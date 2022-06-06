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Самолеты РФ в сутки 39 раз вылетали для бомбардировки территории Украины, - Мотузяник

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф,літак,авіація,бомбардування

За минувшие сутки российская авиация совершила 39 вылетов с аэродромов для нанесения авиационных ударов по объектам на территории Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Одесской областей.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Противник оказывает интенсивное огневое влияние и проводит штурмовые действия практически вдоль всей линии столкновения в Луганской и Донецкой областях. Оперативно-тактическая авиация ВС России выполнила 39 самолето-вылетов для нанесения авиационных ударов по объектам на территории Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Одесской областей, в том числе семь вылетов – с применением управляемых авиационных ракет", - сказал он.

В Минобороны заявляют, что противник выпускал крылатые ракеты из воздушного пространства над акваторией Черного моря, применяя дальние бомбардировщики Ту-22М3, из воздушного пространства над акваторией Каспийского моря из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Читайте: Смена российских военных начальников не влияет на варварскую тактику армии РФ, - Мотузяник

Также агрессор наносил ракетные удары береговыми ракетными комплексами "Бастион-П" с позиционного района в западной части Крыма.
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Топ комментарии
+7
І це свідчить про те,що авіація це надважливо.Тому потрібно нищити аеродроми в Криму,Білорусі і самій москальщині.Бо по іншому,вони всю Україну зруйнують.
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06.06.2022 17:51
+2
В начале было по 700, в апреле 250-300 самолето-вылетов. Теперь меньше 50. Потерь нет.
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06.06.2022 17:48
+1
Чого зі стінгерів не збивати??
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06.06.2022 17:50
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а тут бомлять фейками...

Маріуполь ‼️ Увага ‼️ Важливо

Окупанти в Маріуполі поширюють фейки задля провокування антиукраїнських настроїв та для формування суспільної думки про відмову від евакуації.

Основні фейки:

🛑 фейк: пенсії та соціальні виплати, які надійшли або зберігаються на банківських картках маріупольців будуть спрямовані на користь ЗСУ якщо не будуть терміново зняті з рахунку.

✅ Всі гроші на банківських рахунках українських громадян зберігаються і не перераховуються без їх особистої згоди ані на ЗСУ, ані будь-що інше. Право власності українців є безумовним і захищеним державою. ⚠️Мета фейку: формування антиукраїнських настроїв, відмова від евакуації та провокування використати центри обналу, що керуються окупаційною адміністрацією. В підсумку - наповнити грошима керівництво окупантів.

🛑 фейк: всі хто залишається в місті є злочинцями доя України і підлягають арешту при перетині блок-посту в Україні.

✅ Люди, що опинились на тимчасово окупованій території є громадянами України, не переслідуються по закону і головне - ми б'ємося щодня за загальну евакуацію для всіх маріупольців. А наш великий дім Україна чекає на кожного з лагідними обіймами. Окрім того, для кожного маріупольця окремо працює вже 4 муніципальних центра «ЯМаріуполь» для надання всього спектру допомоги та адаптації при тимчасової евакуації.

🛑 фейк: всіх чоловіків одразу мобілізують в українську армію при перетині блок-посту в Україні.

✅ Ніхто навіть не вручає повістки. Ані в пунктах перетину лінії зіткнення, ані при постановці пізніше на військовий облік. Більш того, навіть за бажанням на сьогодні не беруть в ЗСУ людей з Маріуполя, якщо вони раніше не проходили військову службу.

‼️Будь ласка - говоріть це близьким щодня телефоном або текстовими повідомленнями. Дорогі наші журналісти та блогери, просимо особливо наголосити на цих тезах, бо так наших українців готують до депортації і слово - то зброя або ліки.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко звертається до всіх з проханням про поширення.
https://t.me/operativnoZSU/27564
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06.06.2022 17:33 Ответить
А ми в цей час збиваємо власні сушки.
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06.06.2022 17:45 Ответить
В начале было по 700, в апреле 250-300 самолето-вылетов. Теперь меньше 50. Потерь нет.
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06.06.2022 17:48 Ответить
Чого зі стінгерів не збивати??
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06.06.2022 17:50 Ответить
А ты думаешь со стингеров легко сбить самолет? Зачастую даже если попал - самолет не падает.
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06.06.2022 18:31 Ответить
І це свідчить про те,що авіація це надважливо.Тому потрібно нищити аеродроми в Криму,Білорусі і самій москальщині.Бо по іншому,вони всю Україну зруйнують.
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06.06.2022 17:51 Ответить
Чарівною паличкою?
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06.06.2022 19:22 Ответить
Только мне кажется, что термин "бомбардировка" означает только сбрасывание бомб, но не ракетные удары? Лично я, когда читаю о бомбардировке, представляю самолёт, сбрасывающий бомбу.
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06.06.2022 18:31 Ответить
крылатые с самолётов
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07.06.2022 01:24 Ответить
ПВО у нас никакое.
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06.06.2022 21:18 Ответить
Ай же стінгери, аж же старстріки, ццц
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06.06.2022 21:31 Ответить
 
 