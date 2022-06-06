Украину не позвали на переговоры РФ и Турции по экспорту зерна Черным морем, - Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что ни он, ни министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не были приглашены на встречу в Анкаре 8 июня, на которой будет рассмотрен вопрос черноморского судоходства и будет присутствовать министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
Об этом Зеленский сказал журналистам в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Меня не приглашали. Министра иностранных дел на сегодняшний день не приглашали", - сказал президент, отвечая на вопросы СМИ.
По его словам, он обсуждал с президентом Турции Реджемоп Тайипом Эрдоганом и среди прочего - вопросы посредничества турецкой стороны по разблокированию украинских портов.
Президент также сообщил, что переговоры о вывозе зерна ведутся с ООН, а также со странами Балтии и с Польшей - о вывозе определенного объема железной дорогой, однако это направление не является приоритетным из-за больших сроков поставки.
Из-за одесских портов, по его словам, Украина может вывозить 10 млн. тонн зерновых ежемесячно.
"Если сейчас у нас там 22-25 млн тонн заблокировано, но осенью у нас может быть уже 75. Что будем делать? Поэтому без портов не сможем", - подчеркнул Зеленский.
На вопрос, при каких условиях Украина может пойти на разминирование побережья одесских портов и кто должен быть гарантом, чтобы украинская сторона на это ушла, он ответил: "Считаю самой крепкой гарантией - это наше соответствующее вооружение, которое будет размещено в регионе, разблокирование того или иного другого коридора в порт вывоза зерна".
"Мы над этим работаем с конкретными государствами, с конкретными антикорабельными системами. Мы работаем и понемногу получаем уже, могу уже констатировать. Я считаю, что это лучшая гарантия", - добавил Зеленский.
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не невиїзний жеж, не як кучма
Потому ставьте ультимативные условия: гарантии безопасности в обмен на вывоз зерна!
Может, вспомнить про оккупированные украинские порты в Донецкой, Запорожской областях и Крыму? Пусть кацапы дадут туда зелёный коридор и будет голодающим зерно.
Или Украине это по каким-то причинам невыгодно?
Или Украине это по каким-то причинам невыгодно?"
Ты на приколе? У нас война вообще-то - кацапы воруют наше зерно, а ты им предлагаешь через линию фронта еще зерна поставить, чтобы они еще украли? И тем самы - легализовать еще и то. которое они украли ранее?
нужно зерно неграм, - винтовку в зубы, и пусть отбивают у русских.
Нам своих положить за негров??
Всі переживають про африканців.......а ви про українців подумали,де той уряд,чому гречки посіяли 10% від потреби те саме з рисом,ціни вже виросли на 200-300%
Что значит "у нас"? У кого это "у нас"? У граждан Украины? У государства?
Нет! Это зерно аграрных олигархов. И все деньги с продажи этого зерна получат именно аграрные олигархи. А учитывая тот факт, что в феврале пшеница стоила 300$/т. , а сейчас уже больше 450$/т, то только ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ МАРЖА на объеме составляет почти 4 млрд$. А в целом речь идет о сумме больше 11 млрд.$. Как думаете: Сколько из этой суммы окажется в гос.бюджете? Денег, говорите, в бюджете нет ... Ню, ню ...
Украинские аграрные бароны прекрасно понимают, что пока на рынке паническая цена надо срочно продавать, т.к. РФ вполне может и сбить цену дополнительными поставками - там и объемов побольше и желающих продать не меньше.
Поэтому нет никакой "мировой угрозы голода", а есть украинские зерновые бароны, которые "очень попросили кого надо" решить вопрос с
зерномвозможностью получить суперприбыль. И эти бароны готовы заключать любые сделки хоть с чертом, хоть с дьяволом ради своих барышей.
Коротше наша дипломатія в ауті, причому в повному.
2.В войне с Сирией Турция - партнёр (почти союзник) московии.
3.Байрактаров и вооружения к ним у нас мизерное количество без особых перспектив пополнения. Наши же производители дронов не получали должной поддержки.
Считаю, как минимум, ошибкой порошенко связи с Турцией в военной сфере.
лайна кавалок...
Інакше хай краще згниє.
А то Еритрея голосує в ООН проти України, а ми їх від голодної смерті рятуватимемо?