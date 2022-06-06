РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
13158 посетителей онлайн
Новости Война в Украине
19 254 78
Совбез ООН (1025) Небензя (39) Шарль Мишель (212)

Постпред России в ООН Небензя вышел из зала во время выступления президента Евросовета Мишеля

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

небензя

Посол России в ООН Василий Небензя покинул зал заседания Совбеза ООН посреди выступления президента Европейского совета Шарля Мишеля, прямо обвинившего Россию в военных преступлениях в Украине, во лжи и создании глобального продовольственного кризиса.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

В ходе выступления, которое состоялось в понедельник в Нью-Йорке в рамках заседания Совбеза ООН, Мишель прямо обратился к представителю РФ: "Господин посол Российской Федерации, давайте будем откровенны. Кремль использует поставки продовольствия как невидимые ракеты против развивающихся стран. Драматические последствия российской войны распространяются по всему миру и ведут к продовольственному кризису, толкая людей к бедности и дестабилизации всего региона. Россия полностью несет ответственность за этот продовольственный кризис. Только Россия, несмотря на кремлевскую кампанию лжи и дезинформации. Я видел это своими собственными глазами в Одессе. Миллионы тонн зерна простаивают в контейнерах и кораблях, потому что в Черном море - военные российские корабли. Это российские атаки разрушают украинскую инфраструктуру, это российские танки, бомбы и мины не позволяют Украине сеять и собирать. Кремль также сделал целью зернохранилища и крадет из Украины, возлагая вину на других. Это пропаганда, чистейшая и простейшая пропаганда".

Читайте также: Напав на Украину, Россия напала на ценности ООН, - Мишель

После этих слов Небензя поднялся и направился к выходу, на что Мишель ему сказал: "Господин посол, вы можете покинуть зал. Возможно, это проще не слышать правду". Это впервые, чтобы посол РФ в ООН покинул зал во время украинского вопроса.

Покинув заседание, российский посол объяснил журналистам, что "не мог остаться" и обвинил Мишеля во "лжи". Об этом на своей странице в Twitter написала корреспондентка Reuters Мишель Николс.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+46
Мішелю за вибух пєрдака лапатнава ******-респект...
показать весь комментарий
06.06.2022 21:55
+37
Зачинити двері , і не впускати ! Нехай іде за рускім кораблем!
показать весь комментарий
06.06.2022 21:56
+35
Ну и х.й с ним
показать весь комментарий
06.06.2022 21:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Ну и х.й с ним
показать весь комментарий
06.06.2022 21:53 Ответить
В кремлі куй, а куйлостан обісрався.
показать весь комментарий
06.06.2022 22:23 Ответить
Небензя має проблему. У нього уже не встає. Тому втік, щоб не слухати про потенцію інших
показать весь комментарий
06.06.2022 23:11 Ответить
За повідомленням Мелітопольського міського голови Івана Федорова окупанти покинули майже всі блок-пости Мелітопольського району.

Героїчні українські військові роблять все можливе, щоб звільнити населені пункти від рашистів.

Російські окупанти заблокували в Мелітополі український зв'язок та Інтернет.

https://t.me/operativnoZSU

@operativnoZSU
показать весь комментарий
06.06.2022 21:54 Ответить
Ну, так город в их тылу. Тянут подкрепления на линию фронта
показать весь комментарий
06.06.2022 23:57 Ответить
Дійсно як примати - тільки чужу поведінку копіюють
показать весь комментарий
06.06.2022 21:54 Ответить
НиБеНиМемзя!
показать весь комментарий
06.06.2022 21:54 Ответить
...і Лаврун. Два дєбіла -- ета сіла.
показать весь комментарий
06.06.2022 22:12 Ответить
показать весь комментарий
06.06.2022 21:54 Ответить
Мішелю за вибух пєрдака лапатнава ******-респект...
показать весь комментарий
06.06.2022 21:55 Ответить
Кулеба заслужил памятник уже.
показать весь комментарий
07.06.2022 00:20 Ответить
Чим?
показать весь комментарий
07.06.2022 07:15 Ответить
Браво Мішель!!!!Тільки так і потрібно розмовляти з свинособаками!!!
показать весь комментарий
06.06.2022 21:56 Ответить
Зачинити двері , і не впускати ! Нехай іде за рускім кораблем!
показать весь комментарий
06.06.2022 21:56 Ответить
та ще й в дверях пальці защемити )))) шоби небєнзя не бєнзив шо попало))))
показать весь комментарий
06.06.2022 22:07 Ответить
какаято стремная у этой ****** призвыще. молдованин походу титульный и беспаваротнай или чо еще хуже. бяларес
показать весь комментарий
06.06.2022 22:11 Ответить
Небензя - це дієприслівник (що роблячи) ☝️🤓
показать весь комментарий
06.06.2022 22:17 Ответить
Це з польської - "не бендзє" ( не буде) Так говорили поляки в Білорусі чи в Україні, коли не погоджувалися з чимось і не давали згоди От хтось з білорусів чи українців і вліпив його предку таке "вуличне прізвисько", яке потім стало офіційним прізвищем
показать весь комментарий
07.06.2022 06:36 Ответить
Дякую )) Але мені від оцього Небензя в першу чергу згадується класика філологічних збочень:
Батарея (Lurkmore)

Батарея - хрестоматийный пример того, как в русском языке могут трансформироваться части речи. В данном случае существительное превратилось в деепричастие и стало отвечать на вопрос «что делая?»: худея, леденея, батарея.

«Батарея» или отзовитесь, лингвисты!
ОСТОРОЖНО! НЕНОРМАТИВНАЯ ЛЕКСИКА!

Прошлой весной угораздило меня отправиться отдыхать в компании моих институтских друзей. Сам процесс отдыха - история отдельная, а вот то, о чём я непрерывно вспоминаю, похоже на мозговую бомбу или страшный ментальный вирус. Излагаю подробно: всё началось с пресуппозиции или неопровержимого утверждения, что слово «БАТАРЕЯ» - деепричастие. Для прогульщиков и искуривших свои буквари поясню ещё раз: слово «батарея» отвечает на вопрос «Что делая?». Доступно?

И понеслась… Все участники соревнований сначала просто посмеялись, похихикали и потом якобы всё забыли. Но метастазы прикола распространялись всё дальше и глубже… Неожиданно там и сям, помимо воли людей, из их уст вырывались слова а-ля "лотерея, гонорея, кино-фото-эпопея, галантерея, бакалея, галерея, Дульсинея и даже оранжерея.

Потом начался период декаданса. Компаха плотно переключилась на императивы, повелительное наклонение заполонило наши отдыхающие мозги. Трамвай, буй, рататуй, ***, май, каравай и прочие слова-приказы будоражили наши головы.

В тишине кто-то изрыгнул эротический оборот «Он вокзал её несколько долгих часов»…

А апофеозом всего этого безобразия стала роскошная фраза в духе нео-романтизма. Особое внимание обратить на лёгкость, изящество и цинизм в применении деепричастных оборотов:

«Свою судьбу ***ня и ***…»
показать весь комментарий
07.06.2022 16:35 Ответить
P.S.: також є інший лінгвістичний прикол - "***" може бути розцінений як наказовий спосіб дієслова "ховать" (прятать), за аналогією з "суй - совать"
показать весь комментарий
07.06.2022 16:39 Ответить
"*** в карман"... Оригинально.
показать весь комментарий
07.06.2022 16:44 Ответить
А как это записать по молдавски?
показать весь комментарий
07.06.2022 00:31 Ответить
Я злий, тому запропонував би щось інше затиснути...
показать весь комментарий
06.06.2022 22:47 Ответить
может он с чуркиным хотел проконсультироваться, пусть идет
показать весь комментарий
06.06.2022 23:04 Ответить
А що він взагалі робить ? Арешт і далі по кодексу . Чи ООН потрібно ще трішки кровавих
показать весь комментарий
06.06.2022 21:56 Ответить
Коли цього небезю спіткає доля , як чуркіна?
Чекаємо ВСІ!!!
показать весь комментарий
06.06.2022 21:57 Ответить
А що воно могло сказати у відповідь щоб не 3*******?
показать весь комментарий
06.06.2022 21:57 Ответить
Мені цікаво - а Небензя походження свого прізвища знає? Вільний переклад цього західнобілоруського діалектизму - "Заперечувач" (по - іншому "Тупий упертюх") То чому ще дивуваться?
показать весь комментарий
06.06.2022 21:57 Ответить
довбодзьоб, авжеж
показать весь комментарий
06.06.2022 22:11 Ответить
Тому, що замало отримав пи*ди в дитинстві.
показать весь комментарий
06.06.2022 22:30 Ответить
По русски - тупорылый.
показать весь комментарий
07.06.2022 11:55 Ответить
"Показовий ДЕМАРШ" як раз розрахован на те, що би показати СКІЛЬКИ представників проти!
І його одноосібний вихід зіграв тільки проти нього та Рашки!
показать весь комментарий
06.06.2022 21:57 Ответить
показать весь комментарий
06.06.2022 21:57 Ответить
Тоже не оценил выступление Шарля Мишеля?))
показать весь комментарий
06.06.2022 21:59 Ответить
Аж кровь из ушей брызнула
показать весь комментарий
06.06.2022 22:02 Ответить
😂😂😂
показать весь комментарий
07.06.2022 00:33 Ответить
Кто это ?
показать весь комментарий
06.06.2022 22:25 Ответить
kak eto sluchilos ?
показать весь комментарий
06.06.2022 22:55 Ответить
с одной банды...
показать весь комментарий
06.06.2022 22:55 Ответить
Киндер-сюрприз - открывая пакет, не знаешь, а кто там?
показать весь комментарий
07.06.2022 11:41 Ответить
Новина рівня "Алкаш василь виліз на четвереньках з генделя, отримавши копняка під зад від поліції"🤷
показать весь комментарий
06.06.2022 21:58 Ответить
Тай ладно. Воно просто, ще не знає по руські словосочєтаніє "Пішов на.уй". Він в простації-пішов напрямки дивиться, мабудь.
показать весь комментарий
06.06.2022 22:00 Ответить
Plot twist: то був Шмигаль, прикидався Мішелем
показать весь комментарий
06.06.2022 22:00 Ответить
тобто в нас зараз Прем'єр Мішель? ОСЬ ЦЕ ПОВОРОТ)
показать весь комментарий
06.06.2022 22:01 Ответить
Тю! Ну, а звідки ідея про англійську мову? Це все Мішель
показать весь комментарий
06.06.2022 22:10 Ответить
Хай звиздує, услід за своїм воршіпом!
показать весь комментарий
06.06.2022 22:00 Ответить
Пендаля ему, пендаля.
показать весь комментарий
06.06.2022 22:04 Ответить
Вышел? Да кацапию давно надо из ООН гнать . Как сказал хмырь Рябков - "собирай манатками"
показать весь комментарий
06.06.2022 22:04 Ответить
Памперсы нужно носить
показать весь комментарий
06.06.2022 22:05 Ответить
О, я ж казав, що вони коксу десь таки дістали й нанюхались якісно всім табором...
показать весь комментарий
06.06.2022 22:06 Ответить
Этот мутант страшнее ядерной бомбы. Где параша таких откапывает??? Чуркин и тот проще смотрелся, хотя был тем ещё ******...
показать весь комментарий
06.06.2022 22:08 Ответить
Этого персонажа ФСБ накормила полонием, а ГРУ - новичком на 2 дозы. Ему по хер
показать весь комментарий
06.06.2022 22:10 Ответить
Небезню уже ждут в аду
показать весь комментарий
06.06.2022 22:13 Ответить
Мы жи спасаем мир от голода, который устроила Украина! Пачиму нам никто не верит? Походу ита какой-та заговор
показать весь комментарий
06.06.2022 22:16 Ответить
Не пускати ****** до залу!
показать весь комментарий
06.06.2022 22:16 Ответить
кацапо-фашисту стало соромно від виступу Мішеля. чуть не "згорів"....
показать весь комментарий
06.06.2022 22:18 Ответить
Москву сожгли.
Кутузова убили.
Лаврова к сербам не пустили
Медведев сын,
Пескова дочь
Из НАТО выпизжены прочь.
И только бункерный *****
Твердит одно: таков был план
показать весь комментарий
06.06.2022 22:20 Ответить
показать весь комментарий
06.06.2022 23:00 Ответить
Поки всі слухали Мішеля російська свинособака-небензя помстилася за всю рф,пішов та пограбував вбиральню ООН..
показать весь комментарий
06.06.2022 22:21 Ответить
Офф топ
Виталий Портников
Іранці крадуть нафту з грецьких танкерів та утримують грецьких моряків. Росіяни крадуть у захоплених українських містах все, що можуть забрати та депортують наших громадян до Росії. Це і є той світ, про який мріють диктатори - світ крадіжки, світ перемоги зухвалої сили та брехні

При цьому і іранський верховний аятола Алі Хаменеї, і російський "аятола" Володимир Путін відповідають на звинувачення у крадіжці одними й тими самими словами: це вони самі! Це вони нас обкрадають!

Тому світ, який вони хочуть створити, - це ще й світ абсолютного цинізму. І Біблія, і Коран категорично забороняють і красти, і брехати, і звинувачувати тих, хто не є винним. Хаменеї та Путін порушують усі ці заповіді. Їхні співвітчизники чудово про це знають, але вдають, що так і має бути, що брехати і красти - правильно, що насправді крадуть та брешуть інші, а самі іранці та росіяни відстоюють духовність та справедливість.

Саме тому є диктатури є такими небезпечними. Саме тому перемога України над Росією є важливою просто для того, щоб люди залишалися людьми.
показать весь комментарий
06.06.2022 22:26 Ответить
обісравсь він.
показать весь комментарий
06.06.2022 22:28 Ответить
Еротичний азимут тобі в рот
показать весь комментарий
06.06.2022 22:32 Ответить
Я не понял! Что эта рашистская обезьяна в принципе до сих пор что-то делает за пределами своих ******?!!!
показать весь комментарий
06.06.2022 22:32 Ответить
Журналістам вдалось сфотографувати лише стілець небензякі

показать весь комментарий
06.06.2022 22:34 Ответить
А что говорить если пуТинХуйло правящий поРашей уничтожил всемирное уважение к принципам ДОБРА!!!С поРашей дружить только нигеры будут меняя золото на украденное зерно с Украины!!!Правильно сказал всю правду МИШЕЛЬ УВАЖУХА!!!
показать весь комментарий
06.06.2022 22:51 Ответить
загривок рашистського кнура ))

показать весь комментарий
06.06.2022 22:55 Ответить
Членоголова ****** боялась обдристатись прямо в Радбезі? Дарма боялась - давно обдристалась вся його Парашна Підерація!
показать весь комментарий
06.06.2022 22:59 Ответить
показать весь комментарий
06.06.2022 23:39 Ответить
как надоел этот звиздежь в оон! ну потрындели...что дальше??
показать весь комментарий
06.06.2022 23:48 Ответить
Русню снова обоссали
показать весь комментарий
07.06.2022 00:23 Ответить
Безкультурне руzьке бидло
показать весь комментарий
07.06.2022 00:34 Ответить
Чему тут народ радуется? Ну вышел этот небендзя и вышел.
Результатов у этой ООНовской говорильни всё равно нет.
Принудить Россию выполнять свой устав ООн не способна.
Собственно, всё на что эта импотентная организация способна, это сотрясать воздух словесами.
показать весь комментарий
07.06.2022 00:39 Ответить
Ну от і добре. Зачиняйте двері і назад не пускайте.
показать весь комментарий
07.06.2022 01:09 Ответить
Навіщо ця "важлива" новина тут?
показать весь комментарий
07.06.2022 06:59 Ответить
Лысого гоняют - Увасю ***********!
показать весь комментарий
07.06.2022 11:44 Ответить
сатана от слов правды бежит!
показать весь комментарий
07.06.2022 17:57 Ответить
 
 