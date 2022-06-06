Постпред России в ООН Небензя вышел из зала во время выступления президента Евросовета Мишеля
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Посол России в ООН Василий Небензя покинул зал заседания Совбеза ООН посреди выступления президента Европейского совета Шарля Мишеля, прямо обвинившего Россию в военных преступлениях в Украине, во лжи и создании глобального продовольственного кризиса.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
В ходе выступления, которое состоялось в понедельник в Нью-Йорке в рамках заседания Совбеза ООН, Мишель прямо обратился к представителю РФ: "Господин посол Российской Федерации, давайте будем откровенны. Кремль использует поставки продовольствия как невидимые ракеты против развивающихся стран. Драматические последствия российской войны распространяются по всему миру и ведут к продовольственному кризису, толкая людей к бедности и дестабилизации всего региона. Россия полностью несет ответственность за этот продовольственный кризис. Только Россия, несмотря на кремлевскую кампанию лжи и дезинформации. Я видел это своими собственными глазами в Одессе. Миллионы тонн зерна простаивают в контейнерах и кораблях, потому что в Черном море - военные российские корабли. Это российские атаки разрушают украинскую инфраструктуру, это российские танки, бомбы и мины не позволяют Украине сеять и собирать. Кремль также сделал целью зернохранилища и крадет из Украины, возлагая вину на других. Это пропаганда, чистейшая и простейшая пропаганда".
После этих слов Небензя поднялся и направился к выходу, на что Мишель ему сказал: "Господин посол, вы можете покинуть зал. Возможно, это проще не слышать правду". Это впервые, чтобы посол РФ в ООН покинул зал во время украинского вопроса.
Покинув заседание, российский посол объяснил журналистам, что "не мог остаться" и обвинил Мишеля во "лжи". Об этом на своей странице в Twitter написала корреспондентка Reuters Мишель Николс.
#Russia UN Amb Nebenzia leaves UNSC when European Council Pres Michel accuses Moscow of fueling global food crisis with #Ukraine war.— Michelle Nichols (@michellenichols) June 6, 2022
Nebenzia told @Reuters: "I couldn't stay," accused Michel of "lies."
As he left, Michel said: "Maybe it's easier not to listen to the truth."
Пожалуйста, подождите...
Героїчні українські військові роблять все можливе, щоб звільнити населені пункти від рашистів.
Російські окупанти заблокували в Мелітополі український зв'язок та Інтернет.
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Батарея (Lurkmore)
Батарея - хрестоматийный пример того, как в русском языке могут трансформироваться части речи. В данном случае существительное превратилось в деепричастие и стало отвечать на вопрос «что делая?»: худея, леденея, батарея.
«Батарея» или отзовитесь, лингвисты!
ОСТОРОЖНО! НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА!
Прошлой весной угораздило меня отправиться отдыхать в компании моих институтских друзей. Сам процесс отдыха - история отдельная, а вот то, о чём я непрерывно вспоминаю, похоже на мозговую бомбу или страшный ментальный вирус. Излагаю подробно: всё началось с пресуппозиции или неопровержимого утверждения, что слово «БАТАРЕЯ» - деепричастие. Для прогульщиков и искуривших свои буквари поясню ещё раз: слово «батарея» отвечает на вопрос «Что делая?». Доступно?
И понеслась… Все участники соревнований сначала просто посмеялись, похихикали и потом якобы всё забыли. Но метастазы прикола распространялись всё дальше и глубже… Неожиданно там и сям, помимо воли людей, из их уст вырывались слова а-ля "лотерея, гонорея, кино-фото-эпопея, галантерея, бакалея, галерея, Дульсинея и даже оранжерея.
Потом начался период декаданса. Компаха плотно переключилась на императивы, повелительное наклонение заполонило наши отдыхающие мозги. Трамвай, буй, рататуй, ***, май, каравай и прочие слова-приказы будоражили наши головы.
В тишине кто-то изрыгнул эротический оборот «Он вокзал её несколько долгих часов»…
А апофеозом всего этого безобразия стала роскошная фраза в духе нео-романтизма. Особое внимание обратить на лёгкость, изящество и цинизм в применении деепричастных оборотов:
«Свою судьбу ***ня и ***…»
Чекаємо ВСІ!!!
І його одноосібний вихід зіграв тільки проти нього та Рашки!
Кутузова убили.
Лаврова к сербам не пустили
Медведев сын,
Пескова дочь
Из НАТО выпизжены прочь.
И только бункерный *****
Твердит одно: таков был план
Виталий Портников
Іранці крадуть нафту з грецьких танкерів та утримують грецьких моряків. Росіяни крадуть у захоплених українських містах все, що можуть забрати та депортують наших громадян до Росії. Це і є той світ, про який мріють диктатори - світ крадіжки, світ перемоги зухвалої сили та брехні
При цьому і іранський верховний аятола Алі Хаменеї, і російський "аятола" Володимир Путін відповідають на звинувачення у крадіжці одними й тими самими словами: це вони самі! Це вони нас обкрадають!
Тому світ, який вони хочуть створити, - це ще й світ абсолютного цинізму. І Біблія, і Коран категорично забороняють і красти, і брехати, і звинувачувати тих, хто не є винним. Хаменеї та Путін порушують усі ці заповіді. Їхні співвітчизники чудово про це знають, але вдають, що так і має бути, що брехати і красти - правильно, що насправді крадуть та брешуть інші, а самі іранці та росіяни відстоюють духовність та справедливість.
Саме тому є диктатури є такими небезпечними. Саме тому перемога України над Росією є важливою просто для того, щоб люди залишалися людьми.
Результатов у этой ООНовской говорильни всё равно нет.
Принудить Россию выполнять свой устав ООн не способна.
Собственно, всё на что эта импотентная организация способна, это сотрясать воздух словесами.