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Новости За рубежом
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Венгрия (1548) Сийярто (226)

Украинские политики постоянно говорят о Венгрии в неприемлемом тоне, врут и пытаются нас очернить, - глава МИД Сийярто

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

сійярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поддержал спикера венгерского парламента Ласло Кевера, заявившего о "психических проблемах" президента Украины Владимира Зеленского

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.

"В то время как десятки тысяч людей последние месяцы работали в Венгрии, чтобы помочь пострадавшей от войны Украине и украинцам, украинские политики постоянно говорят о Венгрии в неприемлемом тоне, провоцируя нас, лгут и пытаются нас очернить. Они ни разу не сказали ни слова благодарности. Учитывая это все, Ласло Кевер прав, даже если это возмущает украинцев",- написал Сийярто в Facebook.

Читайте: Сийярто сообщил об "определенном прогрессе" в переговорах с ЕС по нефтяному эмбарго
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Топ комментарии
+46
Та назвіться вже західним округом рф, скільки можна...
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06.06.2022 19:21
+32
Если бы не Европа, то угры были бы сейчас на Урале на том же этапе развития, как их ближайшие родственники - манси: лыжи, палки, фуфайки и водка.
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06.06.2022 19:22
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Синдром Сіярто-Йовбика, мать його...
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06.06.2022 23:58 Ответить
Нахрен кому здалася ваша Угорщина. Самая подлая, лживая и мерзкая страна в данный момент. Геополитический сортир путина.
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07.06.2022 01:21 Ответить
Подстылки путинские.
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07.06.2022 02:40 Ответить
Знову пальцем в небо, ***** нещасний.

Не лише політики. А й пересічні українці, бо ви саме на це й заслуговуєте, посіпаки, своїми заявочками і діями.

Get lost !
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07.06.2022 08:43 Ответить
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