Украинские политики постоянно говорят о Венгрии в неприемлемом тоне, врут и пытаются нас очернить, - глава МИД Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто поддержал спикера венгерского парламента Ласло Кевера, заявившего о "психических проблемах" президента Украины Владимира Зеленского

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.

"В то время как десятки тысяч людей последние месяцы работали в Венгрии, чтобы помочь пострадавшей от войны Украине и украинцам, украинские политики постоянно говорят о Венгрии в неприемлемом тоне, провоцируя нас, лгут и пытаются нас очернить. Они ни разу не сказали ни слова благодарности. Учитывая это все, Ласло Кевер прав, даже если это возмущает украинцев",- написал Сийярто в Facebook.

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