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Россия присылает много "пушечного мяса", которое замедляет победу над ней, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

данілов

Россия, очевидно, готова жертвовать своими войсками ради незначительных территориальных завоеваний, поэтому Украине стало труднее удерживать позиции.

Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом сказал Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Financial Times.

По его словам, западные партнеры уже сыграли решающую роль в сдерживании первоначального блицкрига России.

Данилов также выразил уверенность, что приток вооружений большей дальности и большего калибра продолжится, пока Украина не победит Россию.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данилов о способности ВСУ отразить новое нападение с территории Беларуси: Только бой может показать

"Россия – большая страна по размерам, и у нее много этого пушечного мяса, которое сюда присылают. И этот процесс (победы над Россией), он не может быть очень быстрым", – сказал Данилов.

Он также добавил, что "более чем уверен, что мы вернем свои территории".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Данилов и Бринк обсудили помощь Украине. ФОТО
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Топ комментарии
+22
Якби останні 3 роки займалися армією так само як 5 років при Порошенко то виганяли б вже кацапів на рідні болота як мінімум з Донецьку та Луганську
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06.06.2022 21:34
+17
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06.06.2022 21:40
+12
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06.06.2022 21:53
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ну это уже не смешно.....
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06.06.2022 21:30 Ответить
Ану скажи "паляниця".
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06.06.2022 21:36 Ответить
затягиваем войну на несколько лет.... границы держим закрытыми. и живем на подачки из Запада....чет я сомневаюсь что люди на такое согласятся
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06.06.2022 21:31 Ответить
а в перехватах сбу - все бегут, дезертируют, нема снарядов.. вы там договоритесь уже между собой
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06.06.2022 21:32 Ответить
а що, той сепар не намагався чинити опір при затриманні?!
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06.06.2022 22:01 Ответить
Якби останні 3 роки займалися армією так само як 5 років при Порошенко то виганяли б вже кацапів на рідні болота як мінімум з Донецьку та Луганську
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06.06.2022 21:34 Ответить
якби якби....
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06.06.2022 21:39 Ответить
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06.06.2022 21:53 Ответить
вєтєрінару-вєтєрінарово.
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06.06.2022 21:39 Ответить
Американский суд выдал ордер на арест двух самолетов российского олигарха Романа Абрамовича. Они были незаконно доставлены в Россию в марте 2022 года.

Об этом сообщает DW.

Сообщается, что Абрамовича обвиняют в вывозе двух самолетов американского производства без лицензии, которая требовалась из-за санкций США против России за полномасштабное вторжение в Украину.

По данным Министерства торговли США, Абрамович в феврале указал своих детей бенефициарами ряда "подставных организаций", которые владеют самолетами Boeing 787 Dreamliner и Gulfstream G650 ER. Однако на самом деле сам распоряжался ими.

В связи с этим прокуратура намерена конфисковать самолеты, суд выдал ордер на их арест. При этом, по данным ФБР, на сегодня Boeing находится в Дубае, а Gulfstream - в Москве.

Отметим, в отношении самого Абрамовича в США не вводили санкции.
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06.06.2022 21:40 Ответить
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06.06.2022 21:40 Ответить
Брехня, ті хто голосували за Моніку не воюють, а тікають від повісток як їх кумир
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06.06.2022 21:44 Ответить
Победун-хенералиссимус. В черном.
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06.06.2022 21:41 Ответить
Одна астрология: фантазии, пресказания, предположения, озабоченность, гадания.
Он что не понял, что война идёт. И должность называется Секретарь Совета национальной
безопасности и обороны. Что сделано уже, что будет сделано, что необходимо.
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06.06.2022 21:44 Ответить
скажи "паляниця"
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06.06.2022 22:23 Ответить
Кремль очищає Сибір для китайців Економічно та демографічно це вже зроблено Тепер справа за тими, хто вміє користуваться зброєю за Уралом Китаю вони не потрібні - у них уже надлишок населення, бо він з часу розвалу СРСР виводив "морозостійку породу" у своїх північних провінціях Саме тому були ще тоді там були зняті обмеження на дітонароджуваність! Так що китайцям "партизани" там не потрібні
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06.06.2022 21:46 Ответить
Хто би цьому зебілу розказав ,що в ********** вже місяць іде мобілізація резервістів.
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06.06.2022 22:03 Ответить
Данілов бачить як тікає гарматне м'ясо, я бачу як гине країна, хто з нас сліпий
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06.06.2022 22:05 Ответить
Нет, ну как вам нравиться этот ЗЕлёный ветеринар-*****, одевший чёрное в знак того, что он готовился к войне? Зелебобики, её богу, в ваших избранников и их команду в кого не плюнь то и в вора или в имбецила попадёшь. Правда чаще попадаешь в вора-имбецила. Впрочем, каков король такова и свита, каков избиратель таком и их избранник.
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06.06.2022 22:08 Ответить
Чем больше сдадим, тем больше дадут. Тоже, почти, цитата.
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06.06.2022 22:09 Ответить
Та да. Нужно всем хором день и ночь петь осанну величайшему генералиссимусу всех времен и народов Боневтику Первому и его холуям. Тогда мы точно про#бем не только юг, а и всю страну.
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06.06.2022 22:36 Ответить
Данилов, пусть шлют. Наши воины их перемелят.
Или ты хочешь, чтобы они остались в Донецке и в Луганске?
При штурме этих городов это пушечное мясо, оставшись дома, оказало бы гораздо большее сопротивление и ниших воинов погибло бы намного больше.
А так, эти орки повылазили из своих нор и получат свое. Не думаю, что местных из ДНР и ЛНР много останется в живых и они захотят быстро подыхать у себя дома...
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06.06.2022 22:56 Ответить
Гена Шарамук

21 hrs ·



Lena Rembert is with Olena Rembert.

21 hrs ·



Будь ласка, розмістіть у себе на сторінці фото Маріуполя з хештегом #extraction_the_military_of_Mariupol

Витягуймо хлопців та дівчат з полону !

Просять захисники, потрібен медійний шум та постійне нагадування.

#Azovstal #Marioupol
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06.06.2022 23:23 Ответить
Начебто все сказав так як є...але порохоботи в коментах біснуються гірше вати.Вас вже вся країна ненавидить.Я голосувала за пороха,але зараз нічого окрім огиди від ваших висерів не відчуваю.Молодці втопили свого кумира,тепер ще й країну готові втопити в лайні.🤦‍♀️
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07.06.2022 00:56 Ответить
ну то йди *****,їжв глов і си жопою,"біснуються" давай сукеа ще про неначасі прскавчи,та інші миан6трми зеленого бидла,**** тупа,так тобі дійде скоріше,небіснувата.
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07.06.2022 02:21 Ответить
що **** країну топим,що правда а не боне6ваитік по якому тии течеш на пару з абдистовичем,бачу курей критичне мислення відсутнє,а прокидається тільки коли приходит різник щоб на філе пустити
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07.06.2022 02:22 Ответить
 
 