Зеленский об отношении к выражению "хороший россиянин - мертвый россиянин": Если он пришел унести нашу жизнь - лишится своей

Президент Владимир Зеленский считает, что всех российских захватчиков, вторгшихся в Украину лишать жизни украинцев, нужно ликвидировать.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, так он ответил на вопросы журналиста об отношении к выражению "хороший россиянин – мертвый россиянин".

Зеленский вспомнил, что подобное выражение "было об индейцах" и оно "достаточно цинично звучит в отношении индейцев".

В 1869 году генерал армии юнионистов Филипп Генри Шеридан провел конференцию с 50 индейскими вождями на так называемой Индейской территории (позднее часть Оклахомы). Когда ему представили вождя команчей Тока-а-вея, индеец сказал: "Меня Тока-а-вэй, мой хороший индеец". Сообщается, что Шеридан усмехнулся и ответил: "Единственные хорошие индейцы, которых я когда-либо видел, были мертвыми". Позднее высказывание превратилось в "хороший индеец – мертвый индеец".

"Каждый российский военный, который пришел на нашу землю и уносит жизни наших людей... Мы сделаем все, чтобы лишить его этой возможности. Лишить его жизни. Если он уносит нашу жизнь - будем лишать их жизни", - ответил президент.

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