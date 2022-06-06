Украинские воины на Восточном направлении 6 июня уничтожили 48 оккупантов, 2 миномета, - ОТГ "Схід"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Схід"
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в официальном фейсбуке ОТГ "Схід".
В сообщении отмечается: "Сегодня, 6 июня, наши воины уничтожили: личного состава – 48; минометов – 2; АТТ – 3".
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показать весь комментарий06.06.2022 21:33 Ответить Мне нравится 0
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