РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13065 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
1 677 1
техника (1544) ВСУ (5163)

Украинские воины на Восточном направлении 6 июня уничтожили 48 оккупантов, 2 миномета, - ОТГ "Схід"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

схід,оту

Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід"

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке ОТГ "Схід".

В сообщении отмечается: "Сегодня, 6 июня, наши воины уничтожили: личного состава – 48; минометов – 2; АТТ – 3".

Смотрите: Украинские военные снесут голову кому угодно, - Лукашенко. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Честь і хвала нашим Воінам , які захищають нашу краіну від кацапськоі мразоти 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
показать весь комментарий
06.06.2022 21:33 Ответить
 
 