Украинские воины на Восточном направлении 6 июня уничтожили 48 оккупантов, 2 миномета, - ОТГ "Схід"

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке ОТГ "Схід".

В сообщении отмечается: "Сегодня, 6 июня, наши воины уничтожили: личного состава – 48; минометов – 2; АТТ – 3".

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