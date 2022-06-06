Зеленский об отношении к выражению "хороший россиянин - мертвый россиянин": Если он пришел унести нашу жизнь - лишится своей
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский считает, что всех российских захватчиков, вторгшихся в Украину лишать жизни украинцев, нужно ликвидировать.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, так он ответил на вопросы журналиста об отношении к выражению "хороший россиянин – мертвый россиянин".
Зеленский вспомнил, что подобное выражение "было об индейцах" и оно "достаточно цинично звучит в отношении индейцев".
В 1869 году генерал армии юнионистов Филипп Генри Шеридан провел конференцию с 50 индейскими вождями на так называемой Индейской территории (позднее часть Оклахомы). Когда ему представили вождя команчей Тока-а-вея, индеец сказал: "Меня Тока-а-вэй, мой хороший индеец". Сообщается, что Шеридан усмехнулся и ответил: "Единственные хорошие индейцы, которых я когда-либо видел, были мертвыми". Позднее высказывание превратилось в "хороший индеец – мертвый индеец".
"Каждый российский военный, который пришел на нашу землю и уносит жизни наших людей... Мы сделаем все, чтобы лишить его этой возможности. Лишить его жизни. Если он уносит нашу жизнь - будем лишать их жизни", - ответил президент.
Пожалуйста, подождите...
Это как теорема Пифагора, ее даже доказывать не надо, все с ней согласны.
Чи єврей Зеленський вважає, що не всіх нацистів можна вважати поганими ?
Навряд чи.
Так що нехай забуває про росіскомовну аудиторію. Досить.
-Бо воняє!!!
Почекай трішки,вже не довго зосталось!
Ану пердни щось на протів!😡🤬
Поряд якась мадама стоїть і так і сяк намагається вимовити полядвиця. (це як паляниця, тільки схоже по хлєще)
Ну продавщиця ломає комедію, каже не розумію.
Ну тоді та і видає:... - Ну биточков дайте мне, у нас это биточками называется.
Тиша в залі...
Продавщиця і видає: в нас биточки, це синяки під очка, а м*ясо називається полядвиця.
Цікаво, це загальноукраїнська назва того шматка чи львівський діалект?
Кажете, що війна, національне єднання? Не чули. Під прикриттям військових дій зникає з інформаційного простору людина, відомий політик, екс-заступник міністра, громадський діяч Юрій Гримчак. Відомий ще й жорсткою критикою цієї зеленої влади. Його почали переслідувати ще до повної узурпації влади в серпні 2019 року. Появилася якась дивна справа про вимагання хабаря. Потім переписали, як шахрайство та намір заволодіти чужим майном, далі знову щось крутили. Можна було б і повірити: був на посаді, може й спокусився. Але згодом справа почала швидко розвалюватися. Гримчака таки встигли протримати в сізо, але потім довелося звільняти. Занадто багато неспівпадінь було в тих звинуваченнях. І дуже вже дружньо проти Юрія взялися Генпрокуратура, СБУ та НАБУ.
Я вже зараз усього й не згадаю, роки минули. Але, наприклад, виявилося, що номер справи виводить нас на щось зовсім інше - провадження про замах на життя Тетяни Чорновол. Пригадуєте, під час Революції Гідності її надзвичайно жорстоко побили на бориспільській трасі. І раптом справа про Гримчака під тим самим номером. Може проста недбалість? Ні, слідчі почали крутитися, як в'юни - вони справу проти Гримчака розкручували, виявляється, якимсь чином з тієї, яка була в зовсім інші часи й з цілковито відмінним типом злочину. Як? З того, що можу зараз зрозуміти (бо ж інформації мізер), вибили якісь свідчення чи організували провокацію або фальсифікацію з учасників нападу на Тетяну.
Але ж справа проти Гримчака остаточно розсипалася. До початку 2022 року залишилося лише закрити провадження та попросити вибачення. Але почалися дикі танці навколо антикорупційних органів. Знищили незалежність Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) - вона перейшла в пряме управління Венедіктової, притисли директора НАБУ Ситника, в якого вже закінчувався термін і він ставав уразливим до шантажу. Якісь нездорові процеси пішли в Антикорупційному Суді. Ми про все це після жахливого 24 лютого геть позабували. А за Гримчака тоді якраз узялися особливо круто. Схоже, що він і сам не здогадувався, бо я з ним перетинався на початку року на ефірах, згадував лише про старі історії з фальсифікацією справи та підлістю слідчих. Далі ми очікували війни й плекали надії, що може нас це обійде. А влада не тратила часу. 23 лютого (!) Гримчака неочікано засуджують до 10 років ув'язнення й відразу кидають за ґрати. Чи процес пройшов закрито, чи ще що, ніхто тоді нічого не взнав. А за яких кільканадцять годин ми вже жили в іншому світі.
Я якось згадав про Юрія, що ніде його не чути, але часи були такі. А тепер виявляється, що його поспіхом засудили й на фоні інформаційного вакууму підвели до затвердження вироку у ВАКСУ та 2 червня остаточно запроторили на 10 років у справі, в якій жодна деталь не трималася купи.
Влада все вірно розрахувала. Війна. Не буде протестів, заткнули рота незалежній журналістиці. Більшість із нас про все взнали щойно зараз... Але нехай ці мерзенні істоти не забувають: війна таки закінчиться. І не окупацією та введенням якогось залежного від кремля режиму, як вони це готували й сподівалися, а нашою перемогою. І кожен за все відповість. За всім об'ємом Кримінального Кодексу. І за незаконні вироки, тиск на суд і слідство також.
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