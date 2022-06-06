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В Приднестровье сообщили об очередной "диверсии" - на этот раз против российских "миротворцев"
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Власти непризнанного Приднестровья заявили, что в воскресенье неизвестные сбросили с беспилотников две бомбы на территорию автопарка российских войск в регионе.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду", об этом заявил так называемый "следственный комитет Приднестровья".
"5 июня 2022 года примерно в 5 часов 10 минут на территорию автопарка резервного подразделения миротворческого контингента Приднестровья в районе населенного пункта Владимировка неустановленным летательным аппаратом (дроном) были сброшены два взрывных устройства, вероятно гранаты РГД-5", - говорится в сообщении.
ОТмечается, что пострадавших и разрушений нет. Следователи Приднестровья возбудили уголовное дело по статье о диверсии.
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Ну, у 2005 експерт з Академії Наук Молдови казав, що
"В своих выводах экспертная группа считает, что инициирование взрыва складов с боеприпасами на станции Колбасна приведет к поражению гражданского населения, гуманитарной и экологической катастрофе в северо-восточном регионе Республики Молдова и прилегающей территории Украины на площади от 500 кв. км до 3 тысяч кв. км, охватив как непосредственно находящиеся вблизи от потенциального эпицентра поражения населенные пункты (Рыбница, Хараба, Слободка (Украина), Вэрэнкэу), так и зону, в которую попадают города Слободка, Красные Окна, Балта, Котовск (на Украине) до Резины и Шолданешт на территории Республики Молдова, равно как и отдаленные территории Республики Молдова, Украины и Румынии"
А від наших котиків від Українських поступила команда-"бздіть"!!!
І будете і "бздіть" і "пердіть" тільки від однієї згадки про ВСУ!!
Дайте тільки привід - і з ПМР лишиться тільки анклав 20х20 км
БандераБендери-Тираспіль, який можна буде морити місяцями, так само, як кацапи морили Маріуполь.
думают еще десантом под одессой подсобить, но это самоубийственно лдя кацапни.
само приднестровье сидит, трясется и молется, как бы ее очередь не пришла под раздачу.
Давай давай триндецстров'я, спробуй рипнутись.
Молдова ссита, гальмує, сумнісно меніться.
Ну, українській армії розлютити цю глисту, там максимум на 3 дні роботи.
сидить купка мудаків і всім правила диктує,
пора вже їм по пиці надавати, можна їхнім способом в 4 ранку неочікувано