Украинцам не стоит расслабляться, потому что ситуация может обернуться очень непрогнозируемо, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Украины Владимир Зеленский советует людям не расслабляться, ведь идет война и ситуация может разворачиваться достаточно неожиданно.
Об этом он сказал в интервью журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я хотел бы, чтобы люди понимали, что война может быть везде, потому что если будет прорыв на Донбассе, нам будет очень сложно. Куда он дальше может пойти? Если он пойдет на юг нашего государства, то будут постоянные ракетные удары по центру Украины, по всем нашим стратегическим предприятиям. Все это не просто так происходит. И может быть любое возвращение на те территории, которые были где-то оккупированы", - сказал Зеленский.
Он подчеркнул, что мы не знаем, чего можно ожидать от тех людей, которым нельзя доверять (российского руководства).
Пожалуйста, подождите...
Поки ти і твої чмошники при владі, розслаблятись не можна
Кажете, що війна, національне єднання? Не чули. Під прикриттям військових дій зникає з інформаційного простору людина, відомий політик, екс-заступник міністра, громадський діяч Юрій Гримчак. Відомий ще й жорсткою критикою цієї зеленої влади. Його почали переслідувати ще до повної узурпації влади в серпні 2019 року. Появилася якась дивна справа про вимагання хабаря. Потім переписали, як шахрайство та намір заволодіти чужим майном, далі знову щось крутили. Можна було б і повірити: був на посаді, може й спокусився. Але згодом справа почала швидко розвалюватися. Гримчака таки встигли протримати в сізо, але потім довелося звільняти. Занадто багато неспівпадінь було в тих звинуваченнях. І дуже вже дружньо проти Юрія взялися Генпрокуратура, СБУ та НАБУ.
Я вже зараз усього й не згадаю, роки минули. Але, наприклад, виявилося, що номер справи виводить нас на щось зовсім інше - провадження про замах на життя Тетяни Чорновол. Пригадуєте, під час Революції Гідності її надзвичайно жорстоко побили на бориспільській трасі. І раптом справа про Гримчака під тим самим номером. Може проста недбалість? Ні, слідчі почали крутитися, як в'юни - вони справу проти Гримчака розкручували, виявляється, якимсь чином з тієї, яка була в зовсім інші часи й з цілковито відмінним типом злочину. Як? З того, що можу зараз зрозуміти (бо ж інформації мізер), вибили якісь свідчення чи організували провокацію або фальсифікацію з учасників нападу на Тетяну.
Але ж справа проти Гримчака остаточно розсипалася. До початку 2022 року залишилося лише закрити провадження та попросити вибачення. Але почалися дикі танці навколо антикорупційних органів. Знищили незалежність Спеціальної антикорупційної прокуратури (САП) - вона перейшла в пряме управління Венедіктової, притисли директора НАБУ Ситника, в якого вже закінчувався термін і він ставав уразливим до шантажу. Якісь нездорові процеси пішли в Антикорупційному Суді. Ми про все це після жахливого 24 лютого геть позабували. А за Гримчака тоді якраз узялися особливо круто. Схоже, що він і сам не здогадувався, бо я з ним перетинався на початку року на ефірах, згадував лише про старі історії з фальсифікацією справи та підлістю слідчих. Далі ми очікували війни й плекали надії, що може нас це обійде. А влада не тратила часу. 23 лютого (!) Гримчака неочікано засуджують до 10 років ув'язнення й відразу кидають за ґрати. Чи процес пройшов закрито, чи ще що, ніхто тоді нічого не взнав. А за яких кільканадцять годин ми вже жили в іншому світі.
Я якось згадав про Юрія, що ніде його не чути, але часи були такі. А тепер виявляється, що його поспіхом засудили й на фоні інформаційного вакууму підвели до затвердження вироку у ВАКСУ та 2 червня остаточно запроторили на 10 років у справі, в якій жодна деталь не трималася купи.
Влада все вірно розрахувала. Війна. Не буде протестів, заткнули рота незалежній журналістиці. Більшість із нас про все взнали щойно зараз... Але нехай ці мерзенні істоти не забувають: війна таки закінчиться. І не окупацією та введенням якогось залежного від кремля режиму, як вони це готували й сподівалися, а нашою перемогою. І кожен за все відповість. За всім об'ємом Кримінального Кодексу. І за незаконні вироки, тиск на суд і слідство також.
54You and 53 others
3 Comments
15 Shares
Like
Comment
Share
Напевне, західні партнери почали давати "задню"і не дають того, чого ми очікували, чи як? Не можна було так надіятися на когось, самим треба було до війни готуватись.