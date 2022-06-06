Самолеты РФ в сутки 39 раз вылетали для бомбардировки территории Украины, - Мотузяник

За минувшие сутки российская авиация совершила 39 вылетов с аэродромов для нанесения авиационных ударов по объектам на территории Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Одесской областей.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Противник оказывает интенсивное огневое влияние и проводит штурмовые действия практически вдоль всей линии столкновения в Луганской и Донецкой областях. Оперативно-тактическая авиация ВС России выполнила 39 самолето-вылетов для нанесения авиационных ударов по объектам на территории Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Одесской областей, в том числе семь вылетов – с применением управляемых авиационных ракет", - сказал он.

В Минобороны заявляют, что противник выпускал крылатые ракеты из воздушного пространства над акваторией Черного моря, применяя дальние бомбардировщики Ту-22М3, из воздушного пространства над акваторией Каспийского моря из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

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Также агрессор наносил ракетные удары береговыми ракетными комплексами "Бастион-П" с позиционного района в западной части Крыма.