Самолеты РФ в сутки 39 раз вылетали для бомбардировки территории Украины, - Мотузяник
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За минувшие сутки российская авиация совершила 39 вылетов с аэродромов для нанесения авиационных ударов по объектам на территории Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Одесской областей.
Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Противник оказывает интенсивное огневое влияние и проводит штурмовые действия практически вдоль всей линии столкновения в Луганской и Донецкой областях. Оперативно-тактическая авиация ВС России выполнила 39 самолето-вылетов для нанесения авиационных ударов по объектам на территории Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Одесской областей, в том числе семь вылетов – с применением управляемых авиационных ракет", - сказал он.
В Минобороны заявляют, что противник выпускал крылатые ракеты из воздушного пространства над акваторией Черного моря, применяя дальние бомбардировщики Ту-22М3, из воздушного пространства над акваторией Каспийского моря из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.
Также агрессор наносил ракетные удары береговыми ракетными комплексами "Бастион-П" с позиционного района в западной части Крыма.
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Маріуполь ‼️ Увага ‼️ Важливо
Окупанти в Маріуполі поширюють фейки задля провокування антиукраїнських настроїв та для формування суспільної думки про відмову від евакуації.
Основні фейки:
🛑 фейк: пенсії та соціальні виплати, які надійшли або зберігаються на банківських картках маріупольців будуть спрямовані на користь ЗСУ якщо не будуть терміново зняті з рахунку.
✅ Всі гроші на банківських рахунках українських громадян зберігаються і не перераховуються без їх особистої згоди ані на ЗСУ, ані будь-що інше. Право власності українців є безумовним і захищеним державою. ⚠️Мета фейку: формування антиукраїнських настроїв, відмова від евакуації та провокування використати центри обналу, що керуються окупаційною адміністрацією. В підсумку - наповнити грошима керівництво окупантів.
🛑 фейк: всі хто залишається в місті є злочинцями доя України і підлягають арешту при перетині блок-посту в Україні.
✅ Люди, що опинились на тимчасово окупованій території є громадянами України, не переслідуються по закону і головне - ми б'ємося щодня за загальну евакуацію для всіх маріупольців. А наш великий дім Україна чекає на кожного з лагідними обіймами. Окрім того, для кожного маріупольця окремо працює вже 4 муніципальних центра «ЯМаріуполь» для надання всього спектру допомоги та адаптації при тимчасової евакуації.
🛑 фейк: всіх чоловіків одразу мобілізують в українську армію при перетині блок-посту в Україні.
✅ Ніхто навіть не вручає повістки. Ані в пунктах перетину лінії зіткнення, ані при постановці пізніше на військовий облік. Більш того, навіть за бажанням на сьогодні не беруть в ЗСУ людей з Маріуполя, якщо вони раніше не проходили військову службу.
‼️Будь ласка - говоріть це близьким щодня телефоном або текстовими повідомленнями. Дорогі наші журналісти та блогери, просимо особливо наголосити на цих тезах, бо так наших українців готують до депортації і слово - то зброя або ліки.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко звертається до всіх з проханням про поширення.
https://t.me/operativnoZSU/27564