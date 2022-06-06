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Вечером 6 июня рашисты из минометов трижды обстреляли приграничье Сумщины и Черниговщины, - ГПСУ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

обстріл

Сегодня между 18-19 часами пограничники трижды фиксировали обстрелы украинской территории с РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГПСУ.

В частности, около 18 часов враг со стороны российского села Черноземный городок минами калибра 120 мм обстрелял участок у границы в Городнянском районе Черниговщины.

Еще два обстрела рашисты вели по Сумщине. По приграничью Ахтырского района враг выпустил 6 мин, этот же участок сегодня атаковал российский дрон, сбрасывавший взрывные устройства.

Еще 17 мин враг выпустил по приграничной территории Сумского района.

Смотрите: Пограничники ведут бой с российскими оккупантами в Харьковской области. ВИДЕО
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З мінометів...
Максимум для 120-го калібра - 7200 м.
Невже нема чим вжарить туди?
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06.06.2022 21:03 Ответить
Якщо і бить - то саме по складах тієї в/ч, військовослужбовці якої стріляли по нашій території - а не "в білий світ - як в копієчку" Але для цього у нас повинна розвідка працювать - а не "95-й квартал"!
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06.06.2022 21:09 Ответить
напрашиваются...ой напрашиваются...
когда ж уже напросятся ?? кто возьмет на себя смелость отдать приказ ???
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06.06.2022 21:04 Ответить
Зеленський точно не наважиться , бо Єрмак не дозволяє .
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06.06.2022 21:52 Ответить
Як можливо віддавати наказ"не стріляти",якщо по нас стріляють на нашій же землі?
Чи не маємо права захищатись???
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06.06.2022 21:09 Ответить
Ну Ви що ? А то Путін нападьот .
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06.06.2022 21:54 Ответить
Якщо в нас немає носіїв які можуть доставити ракети прямо в Москву, то треба готувати операції і доставляти автомобілями у всі великі міста рашки.
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06.06.2022 21:25 Ответить
так вам буде чергова обраточка від колишнього чемного "братичка"!
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06.06.2022 21:26 Ответить
Когда же ответки хрипливый начнет слать ************** мразоте на *********?
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07.06.2022 04:18 Ответить
 
 