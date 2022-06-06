Россия присылает много "пушечного мяса", которое замедляет победу над ней, - Данилов
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия, очевидно, готова жертвовать своими войсками ради незначительных территориальных завоеваний, поэтому Украине стало труднее удерживать позиции.
Как сообщает Цензор.НЕТ, со ссылкой на УНИАН, об этом сказал Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в интервью Financial Times.
По его словам, западные партнеры уже сыграли решающую роль в сдерживании первоначального блицкрига России.
Данилов также выразил уверенность, что приток вооружений большей дальности и большего калибра продолжится, пока Украина не победит Россию.
"Россия – большая страна по размерам, и у нее много этого пушечного мяса, которое сюда присылают. И этот процесс (победы над Россией), он не может быть очень быстрым", – сказал Данилов.
Он также добавил, что "более чем уверен, что мы вернем свои территории".
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Об этом сообщает DW.
Сообщается, что Абрамовича обвиняют в вывозе двух самолетов американского производства без лицензии, которая требовалась из-за санкций США против России за полномасштабное вторжение в Украину.
По данным Министерства торговли США, Абрамович в феврале указал своих детей бенефициарами ряда "подставных организаций", которые владеют самолетами Boeing 787 Dreamliner и Gulfstream G650 ER. Однако на самом деле сам распоряжался ими.
В связи с этим прокуратура намерена конфисковать самолеты, суд выдал ордер на их арест. При этом, по данным ФБР, на сегодня Boeing находится в Дубае, а Gulfstream - в Москве.
Отметим, в отношении самого Абрамовича в США не вводили санкции.
Он что не понял, что война идёт. И должность называется Секретарь Совета национальной
безопасности и обороны. Что сделано уже, что будет сделано, что необходимо.
Или ты хочешь, чтобы они остались в Донецке и в Луганске?
При штурме этих городов это пушечное мясо, оставшись дома, оказало бы гораздо большее сопротивление и ниших воинов погибло бы намного больше.
А так, эти орки повылазили из своих нор и получат свое. Не думаю, что местных из ДНР и ЛНР много останется в живых и они захотят быстро подыхать у себя дома...
21 hrs ·
Lena Rembert is with Olena Rembert.
21 hrs ·
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