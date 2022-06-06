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Новости За рубежом
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Приднестровье (617) диверсия (228)

В Приднестровье сообщили об очередной "диверсии" - на этот раз против российских "миротворцев"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

приднестровье

Власти непризнанного Приднестровья заявили, что в воскресенье неизвестные сбросили с беспилотников две бомбы на территорию автопарка российских войск в регионе.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил так называемый "следственный комитет Приднестровья".

"5 июня 2022 года примерно в 5 часов 10 минут на территорию автопарка резервного подразделения миротворческого контингента Приднестровья в районе населенного пункта Владимировка неустановленным летательным аппаратом (дроном) были сброшены два взрывных устройства, вероятно гранаты РГД-5", - говорится в сообщении.

ОТмечается, что пострадавших и разрушений нет. Следователи Приднестровья возбудили уголовное дело по статье о диверсии.

Читайте также: В непризнанном Приднестровье снизили уровень "террористической угрозы" и отказались от идеи мобилизации, - ОК "Південь"
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Топ комментарии
+11
То був "рязанский сахарок"!!!
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06.06.2022 18:35
+11
Русьге миратворец это насильник малолетних и убийца безоружных
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06.06.2022 18:52
+9
краще їм зкинути пляшки з під шампанського, нехай поки тренуються)
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06.06.2022 18:39
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То був "рязанский сахарок"!!!
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06.06.2022 18:35 Ответить
краще їм зкинути пляшки з під шампанського, нехай поки тренуються)
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06.06.2022 18:39 Ответить
Сєбє куя ?! Слідчі придністровя, звучить вражаюче. Зробіть інвентаризацію і виімки в підпозділах міротварюк, там не 2 а сотень ргд не вистачає. На рахунок дронів трясіть мєсний контрабас, вони знають кому його ща бензин загнали або пілігнали
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06.06.2022 18:40 Ответить
єто вас малдаванє асфапаждают ))
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06.06.2022 18:46 Ответить
постраждалих і руйнувань немає ...продовження буде
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06.06.2022 18:49 Ответить
Рускі миротворці
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06.06.2022 18:50 Ответить
Русьге миратворец это насильник малолетних и убийца безоружных
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06.06.2022 18:52 Ответить
Вони такі смішні...
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06.06.2022 18:52 Ответить
Сидіть там тихо, бо скинемо і ядрьону бімбу. Хоча у нас її і немає, але якщо буде потрібно то скинемо.
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06.06.2022 18:54 Ответить
Найстрашніше те, що Ви не так вже й далекі від істини, друже: в Колбасній склад старої вибухівки ну дуже великий. Настільки великий, що якщо його підірвати, то вибух дорівнюватиме приблизно 10 кілотонн в тротиловому еквіваленті (на Хіросиму скинули 18)... Колбасна
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06.06.2022 19:18 Ответить
Мінімум половину тої вибухівки вже пробухали...спок.
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06.06.2022 19:21 Ответить
Там же ж є посилання на свіжі дані, Анатолію... Та й, як на мене, дуже важко "пробухати" те, що не можна спиз*ити, бо ї*ане так, що нічого живого в радіусі 30 км не залишиться, бо той небезпечний мотлох там ще з 40-х років зі всієї Європи збирали...
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06.06.2022 19:42 Ответить
И до 200 км сильные повреждения и человеческие жертвы.
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06.06.2022 19:51 Ответить
Ото ж... А там і наші, і ваші поряд... Йо*ані кацапи... Мали піти з вашої землі ще в 94-му... Ні, сидять і ще й скиглять зараз... putin, du-te in pula!
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06.06.2022 20:44 Ответить
А как-нибудь аккуратно, с Байрактара - нельзя?
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07.06.2022 00:55 Ответить
Свіжих нема. За тими посиланнями, де десь 19000 - це від комісії з 2011 року, та репорту від 2005 року, і десь 21500 - від статті 2010 року. Вони архівовані пізніше, тож складається хибне враження щодо свіжесті. Але одне те, що у 2010 нарахували 21500, а у наступному 2011 вже 19000 є показовим
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06.06.2022 20:52 Ответить
Клас. Тільки не розумію, і чому там сумувати? Це ж чудово, можна жахнути, або захопити. Що саме не так, якщо там багато вибухівки і якщо вона навіть вибухне?
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06.06.2022 19:44 Ответить
Що саме не так, якщо там багато вибухівки і якщо вона навіть вибухне?

Ну, у 2005 експерт з Академії Наук Молдови казав, що

"В своих выводах экспертная группа считает, что инициирование взрыва складов с боеприпасами на станции Колбасна приведет к поражению гражданского населения, гуманитарной и экологической катастрофе в северо-восточном регионе Республики Молдова и прилегающей территории Украины на площади от 500 кв. км до 3 тысяч кв. км, охватив как непосредственно находящиеся вблизи от потенциального эпицентра поражения населенные пункты (Рыбница, Хараба, Слободка (Украина), Вэрэнкэу), так и зону, в которую попадают города Слободка, Красные Окна, Балта, Котовск (на Украине) до Резины и Шолданешт на территории Республики Молдова, равно как и отдаленные территории Республики Молдова, Украины и Румынии"
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06.06.2022 21:02 Ответить
Була команда -"не бздеть"?
А від наших котиків від Українських поступила команда-"бздіть"!!!
І будете і "бздіть" і "пердіть" тільки від однієї згадки про ВСУ!!
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06.06.2022 18:59 Ответить
А якого біса вони там роблять, якщо мали звідти вийти ще в 1994 році згідно договору? Майя Санду вже просила їх звідти пиз*увати додому... Ні. Сидять. З якого переляку?
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06.06.2022 19:11 Ответить
А как они теперь уйдут?
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07.06.2022 00:56 Ответить
от вже новина, вкотре алкошелупонь возбуділась
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06.06.2022 19:14 Ответить
і що, погоріли зіли з уралами, котрі вже років 30 тільки на папері існували?)
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06.06.2022 19:17 Ответить
От границы до Владимировки 20 км. Их дроны пролетели только для того, чтобы 2 пукалки скинуть? Очередная каZZапская провокация.
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06.06.2022 19:19 Ответить
усього лише - це що ? попугать
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06.06.2022 19:45 Ответить
...а може,ще й газони 52, і 53....
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06.06.2022 19:19 Ответить
гоните этих ************ по курсу кораблеа
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06.06.2022 19:23 Ответить
Пытаются создать повод для наступления на Одесскую и Николаевскую области для соединения с орками в Херсоне. Скоро напишут что нашли там визитку Яроша.
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06.06.2022 19:24 Ответить
хватит уже бред молоть про наступление с апендицита приднестровского,учите матчасть там 2 тысячи вояк половина из которых с алко делирием)ну после вина местного можно и на токио с ласвегасом наступать,кацапы конечно отбитые дебилы но даже для них такие действия это дичь,300 спартанцев отдыхают в сравнении с 300 гагаузцами)))
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06.06.2022 19:44 Ответить
Скоріше б уже вони спробували розпочати те Ваше наступлєніє. Є тут ще ті, хто вірить, що кацапи зможуть кудись наступати? Нє, ну, звичайно, якщо наші здадуть позиції без бою, відведуть ще 100 тисяч в тил, а потім тупо дадуть кацапам по стєпям - по долам вільно шастати, то все може бути, але то вже перебор.
Дайте тільки привід - і з ПМР лишиться тільки анклав 20х20 км БандераБендери-Тираспіль, який можна буде морити місяцями, так само, як кацапи морили Маріуполь.
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06.06.2022 19:52 Ответить
скорее это с херсона пытаются пробиться к приднестровью.
думают еще десантом под одессой подсобить, но это самоубийственно лдя кацапни.
само приднестровье сидит, трясется и молется, как бы ее очередь не пришла под раздачу.
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06.06.2022 20:51 Ответить
О! Згадали, нарешті, про Грузію. Там таке "прокатило"
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06.06.2022 19:40 Ответить
Одна вежа кремля намагається розкачати іншу на другий фронт. А та гальмує, не хоче. Знає, що для її дітища скінчиться погано.
Давай давай триндецстров'я, спробуй рипнутись.
Молдова ссита, гальмує, сумнісно меніться.
Ну, українській армії розлютити цю глисту, там максимум на 3 дні роботи.
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06.06.2022 20:49 Ответить
давно вже треба було поспалювати зброю і майно тих алкашів,
сидить купка мудаків і всім правила диктує,
пора вже їм по пиці надавати, можна їхнім способом в 4 ранку неочікувано
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06.06.2022 20:52 Ответить
а чому тільки 2, а не 22? дві--то геть замало!..
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06.06.2022 21:59 Ответить
У ЗСУ не вистачає *********** - а у Придністров'ї найбільші їх склади у Європі . Виновок - збройні сили заходять у Придністров'я і забравши їх ********** рятують тисячі життів українських воїнів озброючи ЗСУ .
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06.06.2022 22:01 Ответить
 
 