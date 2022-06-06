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Зеленский о боях за Северодонецк: "Если вы отходите на лучшие позиции, то потом вам будет очень дорого возвращаться"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что если отойти от Северодонецка, а затем снова наступать, то человеческие потери будут гораздо больше.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"По Северодонецку. Там осталось 10-15% населения, что мы понимаем. В Лисичанске примерно такая же ситуация… Людей там очень мало, все это сегодня такие "мертвые города". Поэтому, когда вы задаете вопрос, стоит ли бороться, то надо понимать, за что мы боремся, по Северодонецку.Не лучше отойти, потому что у нас там лучшие позиции.Вы должны также знать, что если вы отходите на лучшие позиции, то потом вам будет очень дорого возвращаться с точки зрения количества убитых своих людей и количества потерь. Потом будет очень дорого", – отметил Зеленский во время общения с журналистами в понедельник.

Президент подчеркнул, что необходимо знать цену всех своих действий. "Пока стоим и теряем людей, отойдем на лучшие позиции и если решим наступать - потеряем гораздо больше", - заявил он.

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Зеленский сообщил, что решение будут приниматься в зависимости от ситуации, которая будет складываться там в дальнейшем, но отметил, что в случае отступления необходимо будет иметь в пять раз больше техники для наступления.
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Топ комментарии
+65
Страцєг
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06.06.2022 18:09
+53
ну дарма Ви так !

цей недонаполеонський продажний Осел чудово знає якою кровью українських Воїнів доведеться повертати здану ним Таврію разом з Херсоном
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06.06.2022 18:15
+52
Та шо ты, *****, говоришь... Серьезно? Как же ты Херсон с Мелитополем, Каховкой и прочими Бердянсками сдал за два дня??
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06.06.2022 18:13
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То безглузда там не спроста?Вона від лідора нації контролює щоб не "відступали"?що за фігня?Не лізте з своїми порадами до ЗСУ!
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07.06.2022 09:31 Ответить
НЕ лезь, млять, не в своё дело!
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07.06.2022 09:44 Ответить
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