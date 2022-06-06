Нас пытаются толкать к невыгодному для Украины результату, - Зеленский о "мирном плане"

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украину пытаются убедить прийти к невыгодному результату решения вопроса о прекращении войны с Россией.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Никаких переговоров о каких-то планах (речь, в частности, о мирном плане, который обсуждают США, ЕС и Великобритания. - Ред.) у меня нет, такие переговоры сегодня на уровне нуля находятся. Конечно, всем хочется максимально нас немножко толкать к какому-то результату, точно не выгодному для нас, потому что нас не спрашивают пока, а к выгодному для тех или иных сторон, которые имеют свои интересы. Опять же разные: как финансовые, так и политические", - пояснил глава государства.

По словам Зеленского, связанная с войной усталость в мировом сообществе нарастает.

"Люди хотят какого-то результата для себя, а нам с вами нужен результат – для нас. ...Так вот, структуру решения вопроса этой войны с положительным результатом (для Украины. - Ред.) я с ними не обсуждал", - отметил президент.

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