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Враг сосредотачивает усилия на установлении полного контроля над Северодонецком и блокировании наших войск в районе Лисичанска, - Генштаб ВСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

генштаб

Оперативная информация Генерального штаба ВСУ по российскому вторжению по состоянию на 18:00 06.06.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются 103 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не совершал. Обстановка особых изменений не претерпела.

На Северском направлении в приграничных районах Брянской и Курской областей противник удерживает отдельные подразделения из состава 20-й общевойсковой армии Западного военного округа. Также, в Брянской области, в непосредственной близости от государственной границы с нашим государством, располагаются вражеские артиллерийские подразделения.

На Слобожанском направлении противник продолжает ведение боевых действий в приграничных районах к северу от города Харькова. Ремонтно-восстановительные подразделения врага ведут работы по восстановлению разрушенного железнодорожного моста через реку Оскол в районе железнодорожной станции Купянск-Узловой.

На Харьковском направлении враг ведет оборонительные бои с целью сдерживания продвижения подразделений Сил обороны к Государственной границе и контроля над автодорогой Белгород – Купянск. В районах населенных пунктов Шестаково, Победа и Байрак провел дистанционное минирование участков местности.

На Славянском направлении ведет подготовку к возобновлению штурмовых действий с целью улучшения тактического положения. Для восполнения потерь, понесшего группировку войск, осуществляет подготовку личного состава на территории РФ. Наши подразделения успешно отразили штурм на направлении населенного пункта Довгенькое. Нанесли российским оккупантам потери. Враг отошел.

На Донецком направлении продолжаются мероприятия по восстановлению боеспособности оккупационных подразделений. На отдельных полигонах отмечено проведение мероприятий боевого согласования мотострелковых и танковых подразделений противника, доукомплектованных мобилизованными.

Также читайте: Общие боевые потери РФ с начала войны - около 31 250 человек, 211 самолетов, 176 вертолетов, 1386 танков и 3400 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Основные усилия враг сосредотачивается на попытках установления полного контроля над городом Северодонецк и блокирования наших войск в районе населенного пункта Лисичанск. Наши воины сводят на нет попытки врага взять под контроль автодорогу Бахмут – Северодонецк.

На Лиманском направлении с целью уничтожения фортификационных сооружений враг обстреливал наши подразделения из минометов и артиллерии в районах Татьяновки и Пискуновки. Нанес ракетный удар по Николаевке.

Наши воины удерживают контроль в городе Северодонецке, бои продолжаются в восточной части города. Отразили вражеский штурм в направлении Новоохтырка и Вороново.

На Бахмутском направлении с целью поддержки действий подразделений враг обстреливает из ствольной и реактивной артиллерии, минометов районы населенных пунктов Берестово, Федоровка и Мироновка. Нанес авиационный удар вертолетами Ка-52 вблизи Ротов.

Для разведки маршрутов выдвижения и уточнения позиций наших войск противник использует диверсионно-разведывательные группы, действующие в районе Белогоровки.

Также читайте: Войска РФ разместили "Искандеры", "Панцири" и С-400 на территории Беларуси вдоль государственной границы Украины, - Генштаб ВСУ

На Новопавловском и Запорожском направлениях противник активных боевых действий не вел. Совершал артиллерийские обстрелы в районах Богоявленки, Владимировки, Малиновки и Щербаков.

Враг усилил группировку войск силами в батальонную тактическую группу на Запорожском направлении. На Южнобужском направлении противник сосредотачивает усилия на содержании занятых рубежей. Осуществляет подготовку к активизации боевых действий.

Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим! Слава Украине!", - говорится в информации Генштаба.
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Топ комментарии
+24
Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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06.06.2022 18:58
+15
Не можна здавати кацапам Донбас, якщо захоплять Донбас то підуть на Київ, головне щоб 4 разовий уклоніст не заважав нашим військовим
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06.06.2022 19:04
+9
https://youtu.be/aa6xKRjLUxA
Коли російські військові намагалися захопити миколаївський аеропорт на їхньому шляху стали оператори 73 центру спеціального призначення ССО України. Задача з недопущення висадки повітряного десанту ворога вилилася в протистояння з переважаючими силами противника. Разом із бійцями Тероборони та Нацполіції воїни ССО не просто втримали летовище, а відкинули ворога і нанесли йому чималі втрати. Про невідомі подробиці оборони аеропорту Миколаєва розповідає безпосередній учасник тих події - оператор ССО України.
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06.06.2022 19:13
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Всім героям які боронять Україну-величезна вдячність всебічна підтримка шана та повага...
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06.06.2022 18:58 Ответить
Навіть нема сумнівів ,що абсолютно всією війною керує ***** в ручному режимі.В голові недоробка ідея непереможності армії какую срану прасралі.
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06.06.2022 18:59 Ответить
Не можна здавати кацапам Донбас, якщо захоплять Донбас то підуть на Київ, головне щоб 4 разовий уклоніст не заважав нашим військовим
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06.06.2022 19:04 Ответить
На Запорожье, потом Николаев и Одессу. Киев им не всрался от слова совсем. Им главное отрезать Украину от моря. Киев от слова никакого стратегического значения для них не имеет, только символическое, не более.
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06.06.2022 19:11 Ответить
Вы серьезно? Только символическое? Фашизм не может без символов. У орков вся легенда построена на том что Киев - это русский город, который утратил свое значение и "эвакуировался" в Москву. Эта война началась из-за того, что орки не могут признать самостоятельности Киева - хоть с морем ,хоть без моря... Но с тем, что план-минимум для орков - это лишение Украины выхода к морю, согласен.
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06.06.2022 20:10 Ответить
Смерть фашистським окупантам і всім хто їх підтримує
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06.06.2022 19:06 Ответить
дороги пока не позволяют ваве туда доехать и разрулить
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06.06.2022 19:13 Ответить
Недоперепил?
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06.06.2022 19:13 Ответить
Слава Україні !
Героям Слава !

Бережи вас Боже, Захисники!
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06.06.2022 19:09 Ответить
https://youtu.be/aa6xKRjLUxA
Коли російські військові намагалися захопити миколаївський аеропорт на їхньому шляху стали оператори 73 центру спеціального призначення ССО України. Задача з недопущення висадки повітряного десанту ворога вилилася в протистояння з переважаючими силами противника. Разом із бійцями Тероборони та Нацполіції воїни ССО не просто втримали летовище, а відкинули ворога і нанесли йому чималі втрати. Про невідомі подробиці оборони аеропорту Миколаєва розповідає безпосередній учасник тих події - оператор ССО України.
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06.06.2022 19:13 Ответить
Сдавать москалям , нельзя ничего .
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06.06.2022 19:18 Ответить
Іди за рускім кораблем.
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06.06.2022 19:39 Ответить
"Ворог зосереджує зусилля на встановленні повного контролю над Сєверодонецьком Джерело: https://censor.net/ua/n3346309" Так чому вірить? Тут писали, що ВСУ вже мають повний контроль:
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06.06.2022 19:46 Ответить
Тупой ворог не розумiе,що коли ми их розобьемо тут,шлях на москву вiдкритий.Бо в них нема вiйска.Нема вiйска на Херсоне.Нема вiйска на Курилах.Нема на Кенегесбегрге.Нема На Грузии и Молдове...............И Шо???
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06.06.2022 20:04 Ответить
Согхранить лицо ядерному хулигану.Та не вопрос!
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06.06.2022 20:06 Ответить
 
 