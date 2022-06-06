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Зеленский об отношении к выражению "хороший россиянин - мертвый россиянин": Если он пришел унести нашу жизнь - лишится своей

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский считает, что всех российских захватчиков, вторгшихся в Украину лишать жизни украинцев, нужно ликвидировать.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net, так он ответил на вопросы журналиста об отношении к выражению "хороший россиянин – мертвый россиянин".

Зеленский вспомнил, что подобное выражение "было об индейцах" и оно "достаточно цинично звучит в отношении индейцев".

В 1869 году генерал армии юнионистов Филипп Генри Шеридан провел конференцию с 50 индейскими вождями на так называемой Индейской территории (позднее часть Оклахомы). Когда ему представили вождя команчей Тока-а-вея, индеец сказал: "Меня Тока-а-вэй, мой хороший индеец". Сообщается, что Шеридан усмехнулся и ответил: "Единственные хорошие индейцы, которых я когда-либо видел, были мертвыми". Позднее высказывание превратилось в "хороший индеец – мертвый индеец".

"Каждый российский военный, который пришел на нашу землю и уносит жизни наших людей... Мы сделаем все, чтобы лишить его этой возможности. Лишить его жизни. Если он уносит нашу жизнь - будем лишать их жизни", - ответил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нас пытаются толкать к невыгодному для Украины результату, - Зеленский о "мирном плане"
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Топ комментарии
+25
Якщо він не прийшов сьогодні забрати наше життя, то прийде завтра...
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06.06.2022 18:34
+23
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06.06.2022 18:37
+21
Тому стара українська військова мудрість - хороший московит в тепловізорі не світится як ніколи актуальна
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06.06.2022 18:43
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Якщо він не прийшов сьогодні забрати наше життя, то прийде завтра...
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06.06.2022 18:34 Ответить
Тому стара українська військова мудрість - хороший московит в тепловізорі не світится як ніколи актуальна
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06.06.2022 18:43 Ответить
а если он "прийшов" купить Сватов - тогда кто он...?
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06.06.2022 18:37 Ответить
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06.06.2022 18:37 Ответить
Та не він мене не читав
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06.06.2022 18:37 Ответить
Ну как же можно было ,именно сейчас,без индейцев...да,дегенерат?
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06.06.2022 18:37 Ответить
Насчьот индейцев - папрашу, ето мой прікол
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06.06.2022 18:42 Ответить
А насчет кацапов - не мой прикол, но я его постоянно использую.
Это как теорема Пифагора, ее даже доказывать не надо, все с ней согласны.
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06.06.2022 19:28 Ответить
Александрочеву дає завдання та сторона.
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06.06.2022 18:50 Ответить
А як же " проста пиристать стрилять " і " дагаварицца пасиридине " ?
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06.06.2022 18:38 Ответить
Редакціє ... Змініть назву - шкутильгає.
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06.06.2022 18:41 Ответить
Всі москалі погані.
Чи єврей Зеленський вважає, що не всіх нацистів можна вважати поганими ?
Навряд чи.
Так що нехай забуває про росіскомовну аудиторію. Досить.
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06.06.2022 18:42 Ответить
Не усі німці були нацистами. Ба більше, попри пропаганду, вермахт не мав нацистського коріння і багато окремих німців, зокрема серед війська, не були поганими людьми. Що вже казати про звичайних людей.
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06.06.2022 20:05 Ответить
Щось зарано сьогодні виліз Вечірній балабол. До чого б це?
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06.06.2022 18:47 Ответить
То є так, а хороштй росіянін, чи росіянка то є ті, що будуть вихваляти Бонгевтіка, одним словом засирати мізки замість опущених бігусів і серлєщів.
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06.06.2022 18:51 Ответить
Даже Мертвий рАсіянен не є хорошим!!
-Бо воняє!!!
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06.06.2022 19:04 Ответить
ну так не нюхай, а ще краще закопай
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06.06.2022 19:29 Ответить
Чуєш тИ,полуфабрикат рАzzійський,це ти будЕш нюхати і копати своїх потвор які полізли на МОЮ землю!
Почекай трішки,вже не довго зосталось!
Ану пердни щось на протів!😡🤬
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06.06.2022 23:33 Ответить
Уже без разницы.
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06.06.2022 19:12 Ответить
Тобто *****, який особисто нікого не вбив та в бункер до ЗЄ не приходив, йому норм.
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06.06.2022 19:35 Ответить
Львів, магазин м*яса, стою в черзі протираю очима асортимент...
Поряд якась мадама стоїть і так і сяк намагається вимовити полядвиця. (це як паляниця, тільки схоже по хлєще)
Ну продавщиця ломає комедію, каже не розумію.
Ну тоді та і видає:... - Ну биточков дайте мне, у нас это биточками называется.
Тиша в залі...
Продавщиця і видає: в нас биточки, це синяки під очка, а м*ясо називається полядвиця.
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06.06.2022 19:40 Ответить
Краще погано українською, ніж ідеально кацапською! Коли люди намагаються перейти на українську, їх потрібно підтримати , а не вказувати на якісь недоліки. Вивчаючи будь-яку мову, людина не може зразу почати спілкуватись на рівні носія
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06.06.2022 20:04 Ответить
Я б сам би це слово не вимовив, хоча ні з паляницею, ні з рушницею, ні з укрзалізницею не маю проблем )))
Цікаво, це загальноукраїнська назва того шматка чи львівський діалект?
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06.06.2022 21:59 Ответить
то чисто западенське,у нас ще є така штука як підгорля)))
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07.06.2022 02:26 Ответить
Юлія Гримчак

Кажете, що війна, національне єднання? Не чули. Під прикриттям військових дій зникає з інформаційного простору людина, відомий політик, екс-заступник міністра, громадський діяч Юрій Гримчак. Відомий ще й жорсткою критикою цієї зеленої влади. Його почали переслідувати ще до повної узурпації влади в серпні 2019 року. Появилася якась дивна справа про вимагання хабаря. Потім переписали, як шахрайство та намір заволодіти чужим майном, далі знову щось крутили. Можна було б і повірити: був на посаді, може й спокусився. Але згодом справа почала швидко розвалюватися. Гримчака таки встигли протримати в сізо, але потім довелося звільняти. Занадто багато неспівпадінь було в тих звинуваченнях. І дуже вже дружньо проти Юрія взялися Генпрокуратура, СБУ та НАБУ.

Я вже зараз усього й не згадаю, роки минули. Але, наприклад, виявилося, що номер справи виводить нас на щось зовсім інше - провадження про замах на життя Тетяни Чорновол. Пригадуєте, під час Революції Гідності її надзвичайно жорстоко побили на бориспільській трасі. І раптом справа про Гримчака під тим самим номером. Може проста недбалість? Ні, слідчі почали крутитися, як в'юни - вони справу проти Гримчака розкручували, виявляється, якимсь чином з тієї, яка була в зовсім інші часи й з цілковито відмінним типом злочину. Як? З того, що можу зараз зрозуміти (бо ж інформації мізер), вибили якісь свідчення чи організували провокацію або фальсифікацію з учасників нападу на Тетяну.

Але ж справа проти Гримчака остаточно розсипалася. До початку 2022 року залишилося лише закрити провадження та попросити вибачення. Але почалися дикі танці навколо антикорупційних органів. Знищили незалежність Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) - вона перейшла в пряме управління Венедіктової, притисли директора НАБУ Ситника, в якого вже закінчувався термін і він ставав уразливим до шантажу. Якісь нездорові процеси пішли в Антикорупційному Суді. Ми про все це після жахливого 24 лютого геть позабували. А за Гримчака тоді якраз узялися особливо круто. Схоже, що він і сам не здогадувався, бо я з ним перетинався на початку року на ефірах, згадував лише про старі історії з фальсифікацією справи та підлістю слідчих. Далі ми очікували війни й плекали надії, що може нас це обійде. А влада не тратила часу. 23 лютого (!) Гримчака неочікано засуджують до 10 років ув'язнення й відразу кидають за ґрати. Чи процес пройшов закрито, чи ще що, ніхто тоді нічого не взнав. А за яких кільканадцять годин ми вже жили в іншому світі.

Я якось згадав про Юрія, що ніде його не чути, але часи були такі. А тепер виявляється, що його поспіхом засудили й на фоні інформаційного вакууму підвели до затвердження вироку у ВАКСУ та 2 червня остаточно запроторили на 10 років у справі, в якій жодна деталь не трималася купи.

Влада все вірно розрахувала. Війна. Не буде протестів, заткнули рота незалежній журналістиці. Більшість із нас про все взнали щойно зараз... Але нехай ці мерзенні істоти не забувають: війна таки закінчиться. І не окупацією та введенням якогось залежного від кремля режиму, як вони це готували й сподівалися, а нашою перемогою. І кожен за все відповість. За всім об'ємом Кримінального Кодексу. І за незаконні вироки, тиск на суд і слідство також.



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3 Comments

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06.06.2022 23:42 Ответить
"Хороші росіяни" - це не ті що прийшли зі зброєю, а ті хто організували прихід через підтримку війни проти України починаючи з 2014 року.
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07.06.2022 09:23 Ответить
 
 