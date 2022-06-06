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Новости Война в Украине
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США будут делать все возможное для укрепления Украины на поле боя, - посол США Бринк

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

резніков,брінк

Соединенные Штаты будут наращивать беспрецедентный уровень своей помощи и будут делать все возможное, чтобы укрепить Украину на поле боя.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила в Twitter посол США в Украине Бриджит Бринк по результатам встречи с министром обороны Украины Алексеем Резниковым.

"Как я сказала Алексею Резникову, Украина вдохновила мир своей смелостью и изобретательностью. Мы будем наращивать беспрецедентный уровень помощи США и делать все возможное, чтобы укрепить Украину на поле боя", - отметила посол.

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Топ комментарии
+10
Дякуємо, Америко!
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06.06.2022 18:50
+9
God bles America!
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06.06.2022 18:56
+9
США приостановили контракт с Тайванем на поставку HIMARS. Мотивация - у вас пока не горит, а вот в Украине - таки да, вот в Украину HIMARS и поедут. Поэтому, на мой хлопский розум, инфа про всего 4 установки - деза для русни.
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06.06.2022 19:19
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Амерам черговий респект за підтримку України...
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06.06.2022 18:49 Ответить
Дякуємо, Америко!
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06.06.2022 18:50 Ответить
God bles America!
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06.06.2022 18:56 Ответить
То робіть - все просто.
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06.06.2022 18:56 Ответить
им проще говорить а если давать , то крохи.
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06.06.2022 19:19 Ответить
Нагадайте скільки дав пан асфальтоукладач ?

Ото ж

А США надають і що далі то більше

Нажаль через пост подібний до вашого трампівське лоббі може давити сильніше на адміністрацію Байдена показуючи яка Україна - неблагодарна. Додайте до цього саботаж ОП самміту НАТО і зрозумієте чому ми отримаємо меньше ніж хотілося б
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06.06.2022 20:09 Ответить
шо вы гаварите!!!
да они еще перед войной за 3 (ТРИ !!!) недели стали затаривать Украину чем только могли...
а в это время будущий херой-боневтик звал на шашлыки и просил не нагнетать !!! бл***!!!
крохи!!! ??? ни хера себе крохи!!! да если бы не эти крохи, мы бы асфальтом хер бы отбились !!!!!
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06.06.2022 20:35 Ответить
Маленьке уточнення. Перші поставки були ще у жовтні 2021 року
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06.06.2022 23:49 Ответить
Класні фотки, класні хлопи, ті дівча. Ви бачили 6-річну дівчинку без ніжок, а я бачив. Для кого це все?
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06.06.2022 19:03 Ответить
Давайте противотанковый комплекс TOW. Что сирийцы используют. Или опять украинским дикарям не положено?
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06.06.2022 19:04 Ответить
вроде и джавелины неплохо кацапов жарят,зачем еще и тов
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06.06.2022 19:14 Ответить
А коли ленд-ліз запрацює, хтось може сказати від чого це залежить?
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06.06.2022 19:09 Ответить
Він вже працює.

Скільки триває перехід судна з Америки до Європи - сам погуглиш.
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06.06.2022 19:11 Ответить
Америкаці розуміють, що Українці роблять благу справу - знищують кацапів і Кацапію!

Тому і допомагають...
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06.06.2022 19:10 Ответить
Тоді хай повернуть нам ядерну зброю
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06.06.2022 19:16 Ответить
Зеленым дыбилам только ядерного оружия не хватало...
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06.06.2022 20:25 Ответить
Штаты будут уничтожать Парашу на территории Украины медленно, но верно. Альтернативой является быстрая термоядерная война, после которой Параша перестанет существовать, но и весь мир (включая Украину) сильно пострадает. Поэтому из 2-х зол надо выбирать меньшее и терпеть...
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06.06.2022 19:16 Ответить
США приостановили контракт с Тайванем на поставку HIMARS. Мотивация - у вас пока не горит, а вот в Украине - таки да, вот в Украину HIMARS и поедут. Поэтому, на мой хлопский розум, инфа про всего 4 установки - деза для русни.
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06.06.2022 19:19 Ответить
І контракт на берегові комплекси ПКР Гарпун посунули вправо, спочатку - в Україну
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06.06.2022 23:50 Ответить
Девушка просто не в курсе:
Беспрецедентный уровень помощи был в 1940, когда Рузвельт помогал Великобритании, а потом СССР, в 1973,когда Никсон помогал Израилю, ну и когда Байден помогал Талибам.
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06.06.2022 19:23 Ответить
So, where in the States are you from?
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06.06.2022 20:01 Ответить
И ты вот для этого высера тут зарегистрировалось сегодня, русский?
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06.06.2022 20:02 Ответить
може щось дадуть, що перевершить стінгер , але я не вірю
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06.06.2022 19:31 Ответить
Хватить годувать обицянками. Коли вже буде результат ?
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06.06.2022 20:03 Ответить
В окопи провели інтернет?
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06.06.2022 20:31 Ответить
А точно "все можливе"? Потому что передать Украине ракеты для MLRS, которые летают на 300 км, для вас - не только "можливо", но и вообще раз плюнуть.
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06.06.2022 20:30 Ответить
Очередные обещания, зачем давать надежду людям этот land lease был подписан 9 мая даже если судами отправлять переход из США в Европу от 2 до 3 недель. Нам не хватает даже оружия для обороны не говоря о контрнаступлении
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06.06.2022 20:31 Ответить
Чим же ж наші бійці тоді обороняються, і навіть де не де переходять у контрнаступ?
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06.06.2022 21:18 Ответить
ДЯКУЄМО!
за кожну одиницю яка вбиває русню!!
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06.06.2022 20:38 Ответить
Так робить це, а не кажіть про це.
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06.06.2022 21:32 Ответить
Прошу звернути увагу на фото як виглядає предствник США і наш міністр ще б в трениках позував невже нема кому підсказати що за любих обставин зовнішній вигляд має бути достойним адже ти представник державу а не 95к.
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06.06.2022 22:04 Ответить
Та там усі такі, типу, ну ми ж в окопах, нам ніколи... Стефанчук навіть по Європі так шариться....
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06.06.2022 23:53 Ответить
 
 