esть журналистика...
Анекдот для Шариковых...типа Сикелев и *********... за Шалавьеаа скромно промолчу...
Пропагандой конченные...
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06.06.2022 17:28 Ответить
Россия живёт по законам установленными ещё в 30-е годы в Германии:
" Дайте мне средства массовой информации и я из любого народа сделаю стадо свиней". Й.Геббельс
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06.06.2022 17:33 Ответить
От мені цікаво - а кого в США цікавить що твориться в "*********"? Почнеться "русский бунт - бессмысленный и беспощадный"(Як писав АС Пушкн у "Капитанской дочке") - то й так довідаються! Так що хай виїжджають з Росії американські журналісти - хоч нервову систему вбережуть - без того "дурдому"
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06.06.2022 17:36 Ответить
І що??
рАсея хоче , щоб я "влюбився" в ********* чи сИмонян???
Я б їй відбив би голосові зв'язки, щоб не пиз**зділа ху**ню.....Тьфу...
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06.06.2022 17:48 Ответить
На русофобостане журналисты? Нонсенс!
Эти "журналисты", не могут отличить людей от свинособак кацапорылых, журноб#ляди, блин! Даже взорванных *********** консервов, с буквой "Z" не замечают, а выдают за Украинские танки...
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06.06.2022 17:58 Ответить
Ну то й що? Зараз приїде таваріщ Нєвзоров і все порішає"в обход всех бюрократических процедур", як він сам заявляв.
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06.06.2022 19:04 Ответить
А хій вам не м'ясо?
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06.06.2022 18:05 Ответить
Вчера сосед ездил в Филаделфию. Пока его машина была на паркинге, кто-то содрал наклейку с Украинским флагом и написал на заднем стекле по-русски "сдавайтесь". ****, всю руснявую шушеру гнать отсюда ссаными тряпками, а не только пропагандонов!
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06.06.2022 18:44 Ответить
тоталітарна фашистська рашка скаржиться на демократичні країни через те, що у журналістів тоталітарної фашистської рашки недостатньо прав закордоном, щоб ці журналісти змогли вести пропаганду тоталітарного фашистського режиму у демократичних державах. сюр!
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06.06.2022 18:54 Ответить
Расейские журналисты тут нужны примерно как северокорейские, чем меньше тем лучше.
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06.06.2022 18:58 Ответить
російські журналісти???

Це вони про кого???
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06.06.2022 19:31 Ответить
В срашці немає журналістів там тільки опущені хвойди
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06.06.2022 19:50 Ответить
а як можна ставитись до підлих брехливих собак
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06.06.2022 20:58 Ответить
 
 