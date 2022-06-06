Раненый на фронте Маси Найем пришел в себя после операции - он потерял глаз

Український воїн, адвокат і громадський діяч Масі Найєм вперше після важкого поранення прийшов до тями.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Найем отметил: "Очнулся. Одного глаза у меня не будет никогда. Другим вижу плохо. Был брат, Папа, Костя и родные партнеры компании.

Больше переживаю своего друга, он все еще в коме. Все будет Украина! Фото не выкладываю. Я себе таким не нравлюсь".

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